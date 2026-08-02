2 de agosto de 2026 Inicio
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Historia viral: este loro desapareció cuatro años y cuando volvió, hablaba otro idioma

Tras varios años lejos de su familia, el ave se convirtió en noticia por una característica que nadie esperaba encontrar en su regreso.

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La increíble historia de un loro que aprendió otro idioma.

La increíble historia de un loro que "aprendió" otro idioma.

Bioguía
  • Un loro que desapareció durante cuatro años regresó con una inesperada habilidad que sorprendió a sus antiguos dueños.
  • El animal fue encontrado por una mujer que ayudó a reconstruir su historia y localizar a su familia.
  • El reencuentro permitió descubrir el particular cambio que tuvo durante todo el tiempo que estuvo perdido.
  • La historia se volvió viral por la capacidad del ave para adaptarse y comunicarse de una nueva manera.

La historia de Nigel se convirtió en un caso llamativo por una situación poco habitual: un loro que estuvo desaparecido durante años regresó con una capacidad que sorprendió incluso a sus propios dueños. El ave, que vivía en California junto a su familia, volvió a aparecer con un cambio inesperado en su forma de comunicarse y una nueva manera de relacionarse con las personas.

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El episodio comenzó en 2010, cuando Nigel, un loro gris africano, escapó de la casa de Darren Chick y desapareció sin dejar rastros. Durante los cuatro años siguientes, su dueño no tuvo noticias del animal y asumió que probablemente nunca volvería a verlo. Sin embargo, en 2014 apareció una pista inesperada que permitió reconstruir qué había ocurrido durante todo ese tiempo.

Niguel se escapó en 2010 y en 2014 se reencontró con su antiguo dueño.

Niguel se escapó en 2010 y en 2014 se reencontró con su antiguo dueño.

La señal llegó cuando Julia Sperling escuchó sonidos extraños en el patio de su vivienda en California. Al acercarse para descubrir el origen de aquella voz, encontró al loro que llamaba la atención con sus silbidos y palabras. La sorpresa fue inmediata: el animal no solo repetía sonidos, sino que utilizaba expresiones en español con fluidez, algo que no coincidía con el aprendizaje que había tenido en su hogar original.

Así fue la historia viral del loro que desapareció y volvió hablando otro idioma

Mientras intentaban encontrar a la familia del ave, Sperling decidió cuidarlo y colaborar con la búsqueda de su dueño. Aunque Nigel tenía un microchip, la información no estaba asociada a ninguna persona, por lo que el proceso para conocer su procedencia llevó más tiempo del esperado. La identificación del animal parecía depender de encontrar nuevas pistas.

La clave apareció gracias a la anilla que llevaba en una de sus patas y a la información obtenida en una tienda de mascotas de Torrance. Ese dato permitió seguir el recorrido del loro hasta llegar nuevamente a Darren Chick, quien pudo reencontrarse con su mascota después de cuatro años de incertidumbre. El reconocimiento entre ambos fue inmediato, aunque Nigel mostró una personalidad diferente a la que recordaba.

Paso de imitar sonidos en inglés a hacerlo en español.

Paso de imitar sonidos en inglés a hacerlo en español.

El aspecto que más llamó la atención no fue solamente su desaparición, sino la transformación que tuvo durante ese período. Nigel había dejado atrás el acento inglés que tenía cuando convivía con su dueño británico y ahora se comunicaba en español. La explicación más aceptada es que durante su ausencia estuvo en contacto con personas hispanohablantes, algo que pudo influir en su capacidad para imitar nuevos sonidos y expresiones. Su caso terminó convirtiéndose en una historia viral por la particular adaptación de este loro que volvió a casa con una nueva forma de hablar.

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