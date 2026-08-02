2 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

Compró una campera por apenas 3 dólares y luego la revendió por 90.000: cuál es la historia que se volvió viral

Lo que parecía una compra común terminó convirtiéndose en un hallazgo inesperado que sorprendió a coleccionistas y despertó repercusión en todo el mundo.

Por
Compró una campera usada por una estrella de la NBA por apenas 3 dólares y luego la revendió por 90.000. 

Compró una campera usada por una estrella de la NBA por apenas 3 dólares y luego la revendió por 90.000. 

  • Cómo un joven compró una campera por apenas US$ 3.
  • De quién era la histórica prenda deportiva.
  • Por qué Sotheby's confirmó su autenticidad.
  • Cuánto dinero obtuvo tras la subasta.
  • La historia viral que sorprendió a coleccionistas de todo el mundo.

Compró una campera por apenas 3 dólares y luego la revendió por 90.000: lo que parecía una compra común en una tienda de segunda mano terminó convirtiéndose en un hallazgo inesperado que despertó el interés de coleccionistas y alcanzó una cifra récord. ¿Cuál es la historia que se volvió viral?.

El relato del golden retriever conquistó a miles de usuarios por transmitir tranquilidad, convivencia y una conexión con la madre tierra.
Te puede interesar:

Este perro cambió la vida de ciudad por el campo y se hizo viral por su relación con el resto de los animales

Lo que comenzó como una visita a una tienda de artículos usados terminó convirtiéndose en una historia extraordinaria. Un joven aficionado a la ropa vintage compró un abrigo por apenas US$ 3,07 sin imaginar que, tiempo después, la revendería por US$ 89.600 en una subasta internacional.

El protagonista es Quinn Brown, un coleccionista de 19 años oriundo de Portland, Estados Unidos, quien encontró una prenda que había pertenecido a una de las máximas leyendas de la NBA.

La historia viral de la joven que compró una campera y la vendió por miles de dólares

Brown recorría un local de artículos usados cuando encontró una antigua campera de calentamiento de Wilt Chamberlain, histórico pívot de Los Angeles Lakers. La pieza, correspondiente a la temporada 1971-1972, estaba exhibida junto a otros artículos sin que nadie advirtiera su verdadero valor histórico. Convencido de que podía tratarse de una pieza interesante, decidió comprarla por apenas US$ 3,07.

Al regresar a su casa, Brown comenzó a investigar el origen de la chaqueta. Aunque no encontró ventas recientes que sirvieran como referencia, sabía que años atrás un artículo similar del exjugador había alcanzado un importante valor entre coleccionistas. Con esa información decidió publicar imágenes de la campera en redes sociales. La publicación llamó la atención de Brahm Wachter, responsable del área de coleccionables de Sotheby's, quien se contactó con el joven para verificar su autenticidad. Tras el proceso de certificación, la reconocida casa de subastas confirmó que el hallazgo había sido utilizado por Chamberlain durante una de las etapas más exitosas de su carrera.

Una vez autenticada, la campera fue ofrecida en una subasta organizada por Sotheby's. El resultado superó todas las expectativas: la pieza fue vendida por US$ 89.600, convirtiéndose en una de las ventas deportivas más llamativas del año. Para Brown, dedicado desde hacía tres años a la compra y reventa de ropa vintage, fue una experiencia completamente inesperada. Hasta ese momento, la mayor ganancia obtenida con una indumentaria deportiva había sido de apenas US$ 250.

La prenda llevaba el apellido "Chamberlain" en la espalda y formó parte de la indumentaria utilizada por el jugador durante las Finales de la temporada 1971-1972, cuando Los Angeles Lakers conquistaron el campeonato de la NBA. Además de su excelente estado de conservación, los especialistas consideran que su vínculo directo con uno de los jugadores más importantes de la historia del básquet incrementó notablemente su valor para coleccionistas de todo el mundo.

La historia de Quinn Brown recorrió medios internacionales y redes sociales por la enorme diferencia entre el precio de compra y el valor alcanzado en la subasta. El caso volvió a poner el foco en el mercado de objetos deportivos de colección y demostró que, en ocasiones, un artículo aparentemente común puede esconder un enorme valor histórico y económico.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

De trabajar en un supermercado a TikTok ¿Quién es?

De cuidar autos a ser un tiktoker famoso: la increíble historia viral de este joven salteño

¿Qué pasó finalmente con la noticia viral de la boa perdida en Colegiales?

Esta boa perdida en Colegiales se volvió viral pero la explicación final sorprendió a todos: qué había pasado

Khaby Lame: on un solo gesto se volvió viral, lo transformó en meme y llegó a ser millonario considerado por Forbes.

Con un solo gesto se volvió viral, lo transformó en meme y llegó a ser millonario considerado por Forbes

Salió con una mujer que pidió una hamburguesa triple y su planteo se volvió viral.

Salió con una mujer que pidió una hamburguesa triple y su planteo se volvió viral: qué dijo y cómo reaccionaron las redes

Una historia de amor familiar poco común.

Esta joven argentina se volvió viral tras revelar que está en pareja con su tío: qué dijo la familia

El actor español compartió un video de dos minutos en redes sociales. 

Bardem aclaró sus dichos sobre Argentina y apuntó contra Milei: "No representa ni mucho menos a la mayoría"

Rating Cero

Charlotte Caniggia volvió a captar todas las miradas con un estilismo elegante protagonizado por ua lujosa cartera.

Cuánto cuesta la cartera Hermès que Charlotte Caniggia usa para combinar con su traje pantalón beige

El protagonista de grandes éxitos argentinos abrió una pequeña ventana a su mundo privado y mostró rincones de un espacio marcado por la elegancia y la funcionalidad.

Ambientes luminosos y una cocina destacada: así es la casa de Guillermo Francella

Los trabajos de Pablo Jesús Gatto como actor y director fueron reconocidos con importantes premios.

Este actor argentino llegó a Estados Unidos sin saber inglés pero alcanzó a ser nominado a un premio de Broadway: quien es

Ángela Torres lo señaló a Luck Ra como novio enamorado y la reacción de Tuli Acosta llamó la atención ahora.

Video: la reacción viral de Tuli Acosta en una charla sobre La Joaqui y Luck Ra meses atrás

La modelo lanzó un fuerte descargo en sus redes sociales.

Qué dijo Luciana Salazar sobre los rumores de romance que la involucran

Mauro Icardi y la felicidad de estar junto a la China Suárez.

Mauro Icardi reapareció en redes y mostró su día en familia con La China Suárez: ¿qué dirá Wanda?

últimas noticias

La cantante transformó por completo su look.

Con cambio de peinado: así fue el look de Ángela Aguilar que sorprendió a todos

Hace 6 minutos
Charlotte Caniggia volvió a captar todas las miradas con un estilismo elegante protagonizado por ua lujosa cartera.

Cuánto cuesta la cartera Hermès que Charlotte Caniggia usa para combinar con su traje pantalón beige

Hace 11 minutos
Resentimiento y perdón

Resentimiento y perdón

Hace 19 minutos
El protagonista de grandes éxitos argentinos abrió una pequeña ventana a su mundo privado y mostró rincones de un espacio marcado por la elegancia y la funcionalidad.

Ambientes luminosos y una cocina destacada: así es la casa de Guillermo Francella

Hace 21 minutos
La AFA confirmó días y horarios de las fechas 4 a 7 del Torneo Clausura 2026

La AFA confirmó días y horarios de las fechas 4 a 7 del Torneo Clausura 2026

Hace 32 minutos