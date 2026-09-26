Las duras palabras de Lando Norris contra Franco Colapinto: "No merece estar en la Fórmula 1" El piloto de McLaren sufrió el impacto colateral del choque en cadena provocado por el argentino, que también dejó afuera de la competencia a su compañero Pierre Gasly. Por Agregar C5N en









Lando cayó con todo contra Colapinto.

Lando Norris criticó duramente a Franco Colapinto tras el choque que lo dejó fuera de la competencia. "Esa manera de manejar no merece estar en la Fórmula 1", lanzó.

Visiblemente molesto por quedar fuera de competencia cuando peleaba en la zona de puntos, el británico no ocultó su indignación con la maniobra del piloto bonaerense y cuestionó con firmeza la severidad de los comisarios deportivos: "No lo he visto. Simplemente me sacaron de la carrera. Creo que la FIA debería ser más estricta y empezar a imponer suspensiones por este tipo de cosas. Es una imprudencia. Esta gente debería ser suspendida porque eso no es conducir; esa manera de manejar no merece estar en la Fórmula 1".

Franco Colapinto, por su parte, le pidió disculpas al equipo y también a Pierre Gasly por su "choque grande y grave".

Cómo fue el choque de Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán En la vuelta 36, tras el retiro del auto de seguridad que mantenía compacto al pelotón en el circuito callejero de Bakú, Franco Colapinto buscó ganar posiciones desde el décimo lugar. Sin embargo, al intentar superar por el interior de una curva, el argentino bloqueó los neumáticos, perdió el control de su Alpine e impactó contra el costado izquierdo de su compañero de equipo, Pierre Gasly.

El auto del francés se cruzó de manera incontrolable sobre la pista y terminó embistiendo de lleno al McLaren de Lando Norris, provocando el abandono inmediato de los tres monoplazas.

Video: así fue el choque de Franco Colapinto en Bakú ¡¡NO SE PUEDE CREER!! ¡FRANCO COLAPINTO Y PIERRE GASLY SE TOCARON EN EL RELANZAMIENTO Y OTRA VEZ HAY SAFETY CAR!#AzerbaijanGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/PTF5NX0vkZ — SportsCenter (@SC_ESPN) September 26, 2026