26 de septiembre de 2026 Inicio
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Las duras palabras de Lando Norris contra Franco Colapinto: "No merece estar en la Fórmula 1"

El piloto de McLaren sufrió el impacto colateral del choque en cadena provocado por el argentino, que también dejó afuera de la competencia a su compañero Pierre Gasly.

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Lando cayó con todo contra Colapinto.

Lando cayó con todo contra Colapinto.

Lando Norris criticó duramente a Franco Colapinto tras el choque que lo dejó fuera de la competencia. "Esa manera de manejar no merece estar en la Fórmula 1", lanzó.

Colapinto realizó una maniobra que le costó puntos a Alpine.
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Visiblemente molesto por quedar fuera de competencia cuando peleaba en la zona de puntos, el británico no ocultó su indignación con la maniobra del piloto bonaerense y cuestionó con firmeza la severidad de los comisarios deportivos: "No lo he visto. Simplemente me sacaron de la carrera. Creo que la FIA debería ser más estricta y empezar a imponer suspensiones por este tipo de cosas. Es una imprudencia. Esta gente debería ser suspendida porque eso no es conducir; esa manera de manejar no merece estar en la Fórmula 1".

Franco Colapinto, por su parte, le pidió disculpas al equipo y también a Pierre Gasly por su "choque grande y grave".

Cómo fue el choque de Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán

En la vuelta 36, tras el retiro del auto de seguridad que mantenía compacto al pelotón en el circuito callejero de Bakú, Franco Colapinto buscó ganar posiciones desde el décimo lugar. Sin embargo, al intentar superar por el interior de una curva, el argentino bloqueó los neumáticos, perdió el control de su Alpine e impactó contra el costado izquierdo de su compañero de equipo, Pierre Gasly.

El auto del francés se cruzó de manera incontrolable sobre la pista y terminó embistiendo de lleno al McLaren de Lando Norris, provocando el abandono inmediato de los tres monoplazas.

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