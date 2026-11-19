Franco Colapinto en el GP de Las Vegas: una práctica insólita bajo la lluvia y dos vueltas sobre el final En una atípica sesión sin tiempos de referencia por las precipitaciones en el circuito callejero de Nevada, el piloto argentino de Alpine recién salió a pista en el último minuto. Por Agregar C5N en









Franco y Stuart, su ingeniero, en los boxes esperando que pare la lluvia en Las Vegas.

La primera práctica libre del Gran Premio de Las Vegas estuvo marcada por un escenario completamente atípico: una intensa lluvia irrumpió sobre el trazado callejero y paralizó la actividad de la mayoría de los equipos. Franco Colapinto permaneció durante casi toda la tanda dentro de los boxes de Alpine aguardando por la mejora de las condiciones, hasta que en el último minuto saltó al asfalto junto a su compañero Pierre Gasly para concretar un breve reconocimiento con neumáticos de lluvia extrema.

¡CUIDADO, FRANCO! Colapinto pudo controlar el auto en la pista mojada de Las Vegas.



#LasVegasGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/V6dZAUDbF2 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 20, 2026 La prudencia de la escudería francesa y del resto de la grilla respondió a una estricta estrategia para cuidar los vehículos. Dado que el pronóstico meteorológico anticipó que las precipitaciones solo afectarían la jornada inicial y que tanto la clasificación como la carrera se disputarán sobre piso seco, los equipos prefirieron evitar cualquier riesgo inútil de accidente bajo el agua.

Más allá de las complicaciones climáticas del arranque, el fin de semana de Alpine llega cargado de novedades en la estructura del equipo. Por un lado, la escudería confirmó la implementación de una actualización en el turbo del motor en ambos monoplazas con el objetivo de optimizar la potencia. Por el otro, se anunció sorpresivamente la desvinculación de común acuerdo del piloto estonio Paul Aron, quien dejó de ser el corredor de reserva de la escudería francesa para buscar nuevos rumbos en el automovilismo.

¿CUÁNTOS QUIEREN TENER ESE LEGO GIGANTE DE COLAPINTO EN CASA?



#LasVegasGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/VjJ7FZTCBK — SportsCenter (@SC_ESPN) November 20, 2026 En las jornadas previas a salir a la pista, Colapinto también fue protagonista por sus declaraciones sobre su vida personal y deportiva. El joven pilarense de 23 años reveló que tomó la decisión de apartarse de las redes sociales debido a los constantes mensajes de odio que recibió en las plataformas digitales, enfatizando la necesidad de que la FIA y los pilotos trabajen juntos contra este problema.

Con la mirada puesta en la competencia, Colapinto buscará romper una racha de seis fechas consecutivas sin lograr ingresar en la zona de puntos, registrando como último antecedente su séptimo puesto en el Gran Premio de España.