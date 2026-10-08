8 de octubre de 2026 Inicio
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GP de Singapur de la Fórmula 1: día, horario y cómo ver en vivo a Franco Colapinto en la clasificación

El piloto de Alpine afrontará un nuevo desafío en uno de los circuitos más exigentes del calendario, en un fin de semana con un cronograma especial.

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El joven conductor se prepara para un nuevo Gran Premio.

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Vuelve la acción en la Fórmula 1 con el Gran Premio de Singapur 2026, correspondiente a la 17ª fecha de la temporada, con la participación de Franco Colapinto, piloto de Alpine. La actividad se desarrollará en el exigente Circuito Urbano de Marina Bay, uno de los escenarios más desafiantes del calendario.

Habrá una sola práctica ya que el fin de semana incluye la última carrera sprint del año.
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Después de su paso por Malasia, la máxima categoría del automovilismo afrontará una nueva competencia con formato sprint. Colapinto buscará mejorar su rendimiento en un circuito caracterizado por las altas temperaturas, la humedad y la dificultad para encontrar una vuelta rápida sin errores.

Día y horario de la clasificación del GP de Singapur de la F1

La clasificación del Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1 se disputará el sábado 10 de octubre de 2026, desde las 10 hasta las 11 de la mañana (hora argentina). En esta sesión, Franco Colapinto buscará conseguir la mejor posición de largada posible para la carrera principal del domingo.

El fin de semana comenzará el viernes 9 de octubre, con la primera práctica libre a las 5.30 y la clasificación sprint a las 9.30. El sábado 10, la carrera sprint se desarrollará desde las 6, mientras que la clasificación tradicional comenzará cuatro horas después, siempre según el horario de Argentina.

Colapinto, a bordo de su Alpine.

Colapinto, a bordo de su Alpine.

La actividad culminará el domingo 11 de octubre a las 9 de la mañana, cuando se dispute la carrera principal del GP de Singapur. El cronograma presenta un desafío adicional para los equipos, que tendrán menos tiempo de preparación por el formato sprint y las particulares condiciones del circuito asiático.

Cómo ver en vivo a Franco Colapinto en la clasificación del GP de Singapur de la Fórmula 1

La clasificación del GP de Singapur 2026 se podrá ver en vivo en Argentina por FOX Sports, señal que transmite la actividad de la Fórmula 1. Los fanáticos podrán seguir la participación de Franco Colapinto desde las 10 de la mañana del sábado 10 de octubre, con toda la acción en el circuito de Marina Bay.

Además, la clasificación estará disponible mediante Disney+, según el paquete de transmisión deportiva contratado, y a través de F1 TV Pro, la plataforma oficial de la categoría. Esta última permite seguir las sesiones en directo, consultar los tiempos y acceder a cámaras a bordo de los pilotos, según las funciones disponibles en cada región.

El argentino afronta una de las carreras más exigentes.

El argentino afronta una de las carreras más exigentes.

Así es el circuito del GP de Singapur

El Circuito Urbano de Marina Bay, escenario del Gran Premio de Singapur, tiene una extensión de 4,927 kilómetros y 19 curvas. Inaugurado en la Fórmula 1 en 2008, fue sede de la primera carrera nocturna de la historia de la categoría y se caracteriza por sus curvas cerradas, fuertes frenadas y escasos márgenes de error.

La carrera del domingo 11 de octubre se disputará a 62 vueltas, con una distancia total de 305,337 kilómetros. El récord de vuelta en competencia pertenece a Lewis Hamilton, quien registró 1:33.808 en 2025, mientras que la modificación del trazado realizada en 2023 redujo la cantidad de curvas de 23 a 19.

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