28 de septiembre de 2026 Inicio
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Nuevo mensaje de Lando Norris a Franco Colapinto tras el choque en el Gran Premio de Azerbaiyán

El campeón del mundo, que quedó fuera de la carrera por una mala maniobra del argentino, había pedido que suspendan al piloto de Alpine y dijo que "hay algunos que no merecen estar en la Fórmula 1".

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Lando Norris publicó una historia en sus redes pidiendo disculpas tras las duras críticas a Colapinto en Bakú.

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fuerte respaldo de los representantes de colapinto tras el choque en el gran premio de azerbaiyan
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Las críticas del británico se dieron post carrera en Bakú donde pidió que sancionaran al piloto de Alpine y hasta indicó que “esa manera de manejar no merece estar en la Fórmula 1”. Sin embargo, ya bajadas las revoluciones publicó un mensaje en sus redes sociales para reconocer que se equivocó con sus dichos y hasta admitió que sus palabras estuvieron fuera de lugar.

Si bien reconoció que fue un fin de semana “duro en general” y por supuesto “un decepcionante y temprano fin de la carrera”, también indicó que después de la carrera, “le envié a Franco un mensaje disculpándome por los comentarios que hice que simplemente no debería haber dicho”.

“Las emociones estaban muy altas, pero eso no es una excusa, estuvo mal de mi parte”, explicó y hasta recordó que cometió sus propios errores a lo largo de los años e indicó que “esto es una parte de las carreras y la lucha en el límite”. Por último, dejó en claro que con el pilarense “llegamos a un buen entendimiento” y hasta remarcó que “todavía somos buenos amigos y ambos estamos emocionados de volver a las carreras este fin de semana”.

La fuerte penalización a Franco Colapinto por el choque en el Gran Premio de Azerbaiyán

Las autoridades de la Fórmula 1 dieron a conocer la resolución oficial sobre el incidente protagonizado por Franco Colapinto en la vuelta 35 en el Gran Premio de Azerbaiyán: le aplicaron una sanción de cinco puestos de penalización en la grilla de partida para la próxima competencia, que se disputará el domingo 4 de octubre en el circuito de Sepang, Malasia.

Tras revisar los datos de cronometraje, las cámaras a bordo y la telemetría, el Informe Técnico N° 66 detalló el origen del impacto: tras el reinicio de la carrera, el piloto argentino intentó una maniobra por el interior de la primera curva a una velocidad excesiva, lo que provocó el bloqueo de sus neumáticos y la pérdida total del control del monoplaza.

En el comunicado oficial, las autoridades argumentaron los motivos del fallo y la adjudicación de la responsabilidad: "Se pasó de la curva e hizo contacto con el lado izquierdo de Gasly, quien luego chocó contra Norris y ambos autos abandonaron. Los comisarios consideraron que Colapinto tuvo toda o la mayor parte de la responsabilidad por la colisión. Si bien el incidente ocurrió en la primera curva después de la reanudación, no hubo ninguna contribución de otro piloto que justificara aplicar el criterio más indulgente que se utiliza en la primera vuelta/primera curva".

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