FIFA confirmó los artistas y presentadores del sorteo del Mundial 2026: un show inesperado La casa madre del fútbol mundial adelantó las presentaciones que animarán la gala del sorteo del Mundial, que se realizará este viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas.







El sorteo de la Copa del Mundo 2026 será este viernes.

El Mundial 2026 que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México comenzó en su etapa decisiva y el sorteo del próximo viernes 5 de diciembre dará el puntapié inicial al evento futbolístico del año. Así, la FIFA presentó el elenco de artistas que acompañará la ceremonia en el histórico Centro John F.Kennedy para las Artes Escénicas de Washington DC.

Los presentadores del espectáculo serán Heidi Klum, reconocida supermodelo, productora y personalidad televisiva galardonada con un Emmy; y Kevin Hart, uno de los comediantes y actores más exitosos de su generación. Además, el actor y productor Danny Ramírez, aportará su carisma y un toque hollywoodense al evento.

"Es verdaderamente extraordinario volver a presentar el sorteo final después de haberlo hecho hace 20 años en mi país", señaló Klum, quien reaparecerá en esta celebración mundialista tras haber formado parte del acto para la edición de 2006 en Alemania. Además, añadió: "El Mundial tiene la capacidad única de unir el mundo, y formar parte de esa magia otra vez, en un escenario aún más grande con tres países anfitriones y 48selecciones, es un privilegio indescriptible".

Ramírez, por su parte, expresó: "Crecí jugando al fútbol, y tener la oportunidad de presentar este sorteo, conocer a leyendas mundialistas y conversar con ellas es un sueño hecho realidad. Que el torneo se celebre en Estados Unidos, donde nací, y en México, tierra donde están parte de mis raíces, lo hace todavía más especial".

mundial sorteo La velada ofrecerá al público actuaciones en vivo como la de Andrea Bocelli, una de las voces clásicas más aclamadas de la historia, quien subirá al escenario junto a la superestrella internacional Robbie Williams, quienes actuarán acompañados de la cantante estadounidense Nicole Scherzinger. Una vez concluido el sorteo, Village People brindará a la audiencia una interpretación emblemática de Y.M.C.A., su canción icónica.