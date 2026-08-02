Compró una campera por apenas 3 dólares y luego la revendió por 90.000: cuál es la historia que se volvió viral

Lo que parecía una compra común terminó convirtiéndose en un hallazgo inesperado que sorprendió a coleccionistas y despertó repercusión en todo el mundo.

Compró una campera por apenas 3 dólares y luego la revendió por 90.000 : lo que parecía una compra común en una tienda de segunda mano terminó convirtiéndose en un hallazgo inesperado que despertó el interés de coleccionistas y alcanzó una cifra récord. ¿Cuál es la historia que se volvió viral?.

Este perro cambió la vida de ciudad por el campo y se hizo viral por su relación con el resto de los animales

Lo que comenzó como una visita a una tienda de artículos usados terminó convirtiéndose en una historia extraordinaria. Un joven aficionado a la ropa vintage compró un abrigo por apenas US$ 3,07 sin imaginar que, tiempo después, la revendería por US$ 89.600 en una subasta internacional.

El protagonista es Quinn Brown, un coleccionista de 19 años oriundo de Portland, Estados Unidos, quien encontró una prenda que había pertenecido a una de las máximas leyendas de la NBA.

Brown recorría un local de artículos usados cuando encontró una antigua campera de calentamiento de Wilt Chamberlain, histórico pívot de Los Angeles Lakers . La pieza, correspondiente a la temporada 1971-1972, estaba exhibida junto a otros artículos sin que nadie advirtiera su verdadero valor histórico. Convencido de que podía tratarse de una pieza interesante, decidió comprarla por apenas US$ 3,07.

Al regresar a su casa, Brown comenzó a investigar el origen de la chaqueta. Aunque no encontró ventas recientes que sirvieran como referencia, sabía que años atrás un artículo similar del exjugador había alcanzado un importante valor entre coleccionistas. Con esa información decidió publicar imágenes de la campera en redes sociales. La publicación llamó la atención de Brahm Wachter, responsable del área de coleccionables de Sotheby's, quien se contactó con el joven para verificar su autenticidad. Tras el proceso de certificación, la reconocida casa de subastas confirmó que el hallazgo había sido utilizado por Chamberlain durante una de las etapas más exitosas de su carrera.

Una vez autenticada, la campera fue ofrecida en una subasta organizada por Sotheby's. El resultado superó todas las expectativas: la pieza fue vendida por US$ 89.600, convirtiéndose en una de las ventas deportivas más llamativas del año. Para Brown, dedicado desde hacía tres años a la compra y reventa de ropa vintage, fue una experiencia completamente inesperada. Hasta ese momento, la mayor ganancia obtenida con una indumentaria deportiva había sido de apenas US$ 250.

La prenda llevaba el apellido "Chamberlain" en la espalda y formó parte de la indumentaria utilizada por el jugador durante las Finales de la temporada 1971-1972, cuando Los Angeles Lakers conquistaron el campeonato de la NBA. Además de su excelente estado de conservación, los especialistas consideran que su vínculo directo con uno de los jugadores más importantes de la historia del básquet incrementó notablemente su valor para coleccionistas de todo el mundo.

La historia de Quinn Brown recorrió medios internacionales y redes sociales por la enorme diferencia entre el precio de compra y el valor alcanzado en la subasta. El caso volvió a poner el foco en el mercado de objetos deportivos de colección y demostró que, en ocasiones, un artículo aparentemente común puede esconder un enorme valor histórico y económico.