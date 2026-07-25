25 de julio de 2026 Inicio
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Salió con una mujer que pidió una hamburguesa triple y su planteo se volvió viral: qué dijo y cómo reaccionaron las redes

Una publicación acumuló millones de reproducciones y abrió un intenso debate en redes sociales sobre las expectativas en un primer encuentro, con opiniones divididas y una ola de memes.

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Salió con una mujer que pidió una hamburguesa triple y su planteo se volvió viral.

Salió con una mujer que pidió una hamburguesa triple y su planteo se volvió viral.

  • Cómo comenzó la historia que se volvió viral en redes sociales.
  • Qué ocurrió durante el primer encuentro y por qué generó polémica.
  • Cuál fue la respuesta de la mujer y qué dijeron los usuarios.
  • Cómo reaccionaron las redes sociales al caso que desató el debate.

Salió con una mujer que pidió una hamburguesa triple y su planteo se volvió viral: el relato de un influencer sobre una primera cita desató un intenso debate en TikTok. La historia sumó millones de reproducciones, una respuesta viral de la comensal involucrada y una catarata de memes. ¿Qué dijo y cómo reaccionaron las redes?

Una historia de amor familiar poco común.
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Una simple hamburguesa fue suficiente para convertir un primer encuentro en uno de los temas más comentados de la masiva aplicación . El influencer venezolano Luis Miguel Castillo, conocido en redes sociales como @castillaneando, contó que decidió no volver a salir con la involucrada porque, durante su primer encuentro, ella pidió ese plato en un restaurante. Su historia generó opiniones divididas y abrió un debate sobre las expectativas en una salida romántica.

El intercambio entre ambos rápidamente trascendió la historia original y dio lugar a miles de comentarios, videos de reacción y memes en TikTok, Instagram y X. Mientras algunos usuarios apoyaron la postura de Castillo y consideraron que en una cita inicial conviene mantener cierta moderación, la mayoría cuestionó su interpretación y defendió que cada persona es libre de pedir el plato que desee si fue invitada a cenar. El caso también impulsó la viralización de frases humorísticas, como "Una interesada te pide una casa o un auto, no una hamburguesa", que fueron compartidas por miles de usuarios y terminaron convirtiendo a la "hamburguesa triple" en uno de los fenómenos virales más comentados de los últimos días.

Cómo fue el relato viral del hombre que tuvo una cita para el olvido y desató el debate en redes

En un video publicado en TikTok, Luis Miguel Castillo recordó que el encuentro ocurrió hace aproximadamente cuatro años. Según explicó, tras conversar durante un tiempo invitó a cenar a una mujer con la que sentía una buena conexión. De acuerdo con su versión, primero la llevó a un conocido corredor de comida rápida de Venezuela conocido como "Las calles del hambre", pero ella rechazó la propuesta y prefirió ir a otro restaurante.

Una vez sentados, ocurrió el episodio que, según el creador de contenido, cambió por completo su percepción de la cita. "Mientras yo estaba viendo la carta, ella decidió pedir una hamburguesa triple. Me pareció muy atrevido que, para ser la primera salida, tuviera el valor de pedir una hamburguesa triple", expresó. Castillo explicó que interpretó esa situación como una señal de que ambos tenían formas diferentes de entender una relación. Incluso aseguró que pensó que la joven esperaba encontrar a un hombre que solventara todos sus gastos, una conclusión que fue ampliamente cuestionada en redes sociales.

Tras la viralización del video, una mujer que aseguró ser la protagonista de la historia decidió responder públicamente. En su versión, explicó que no conocía previamente al influencer y que la cita había sido organizada por su madre. Además, aclaró que nunca rechazó la invitación con mala intención y que, al no sentirse cómoda con el primer lugar elegido, incluso le ofreció cancelar la salida y regresar sola a su casa. También rechazó las acusaciones de interés económico y cuestionó que una orden de comida fuera utilizada para juzgar su personalidad.

"¿Para qué me invitaste a cenar? ¿Qué querías que pidiera, un vaso de agua?", respondió. Además, sostuvo que una persona interesada no demuestra sus intenciones por pedir una hamburguesa y calificó como exagerada la reacción del influencer.

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