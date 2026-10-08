8 de octubre de 2026 Inicio
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Un expiloto de Fórmula 1 respaldó a Franco Colapinto y lapidó a Lando Norris: "Fue mucho más vergonzoso"

El expiloto alemán comparó el incidente del argentino en Bakú con la peligrosa maniobra del británico en Malasia y aseguró que el error del piloto de McLaren fue inaceptable.

Por
Ralf

Ralf, de 51 años, es el hermano de Michael Schumacher, la leyenda de la Fórmula 1.

El ambiente de la Fórmula 1 sumó un nuevo capítulo de alto voltaje tras las duras declaraciones del expiloto de la máxima categoría Ralf Schumacher. El alemán salió en defensa del argentino Franco Colapinto y apuntó sin rodeos contra Lando Norris, catalogando el despiste del británico durante el período de Safety Car como una acción "mucho más vergonzosa" que la maniobra previa del piloto de Alpine en Azerbaiyán.

El joven conductor se prepara para un nuevo Gran Premio.
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En el podcast Backstage Boxengasse de Sky Sport Alemania, el hermano de Michael Schumacher se refirió al conflicto entre ambos corredores que se había iniciado en el Gran Premio de Azerbaiyán, cuando Colapinto sufrió un choque con su compañero Pierre Gasly en Bakú que terminó afectando al coche de Norris y dejando a los tres monoplazas fuera de carrera. En aquel momento, el piloto británico reaccionó con dureza exigiendo una suspensión contra el pilarense, aunque días más tarde reconoció su equivocación y le pidió disculpas en público y en privado al argentino.

El choque en Bakú que involucró a su compañero Pierre Gasly y a Lando Norris.

El choque en Bakú que involucró a su compañero Pierre Gasly y a Lando Norris.

Sin embargo, la polémica resurgió una competencia después durante el Gran Premio de Baréin en Malasia. Mientras la pista marchaba neutralizada por el auto de seguridad, Norris intentó calentar sus neumáticos, perdió el control al no frenar a tiempo y casi impacta por detrás a su compañero de equipo Oscar Piastri, debiendo despistarse hacia la grava para evitar una colisión entre los McLaren.

Ante este escenario, el expiloto fue contundente al señalar que la desatención del campeón británico no tenía justificación, remarcando que los autos iban delante de él durante toda la secuencia. Schumacher sostuvo que "el incidente de Norris fue mucho más vergonzoso. Y él lo sabe".

Lando Norris y Franco Colapinto tuvieron un entredicho tras el choque en el Gran Premio de Azerbaiyán.

Lando Norris y Franco Colapinto tuvieron un entredicho tras el choque en el Gran Premio de Azerbaiyán.

Colapinto en el GP de Singapur: horarios y el cronograma completo

Viernes 9 de octubre

  • Prácticas Libres - 5.30 a 6.30 horas
  • Clasificación Sprint - 9.30 a 10.14 horas

Sábado 10 de octubre

  • Carrera Sprint - 6.00 a 7.00 horas
  • Clasificación - 10.00 a 11.00 horas

Domingo 11 de octubre

  • Carrera - 9.00 horas

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