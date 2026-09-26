El piloto argentino Franco Colapinto chocó contra su compañero Pierre Gasly y éste al británico Lando Norris, en una curva en la vuelta 35. Ante el impacto, debieron abandonar los tres. Esto se dio en la reanudación de la carrera, tras el ingreso del auto de seguridad por un accidente de Alex Albon.
Colapinto se tiró por dentro e impactó de lleno contra su compañero y terminó con un neumático pinchado, fue hacia los boxes y se confirmó el abandono porque el auto no estaba en condiciones de seguir.
El argentino llevaba 30 carreras sin abandonos desde Abu Dhabi 2024. En el momento del choque, Franco se ubicaba décimo con la posibilidad de volver a sumar puntos.
Colapinto le pidió disculpas a Gasly y a su equipo
Desde la radio del auto y posteriormente ante los medios de comunicación, el piloto argentino asumió la responsabilidad total del accidente y pidió disculpas a la escudería y a su compañero de garaje: "Bloqueé cuando empecé a frenar y después estuve fuera de control toda la frenada. No tuve mucho por hacer. Perdón a todo el equipo y a Pierre. Fue un error grande y grave, perdimos muchos puntos con los dos autos. Un día complicado, venía siendo bastante bueno", reconoció en diálogo con ESPN.
Sobre el desarrollo de la carrera previa al toque, Colapinto reconoció que Venía sufriendo con el ritmo del auto por la degradación del tren trasero. Sin embargo, enfatizó su lamento por el desenlace que afectó el balance del equipo en el campeonato: "No tenía mucho ritmo. Empecé a tener degradación atrás y me quedé un poco. Triste por la situación, intentaremos darlo vuelta pronto".