Un campeón del mundo jugará en la liga de Qatar: era el capitán de su club Uno de los 72 jugadores consagrados decidió abandonar el fútbol europeo a sus 30 años recién cumplidos y tomó a todos por sorpresa.







El mercado de pases europeo cerró luego de dos meses muy movidos, aunque todavía hay varias ligas exóticas que permanecen en la búsqueda de atraer talentos y fue la Qatar Stars League la cual consiguió hacerse con los servicios de un reciente campeón del mundo.

En esta ocasión, no fue de Alemania ni de Argentina, sino que se trató de uno de los campeones del mundo con Francia en 2018 y en el actual capitán de Paris Saint-Germain: Presnel Kimpembe. Así, luego de 20 años en el club galo, el defensor decidió aceptar la propuesta del Qatar SC y será apenas el segundo equipo de su carrera.

A sus 30 años recién cumplidos, el defensor central optó por abandonar la Ligue 1 de Francia tras no poder recuperarse de una extensa lesión que no le permitió disfrutar a pleno de este momento histórico del PSG. Si bien consiguió levantar la UEFA Champions League, tuvo una participación testimonial y consiguió lo que tanto quería antes de despedirse.

Luego de sufrir la rotura del tendón de Aquiles el 26 de febrero de 2023 en el clásico frente a Olympique de Marseille, Kimpembe se perdió todo el año deportivo y en noviembre decidió renunciar a una posible convocatoria para el Mundial de Qatar 2022. Al no poder recuperarse, en febrero de 2024 intentó volver y la lesión se agravó, lo que lo tuvo otro año más fuera de las canchas.

Por eso, su regreso al fútbol se dio recién el 4 de febrero de 2025, casi 2 años después de lo que fue el problema inicial, aunque no tuvo muchas oportunidades en PSG y tan solo consiguió jugar un total de 5 partidos hasta esta despedida. Entre estas participaciones, sumó un total de 76 minutos y ninguno de ellos fue en el Mundial de Clubes, donde su club perdió la final ante Chelsea por 3 a 0.