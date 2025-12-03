Torneo Clausura 2025: confirmaron los árbitros de Boca - Racing y Gimnasia - Estudiantes La Liga Profesional dio a conocer a las autoridades que impartirán justicia en las semifinales del campeonato, que definirán los equipos que jugarán el partido decisivo. Por + Seguir en







La Liga Profesional confirmó los árbitros de las semifinales del Clausura.

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) confirmó a los árbitros que dirigirán los partidos entre Boca y Racing en la Bombonera y Gimnasia y Estudiantes en el estadio Juan Carmelo Zerillo, en el marco de las semifinales del torneo Clausura 2025.

La web de la LPF marcó que Darío Herrera será el árbitro del encuentro entre Boca y Racing, que se llevará adelante el domingo desde las 19, mientras que Facundo Tello impartirá justicia en el clásico platense entre Gimnasia y Estudiantes, que se jugará el lunes a las 17.

El Xeneize recibirá al conjunto de Avellaneda luego de ganar 1-0 con gol de Ayrton Costa un duro cruce de cuartos de final ante Argentinos Juniors. Por su parte, Racing venció a Tigre en una dramática definición por penales donde el arquero Facundo Cambeses fue la gran figura al contener dos disparos.

Darío Herrera y Facundo Tello Darío Herrera y Facundo Tello. Del otro lado de la llave, se reeditará un nuevo clásico platense luego de que Estudiantes de la Plata le gane 1-0 a Central Córdoba en Santiago del Estero, y Gimnasia haga la mismo con una victoria por 2-0 ante Barracas Central en el estadio Claudio Tapia.