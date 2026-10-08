Franco Colapinto corre el GP de Singapur de la Fórmula 1: a qué hora es la práctica libre y cómo ver en vivo

Franco Colapinto vuelve a la acción en la Fórmula 1 este viernes con la única práctica libre del Gran Premio de Singapur . Se trata de la decimoséptima fecha de la temporada 2026, y la sesión será la sola oportunidad de entrenamiento antes de la actividad competitiva, porque el fin de semana incluye carrera sprint, la última del año.

El piloto argentino llega a Marina Bay a bordo de su Alpine, luego de finalizar en el puesto 13 en el Gran Premio de Malasia. Al haber una única sesión de ajuste, el equipo deberá trabajar sobre la puesta a punto del auto en tiempo récord, antes de la clasificación para la sprint.

El formato condiciona toda la agenda, ya que después de la práctica libre del viernes, los pilotos afrontarán la clasificación sprint. El sábado se disputarán la carrera sprint y la clasificación para el Gran Premio, y el domingo se correrá la carrera principal en el circuito urbano de Marina Bay.

La temporada tiene como líder a Kimi Antonelli, de Mercedes, y Singapur aparece como una cita clave en el tramo final del campeonato. Para Colapinto y Alpine, la práctica del viernes será fundamental en un fin de semana en donde buscará acercarse al quinto puesto en la clasificación de constructores.

El circuito de Marina Bay es una pista urbana, en donde en 2008 albergó la primera carrera nocturna en la historia de la categoría , y desde entonces se consolidó como uno de los eventos más destacados del calendario. El diseño original fue obra de Hermann Tilke, y luego fue perfeccionado por KBR Inc.

Es uno de los trazados más exigentes físicamente de la temporada. La superficie irregular, junto con el calor y la humedad, obliga a los pilotos a trabajar mucho el volante, incluso después de la modificación de 2023, que redujo el número de curvas de 23 a 19. Además, el carácter urbano del circuito exige concentración constante y deja poco margen para el error.

El circuito tiene una longitud de 4,927 kilómetros, recibió su primer Gran Premio en 2008 y la carrera se disputa a 62 vueltas, con una distancia total de 305,337 kilómetros. El récord de vuelta pertenece a Lewis Hamilton, quien marcó un tiempo de 1:33.808 en 2025.

Día, horario y TV del GP de Singapur de la Fórmula 1 con Franco Colapinto

La práctica libre se disputa este viernes a las 5.30 de la mañana en Argentina. La actividad podrá seguirse en vivo a través de Disney+, la plataforma que ofrece las transmisiones de ESPN, como así también sintonizando Fox Sports por televisión por Cable. Será una sesión importante para el argentino y para Alpine, ya que es la única antes de empezar con la actividad competitiva del fin de semana sprint.