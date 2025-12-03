Cuál es el estadio más grande que tendrá el Mundial 2026 Este lugar volverá a recibir encuentros mundialistas. Sus tribunas son muy recordadas por los fanáticos argentinos. Por + Seguir en







Con su inclusión como una de las sedes del Mundial 2026, se abre un nuevo capítulo para un estadio que ya forma parte de la tradición futbolística. EFE

El mítico estadio Azteca volverá a recibir partidos mundialistas en la edición 2026.

Será la primera vez que un mismo lugar participe en tres Copas del Mundo organizadas por la FIFA.

Su historia incluye finales y actuaciones que marcaron la memoria del fútbol internacional.

A pesar de su relevancia, no está previsto que sea sede del encuentro decisivo en la próxima cita mundialista. La próxima Copa del Mundo contará con una larga lista de sedes distribuidas entre Canadá, Estados Unidos y México, y dentro de ese mapa destaca un lugar cargado de recuerdos: el estadio Azteca. Considerado uno de los templos del fútbol internacional, vuelve a ocupar un lugar central gracias a su trayectoria y a su enorme capacidad de público.

Este escenario no solo es uno de los más reconocidos del continente, sino también un símbolo de la historia deportiva de México. Su construcción, su magnitud y los episodios que albergaron sus tribunas lo consolidaron como un punto de referencia para varias generaciones. Además, fue escenario de competencias internacionales, eventos culturales y encuentros que dejaron una fuerte marca en la memoria del deporte en todo el mundo.

azteca Resultados impactantes: así se vería el Estadio Azteca en el año 2100 El recuerdo del estadio Azteca y el Mundial de 1986 El Azteca es uno de los recintos más emblemáticos dentro de la historia de los Mundiales. Fue escenario de dos finales y testigo de conquistas que marcaron épocas distintas: la consagración de Brasil con Pelé en 1970 y la de Maradona con la selección argentina en 1986. Ningún otro estadio vivió definiciones de este nivel en más de una edición, un rasgo que lo convirtió en referencia obligada al hablar de grandes torneos internacionales.

En 2026 sumará otro hito, ya que será el primer estadio en albergar partidos en tres Copas del Mundo. Aunque su enorme trayectoria no lo ubica esta vez como sede del partido decisivo, sí está previsto que reciba el encuentro inaugural y cinco compromisos más del calendario oficial. De esta manera ampliará su lista de partidos mundialistas, que ya incluye el famoso enfrentamiento entre Italia y Alemania Federal en 1970, recordado como el "Partido del siglo" por su intensidad y su resolución dramática.

Maradona campeón del mundo.jpg Diego Maradona cumpliendo su sueño en el Estadio Azteca de México. Twitter A lo largo de su vida, este lugar albergó una diversidad única de competencias: desde Copas Confederaciones y torneos juveniles de la FIFA hasta campeonatos continentales, eventos de clubes, juegos panamericanos y presentaciones artísticas. Además, es la casa del Club América y sede habitual de la selección mexicana.

El paso del tiempo modificó su estructura y su capacidad. Su inauguración en 1966 lo presentó con un aforo que superaba los 100.000 espectadores, cifra que fue variando con distintas remodelaciones hasta alcanzar su configuración actual de 87 mil fanáticos. Incluso así, continúa siendo el estadio más grande de México y uno de los más destacados del continente.