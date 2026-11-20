En la antesala de la primera sesión de ensayos libres del Gran Premio de Las Vegas , Alpine sacudió el paddock de la Fórmula 1 al anunciar una modificación estructural de cara al desenlace del campeonato 2026. Mediante un parte de prensa oficial, la escudería en la que compiten el argentino Franco Colapinto y el francés Pierre Gasly comunicó la desvinculación inmediata de Paul Aron , quien concluye su ciclo como corredor de reserva tras dos temporadas de intensa labor en la sede británica de Enstone.

La determinación fue resuelta de común acuerdo entre las partes con la finalidad de brindarle libertad de acción al joven talento estonio para explorar otros horizontes profesionales dentro del automovilismo internacional: " Alpine F1 y Paul Aron han acordado mutuamente liberar a Paul de sus funciones como piloto de reserva y de sus obligaciones con el equipo para permitirle buscar otras oportunidades en las carreras".

Asimismo, la dirección deportiva del equipo valoró especialmente la contribución técnica del piloto saliente durante todo este tiempo, destacando su compromiso tanto en las pruebas de simulador como en el desarrollo de los monoplazas, además de su participación en ensayos oficiales en circuitos como Italia , México , Abu Dhabi y Hungría .

Por ese motivo, cerraron su despedida institucional con un cálido reconocimiento: "El equipo extiende su más sincero agradecimiento y aprecio a Paul por sus esfuerzos como piloto de reserva durante los últimos dos años y le desea lo mejor para su futuro".

Frente a esta baja imprevista en la estructura interna, el conjunto donde corre Colapinto ya resolvió quién ocupará la vacante de suplente para las tres fechas decisivas que restan en el calendario. Gracias al vínculo técnico vigente desde esta temporada por la provisión de unidades de potencia Mercedes, el danés Frederik Vesti quedará a disposición como piloto de reserva ante cualquier eventualidad que pudiera surgir con los titulares.

La incorporación temporal del corredor formado en la órbita de la marca alemana se respalda en un convenio previo de colaboración entre ambas organizaciones automovilísticas, garantizando así cobertura inmediata para el cierre del certamen: "Para las carreras restantes de la temporada 2026, el equipo cuenta con un acuerdo de opción compartida con Mercedes para disponer de los servicios de conducción de Frederik Vesti, en caso de que sea necesario recurrir a él para desempeñar el rol de piloto de reserva", concluyó Alpine.

El cambio que tendrá la Fórmula 1 para 2027

De cara al inicio del campeonato 2027, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) oficializó una modificación histórica en el reglamento operativo de la Fórmula 1: la incorporación de comisarios deportivos contratados a tiempo completo.

Según reportó el diario británico The Guardian, esta reestructuración apunta a terminar con la disparidad de criterios en las penalizaciones durante los fines de semana de carrera, reemplazando de manera progresiva el histórico sistema de autoridades rotativas y voluntarias hasta conformar un plantel estable de entre 12 y 15 especialistas permanentes hacia 2028.

La determinación responde a años de fuertes cuestionamientos por parte de escuderías y corredores de primer nivel frente a fallos contradictorios ante maniobras similares en distintos circuitos del calendario. Además de impartir justicia en cada Gran Premio, los nuevos oficiales tendrán la misión de capacitar a futuras camadas de jueces y detectar puntos grises en las normativas técnicas, dejando atrás la fragilidad de los paneles actuales integrados por cuatro miembros variables en cada fecha.

Fórmula 1

Al fundamentar esta transformación institucional, el titular del organismo rector del automovilismo mundial, Mohammed Ben Sulayem, destacó el compromiso presupuestario asumido para jerarquizar el control deportivo de la categoría reina: "Esta importante inversión en el arbitraje de la FIA refleja nuestra dedicación a los más altos estándares en la toma de decisiones, la justicia y la integridad en el automovilismo", sostuvo el directivo en el comunicado difundido tras la aprobación del proyecto.

De este modo, la máxima categoría del deporte motor atiende un viejo reclamo del paddock que cobró enorme visibilidad tras las polémicas sanciones del Gran Premio de Estados Unidos en 2024, episodio que llevó a referentes como Lewis Hamilton y George Russell a exigir la profesionalización urgente del arbitraje a semejanza de otras disciplinas como el fútbol.