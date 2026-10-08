8 de octubre de 2026 Inicio
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Carrera del GP de Singapur de la F1: día, horario y cómo ver a Franco Colapinto en vivo

El piloto argentino afrontará uno de los circuitos más exigentes de la temporada.

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El conductor argentino volverá a tener acción este fin de semana.

El conductor argentino volverá a tener acción este fin de semana.

Continúa el calendario de la temporada 2026 de la Fórmula 1 y este fin de semana se disputará el Gran Premio de Singapur, una de las competencias más exigentes del campeonato. El joven piloto Franco Colapinto buscará destacarse en un circuito que representa un desafío para todos los conductores.

El joven conductor se prepara para un nuevo Gran Premio.
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La expectativa por la participación de Colapinto crece entre los fanáticos argentinos, que podrán seguir su actuación durante un fin de semana con actividad adicional. La F1 llegará al trazado urbano de Marina Bay, reconocido por sus carreras nocturnas y sus condiciones extremas.

Cuándo es la carrera del GP de Singapur de la F1

La carrera del Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1 se disputará el domingo 11 de octubre de 2026, desde las 9 de la mañana (hora argentina). La competencia se desarrollará en el circuito urbano de Marina Bay, sobre un recorrido de 62 vueltas, correspondiente a la 17ª fecha del campeonato mundial.

La actividad comenzará el viernes 9 de octubre, con la práctica libre a las 5.30 y la clasificación sprint a las 9.30. El sábado 10 se correrá la carrera sprint a las 6, mientras que la clasificación para la prueba principal tendrá lugar a las 10, siempre en horario argentino.

Colapinto corrió por última vez en la fecha anterior, disputada en Malasia.

Colapinto corrió por última vez en la fecha anterior, disputada en Malasia.

Esta edición tendrá una particularidad: será la primera vez que Singapur dispute una carrera sprint de Fórmula 1. Además, las altas temperaturas y la humedad pondrán a prueba la resistencia de los pilotos, incluido Franco Colapinto, en uno de los circuitos físicamente más demandantes del calendario.

Cómo ver a Franco Colapinto en vivo en el GP de Singapur de la Fórmula 1

La participación de Franco Colapinto en el GP de Singapur podrá seguirse en vivo en Argentina a través de Disney+ Plan Premium, con la transmisión de ESPN. La cobertura oficial comenzará el domingo 11 de octubre a las 7.30, con la previa, mientras que la transmisión de la carrera arrancará a las 8.55.

Para quienes quieran seguir especialmente al piloto argentino, ESPN confirmó que Disney+ Plan Premium ofrecerá cámaras a bordo de Franco Colapinto y Lewis Hamilton, además de la experiencia interactiva Race Hub. De esta manera, los fanáticos podrán acompañar al representante argentino durante el Gran Premio de Singapur 2026.

El joven conductor se prepara para un nuevo Gran Premio.

El joven conductor se prepara para un nuevo Gran Premio.

Otras alternativas para seguir la Fórmula 1 en vivo es F1 TV Pro, la plataforma oficial de la categoría, que permite acceder a las sesiones del fin de semana, las cámaras a bordo y contenidos exclusivos. Por su parte, FOX Sports figura entre las opciones habituales de televisión paga en Argentina, aunque su emisión específica de esta carrera requiere confirmación.

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