La primera práctica libre del Gran Premio de Las Vegas estuvo marcada por un escenario completamente atípico: una intensa lluvia irrumpió sobre el trazado callejero y paralizó la actividad de la mayoría de los equipos. Franco Colapinto permaneció durante casi toda la tanda dentro de los boxes de Alpine aguardando por la mejora de las condiciones, hasta que en el último minuto saltó al asfalto junto a su compañero Pierre Gasly para concretar un breve reconocimiento con neumáticos de lluvia extrema.
La prudencia de la escudería francesa y del resto de la grilla respondió a una estricta estrategia para cuidar los vehículos. Dado que el pronóstico meteorológico anticipó que las precipitaciones solo afectarían la jornada inicial y que tanto la clasificación como la carrera se disputarán sobre piso seco, los equipos prefirieron evitar cualquier riesgo inútil de accidente bajo el agua.
Más allá de las complicaciones climáticas del arranque, el fin de semana de Alpine llega cargado de novedades en la estructura del equipo. Por un lado, la escudería confirmó la implementación de una actualización en el turbo del motor en ambos monoplazas con el objetivo de optimizar la potencia. Por el otro, se anunció sorpresivamente la desvinculación de común acuerdo del piloto estonio Paul Aron, quien dejó de ser el corredor de reserva de la escudería francesa para buscar nuevos rumbos en el automovilismo.
En las jornadas previas a salir a la pista, Colapinto también fue protagonista por sus declaraciones sobre su vida personal y deportiva. El joven pilarense de 23 años reveló que tomó la decisión de apartarse de las redes sociales debido a los constantes mensajes de odio que recibió en las plataformas digitales, enfatizando la necesidad de que la FIA y los pilotos trabajen juntos contra este problema.
Con la mirada puesta en la competencia, Colapinto buscará romper una racha de seis fechas consecutivas sin lograr ingresar en la zona de puntos, registrando como último antecedente su séptimo puesto en el Gran Premio de España.
Fórmula 1 en el Gran Premio de Las Vegas: días, horarios y cómo verlo en vivo
En Argentina, podés ver el Gran Premio de Las Vegas a través de Fox Sports y por streaming en Disney+ Plan Premium y F1 TV Pro.
Viernes 20 de noviembre
- Práctica libre 2: 1 de la madrugada
- Práctica libre 3: 21:30
Sábado 21 de noviembre:
- Clasificación: 1 de la madrugada
Domingo 22 de noviembre:
- Carrera: 1 de la madrugada