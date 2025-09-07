7 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Un campeón del mundo jugará en la liga de Qatar: era el capitán de su club

Uno de los 72 jugadores consagrados decidió abandonar el fútbol europeo a sus 30 años recién cumplidos y tomó a todos por sorpresa.

Por
Francia

Francia, Argentina y Alemania ganaron los últimos tres Mundiales de la FIFA.

Redes sociales
Este futbolista ganó la Copa Intercontinental 2003 con Boca.
Te puede interesar:

Lo querían Boca y River, y reveló por qué terminó inclinándose por el "Xeneize"

En esta ocasión, no fue de Alemania ni de Argentina, sino que se trató de uno de los campeones del mundo con Francia en 2018 y en el actual capitán de Paris Saint-Germain: Presnel Kimpembe. Así, luego de 20 años en el club galo, el defensor decidió aceptar la propuesta del Qatar SC y será apenas el segundo equipo de su carrera.

A sus 30 años recién cumplidos, el defensor central optó por abandonar la Ligue 1 de Francia tras no poder recuperarse de una extensa lesión que no le permitió disfrutar a pleno de este momento histórico del PSG. Si bien consiguió levantar la UEFA Champions League, tuvo una participación testimonial y consiguió lo que tanto quería antes de despedirse.

Presnel Kimpembe Qatar SC
Kimpembe ganó la Champions League con PSG y el Mundial con Francia.

Kimpembe ganó la Champions League con PSG y el Mundial con Francia.

Luego de sufrir la rotura del tendón de Aquiles el 26 de febrero de 2023 en el clásico frente a Olympique de Marseille, Kimpembe se perdió todo el año deportivo y en noviembre decidió renunciar a una posible convocatoria para el Mundial de Qatar 2022. Al no poder recuperarse, en febrero de 2024 intentó volver y la lesión se agravó, lo que lo tuvo otro año más fuera de las canchas.

Por eso, su regreso al fútbol se dio recién el 4 de febrero de 2025, casi 2 años después de lo que fue el problema inicial, aunque no tuvo muchas oportunidades en PSG y tan solo consiguió jugar un total de 5 partidos hasta esta despedida. Entre estas participaciones, sumó un total de 76 minutos y ninguno de ellos fue en el Mundial de Clubes, donde su club perdió la final ante Chelsea por 3 a 0.

Gallardo los borró de River y algunos eligieron destinos exóticos: dónde juegan ahora

Marcelo Gallardo decidió encarar un recambio muy grande en River y varios jugadores quedaron fuera de los planes para el segundo semestre. Con el mercado de pases ya finalizado, todos los futbolistas que no fueron considerados encontraron nuevos clubes, algunos en ligas competitivas y otros en destinos menos habituales.

gallardo
La reestructuración del plantel coincidió con la llegada de refuerzos y el regreso de algunos jóvenes.

La reestructuración del plantel coincidió con la llegada de refuerzos y el regreso de algunos jóvenes.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El exfutbolista jugó la Copa América 2015 con la Selección argentina.

Jugó una final de Mundial con Argentina y ahora tiene un club de pádel en Madrid

La reestructuración del plantel coincidió con la llegada de refuerzos y el regreso de algunos jóvenes.

Gallardo los borró de River y algunos eligieron destinos exóticos: dónde juegan ahora

Mauro Icardi en el auto siniestrado en Estambul.

Video: así quedó el auto de lujo de Mauro Icardi tras un choque

Vélez alcanzó su título número 19 en la historia del club.
play

Vélez campeón de la Supercopa Argentina: superó por 2-0 a Central Córdoba (SdE) en Rosario

Pekerman es el DT más exitoso en la historia de los Mundiales juveniles.

Este será el líder de la Selección argentina tras el retiro de Messi, según Pekerman

No levantarán la clausura hasta que se cumplan las garantías mínimas.

El fiscal de la causa de Independiente exigió un acuerdo con Aprevide para levantar la clausura del estadio

Rating Cero

Basada en hechos reales, esta película de Emily Blunt y Chris Evans es furor en Netflix.
play

Brilla en Netflix, es una películas tremenda y tiene una trama que te atrapa de principio a fin

Mirtha Legrand se reconcilió con una enemiga luego de muchos años.
play

Mirtha Legrand se reconcilió con una histórica enemiga: "¡Me tenía prohibida!"

Falso amor y venganza, una nueva producción estadounidense que ya está disponible en Netflix y es furor.
play

De qué se trata Falso amor y venganza, el documental sobre engaños amorosos que llegó a Netflix

La estrella de Hollywood reveló este detalle hilarante.

Sophie Turner contó que una famosa pareja se separó por su culpa: ¿qué hizo?

Wanda Nara sorprendió a Maxi López con su controversial promesa.

La controversial promesa de Wanda Nara a Maxi López: "Si ganas MasterChef..."

Marvel ya sufrió la filtración de varias fotos del set de Avengers: Doomsday.

Estrella de Marvel adelantó la trama de Avengers Doomsday: "Les va a derretir el cerebro"

últimas noticias

Desde Provincia aseguraron que la jornada transcurrió con tranquilidad y se esperan los resultados para las 21

Desde Provincia aseguraron que "la jornada transcurrió con tranquilidad" y se esperan los resultados para las 21

Hace 9 minutos
En Lomas de Zamora, la Policía detuvo a un delincuente con captura vigente por robo agravado.

Elecciones en la Provincia: al menos siete detenidos por la Policía en las escuelas bonaerenses

Hace 27 minutos
Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 8 de septiembre

Hace 56 minutos
play
Elecciones bonaerenses: cerca del cierre, votó el 55,5% del padrón electoral.

Elecciones bonaerenses: cerca del cierre, votó el 50,5% del padrón electoral

Hace 1 hora
El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este lunes 8 de septiembre

Hace 1 hora