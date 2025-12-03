Loto Plus: resultado del sorteo 3836 del miércoles 3 de diciembre de 2025

Este miércoles 3 de diciembre de 2025 volvió a sortearse el Loto Plus y se dieron a conocer los ganadores del sorteo que se hace todos miércoles y sábados. En esta nota, todos los resultados y los detalles.
NÚMERO PLUS 3
Los números ganadores fueron: 09 - 21 - 28 - 32 - 35 - 45
6 aciertos: vacante. Premio: $839.244.833,90
5 aciertos: 6 ganadores. Premio: $11.895.368,68
4 aciertos: 358 ganadores. Premio: $2.379.072,88
Los números ganadores fueron: 04 - 07 - 18 - 40 - 41 - 44
6 aciertos: vacante. Premio: $5.891.963.215,17
5 aciertos: 4 ganadores. Premio: $11.895.368,68
4 aciertos: 270 ganadores. Premio: $2.379.072,88
Los números seleccionados fueron: 10 - 17 - 20 - 21 - 24 - 30
6 aciertos: vacante. Premio: $2.127.085.782,40
Los números ganadores fueron: 10 - 16 - 17 - 26 - 33 - 38
5 aciertos: 7 ganadores. Premio: $30.639.587,68
NÚMERO PLUS VACANTE
Sábado 6 de diciembre a las 22. POZO ESTIMADO: $26.822.000.000
Es un juego de azar en el cual el monto a distribuir en cada premio es proporcional a lo recaudado por la venta del Juego para ese día del sorteo, por lo que puede variar.
Hay que seleccionar 6 números del 0 al 45, con un único valor de apuesta participas de todas las modalidades.
Las modalidades:
Además, se debe elegir 1 número del 0 al 9, que si acertás multiplicas el premio de tu apuesta de las categorías de 6 aciertos si resultara ganadora.
Valor de la apuesta: $2.500. Tiene pozo acumulado.