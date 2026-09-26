Video: así fue el choque de Franco Colapinto a Pierre Gasly en el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1 El piloto argentino no pudo continuar luego del impacto en la vuelta 35. Tampoco pudo seguir su compañero francés de Alpine. Por Agregar C5N en









Colapinto, afuera. Redes sociales

El piloto argentino Franco Colapinto chocó contra su compañero Pierre Gasly y éste al británico Lando Norris, en una curva en la vuelta 35. Ante el impacto, debieron abandonar los tres. Esto se dio en la reanudación de la carrera, tras el ingreso del auto de seguridad por un accidente de Alex Albon.

Colapinto se tiró por dentro e impactó de lleno contra su compañero y terminó con un neumático pinchado, fue hacia los boxes y se confirmó el abandono porque el auto no estaba en condiciones de seguir.

"Alpine":

Por el choque entre Franco Colapinto, Pierre Gasly y Lando Norris en el #AzerbaijanGP pic.twitter.com/OKYt3hY0pD — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 26, 2026 El argentino llevaba 30 carreras sin abandonos desde Abu Dhabi 2024. En el momento del choque, Franco se ubicaba décimo con la posibilidad de volver a sumar puntos.

Colapinto le pidió disculpas a Gasly y a su equipo Desde la radio del auto y posteriormente ante los medios de comunicación, el piloto argentino asumió la responsabilidad total del accidente y pidió disculpas a la escudería y a su compañero de garaje: "Bloqueé cuando empecé a frenar y después estuve fuera de control toda la frenada. No tuve mucho por hacer. Perdón a todo el equipo y a Pierre. Fue un error grande y grave, perdimos muchos puntos con los dos autos. Un día complicado, venía siendo bastante bueno", reconoció en diálogo con ESPN.