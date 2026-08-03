Shakira y Antonio de la Rúa se reencontraron después de 16 años: ¿romance en puerta? Un empresario publicó una foto junto a ambos en República Dominicana y empezó los rumores de reconciliación tras 16 años distanciados. El hermano mayor de la cantante también estuvo presente. Agregar C5N en









Shakira y Antonio de la Rúa estuvieron juntos desde 2000 hasta 2010.

Shakira y Antonio de la Rúa aparecieron juntos en un restaurante en República Dominicana y explotaron los rumores de reconciliación después de 16 años. En la foto que publicó el empresario George Nader en su Instagram se la ve a la cantante cómodamente apoyada sobre el hombro del hijo del expresidente Fernando de la Rúa.

En la imagen también aparece Tonino Mebarak, el hermano mayor y colaborador de Shakira. Sin embargo, ninguno de los presentes en el encuentro realizó declaraciones luego de que Nader compartiera la foto, así que no hay más detalles oficiales sobre el motivo que llevó a los tres a encontrarse en el restaurante del país caribeño.

La publicación el empresario George Nader que inició los rumores de reconciliación entre Shakira y Antonio de la Rúa. Instagram La artista colombiana se separó del jugador de fútbol Gerard Piqué en 2022 luego de 12 años juntos. Por lo que hace cuatro años que está soltera y es la primera vez que se hace público su acercamiento a su ex argentino con el que compartió una relación de 10 años entre 2000 y 2010.

Antonio de la Rúa como colaborador laboral de Shakira De la Rúa ocupó un papel central en la gestión de la carrera de la artista, participando en estrategias y decisiones claves, especialmente en la época del lanzamiento de Laundry Service, el disco con el que Shakira logró posicionarse entre los grandes nombres de la música global.

Varios de los éxitos de la colombiana de esos años fueron públicamente dedicados a Antonio, lo que consolidó la imagen de una dupla poderosa tanto en lo sentimental como en lo profesional. También se destaca la icónica canción Día de enero donde menciona explícitamente a un amor argentino y que lanzó en 2005 como el noveno sencillo del álbum Fijación Oral Vol. 1.

"Hemos tomado la decisión de darnos un tiempo en nuestra relación sentimental. Seguiremos trabajando juntos, manteniendo un lazo profesional y personal basado en el respeto y el afecto", había anunciado la pareja en enero de 2011 sobre su ruptura emocional. Por lo que su reencuentro en República Dominicana también puede significar un acercamiento laboral más que sentimental. Sin declaraciones oficiales al respecto, los rumores de romance no hacen más que crecer.