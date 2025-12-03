3 de diciembre de 2025 Inicio
Torneo Clausura 2025: confirmaron los árbitros de Boca - Racing y Gimnasia - Estudiantes

La Liga Profesional dio a conocer a las autoridades que impartirán justicia en las semifinales del campeonato, que definirán los equipos que jugarán el partido decisivo.

Por
La Liga Profesional de Fútbol (LPF) confirmó a los árbitros que dirigirán los partidos entre Boca y Racing en la Bombonera y Gimnasia y Estudiantes en el estadio Juan Carmelo Zerillo, en el marco de las semifinales del torneo Clausura 2025.

Los cuatro clasificados a las semifinales del Torneo Clausura 2025
La web de la LPF marcó que Darío Herrera será el árbitro del encuentro entre Boca y Racing, que se llevará adelante el domingo desde las 19, mientras que Facundo Tello impartirá justicia en el clásico platense entre Gimnasia y Estudiantes, que se jugará el lunes a las 17.

Del otro lado de la llave, se reeditará un nuevo clásico platense luego de que Estudiantes de la Plata le gane 1-0 a Central Córdoba en Santiago del Estero, y Gimnasia haga la mismo con una victoria por 2-0 ante Barracas Central en el estadio Claudio Tapia.

En tanto, la final del campeonato está prevista para el 13 de diciembre en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

