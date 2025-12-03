4 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Quini 6: resultados del sorteo 3.327 del miércoles 3 de diciembre de 2025

Conocé todos los detalles de este popular juego: los números, los ganadores, el pozo millonario y el próximo monto.

Por
Estos son los resultados del sorteo del miércoles 3 de diciembre de 2025.

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 3 de diciembre de 2025.

Redes Sociales

Como todos los miércoles se realizó el sorteo del Quini 6 en Argentina. Los resultados y los ganadores ya se conocen, al igual que el pozo millonario y todos los detalles de este popular juego que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

Resultados del Loto Plus del sábado 29 de noviembre de 2025.
Te puede interesar:

Loto Plus: resultado del sorteo 3835 del sábado 29 de noviembre de 2025

El Tradicional del Quini 6: resultado del miércoles 3 de diciembre de 2025

Números ganadores: 06 - 21 - 22 - 34 - 37 - 42

6 aciertos: vacante. Premio: $2.333.167.263

5 aciertos: 9 ganadores. Premio: $3.529.727

4 aciertos: 985 ganadores. Premio: $9.675

La Segunda del Quini 6: resultado del miércoles 3 de diciembre de 2025

Números ganadores: 02 -03 - 12 - 19 - 27 - 38

6 aciertos: Vacante. Premio: $3.725.991.707

5 aciertos: 67 ganadores. Premio: $474.142

4 aciertos: 2.564 ganadores Premio: $3.716

La Revancha del Quini 6: resultado del miércoles 3 de diciembre de 2025

Números ganadores: 03 - 15 - 21 - 22 - 30 - 32

6 aciertos: vacante. Premio: $8.400.087.099

Siempre Sale del Quini 6: resultado del miércoles 3 de diciembre de 2025

Números ganadores: 01 - 07 - 27 - 31 - 36 - 42

5 aciertos: 30 ganadores. Premio: $9.496.264

Pozo extra: resultado del miércoles 3 de diciembre de 2025

Números ganadores: 02 - 03 - 06 - 12 - 15 - 19 - 21 - 22 - 27 - 30 - 32 - 34 - 37 - 38 - 42

6 aciertos: 900 ganadores. Premio $144.444

Próximo pozo del Quini 6

El próximo pozo del sorteo 3.328 del Quini 6 se realizará del domingo 7 de diciembre a las 21.15. Pozo estimado: $16.200.000.000.

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo, consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.

En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo que modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.

Quini 6: ¿Hasta qué hora se puede jugar?

Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y a las 20.30 para los domingos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Quini 6: resultados del sorteo 3.326 del domingo 30 de noviembre de 2025

Quini 6: resultados del sorteo 3.326 del domingo 30 de noviembre de 2025

Resultados del Loto Plus del miércoles 3 de diciembre de 2025.

Loto Plus: resultado del sorteo 3836 del miércoles 3 de diciembre de 2025

Las dos mujeres detenidas tras el crimen de un jubilado en Rosario.

Dos mujeres detenidas por el asesinato de un jubilado en Rosario: una de ellas era pareja de la víctima

El actor murió en 2023 tras sufrir una sobredosis de ketamina.

Condenaron al primer responsable de la muerte de Matthew Perry, el mítico actor de "Friends"

Un trabajador murió luego de una descarga eléctrica que lo hizo caer desde 5 metros de altura. 

Murió un trabajador en Santa Fe: sufrió una descarga eléctrica y cayó al vacío

La parroquia María Goretti, del barrio Máximo Abásolo, escenario del hecho.

Insólito robo en plena misa en Chubut: un falso fiel le robó la bicicleta al cura

Rating Cero

El exfutbolista y la mediática se juntaron para la foto de los personajes del año.

"Siempre hay reproches": la dura confesión de Maxi López sobre Wanda Nara

Rocío Marengo y Eduardo Fort, felices con Isidro.

"Bienvenido, bebito": Marengo y Fort mostraron por primera vez a su hijo Isidro

Madonna utilizó sus redes y respondió a Trump.

Madonna y su descargo contra las políticas de Trump: "Me niego a aceptar que mis amigos hayan muerto en vano"

La pareja se divorció en medio de rumores de infidelidades.

"Me los quedé yo": Gimena Accardi reveló cuál fue la decisión más dura del divorcio de Nicolás Vázquez

La plataforma acaba de añadir un título perfecto para los amantes del cine de terror y las historias cargadas de misterio. Se trata de Observados, mejor conocida en inglés como The Watchers, una película originalmente estrenada en 2024 bajo la dirección de Ishana Shyamalan.
play

Observados llegó a Netflix y ya es de lo más visto: cuál es la trama de la terrorífica película

La periodista erró en un dato histórico sobre una de las jugadas históricas de Maradona.
play

MasterChef Celebrity: el error de Sofía Martínez sobre Diego Maradona que generó las burlas de sus compañeros

últimas noticias

Las dos mujeres detenidas tras el crimen de un jubilado en Rosario.

Dos mujeres detenidas por el asesinato de un jubilado en Rosario: una de ellas era pareja de la víctima

Hace 18 minutos
El Estado se asegura más de u$s700 millones por la licitación de las represas del Comahue

El Estado se asegura más de u$s700 millones por la licitación de las represas del Comahue

Hace 28 minutos
El actor murió en 2023 tras sufrir una sobredosis de ketamina.

Condenaron al primer responsable de la muerte de Matthew Perry, el mítico actor de "Friends"

Hace 34 minutos
Resultados del Loto Plus del miércoles 3 de diciembre de 2025.

Loto Plus: resultado del sorteo 3836 del miércoles 3 de diciembre de 2025

Hace 35 minutos
Estos son los resultados del sorteo del miércoles 3 de diciembre de 2025.

Quini 6: resultados del sorteo 3.327 del miércoles 3 de diciembre de 2025

Hace 45 minutos