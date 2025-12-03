Dos mujeres detenidas por el asesinato de un jubilado en Rosario: una de ellas era pareja de la víctima Una de las sospechosas convivía con la víctima y, por lo que se constató, era la pareja del hombre. El cuerpo fue hallado sin signos vitales, con golpes y marcas sobre la piel. Por + Seguir en







Las dos mujeres detenidas tras el crimen de un jubilado en Rosario. La Voz de Rosario

Un nuevo crimen sacude a la ciudad de Rosario, en Santa Fe. Dos mujeres, entre ellas la pareja conviviente de la víctima, fueron detenidas este miércoles como presuntas responsables del asesinato de un jubilado de 75 años. El hombre fue encontrado sin vida en su domicilio y con múltiples signos de haber sido golpeado con extrema violencia, lo que llevó a la inmediata intervención de la Fiscalía y la Brigada de Homicidios.

Según informa el diario local, La Capital, el hallazgo se produjo en la tarde del martes tras un llamado de alerta que movilizó a personal policial y de emergencia. Al ingresar a la vivienda, las autoridades confirmaron el peor escenario: el cuerpo del hombre yacía sin vida con visibles golpes en el cuerpo. Las primeras inspecciones forenses revelaron que la muerte no fue natural ni accidental, sino producto de una agresión, lo que transformó el caso en un crimen doméstico.

La rápida actuación de los investigadores, combinada con el análisis preliminar de la escena, permitió identificar a las dos mujeres como las principales sospechosas. Una de ellas mantenía una relación de pareja con el jubilado y, según los primeros indicios, residía con él en el mismo domicilio donde se encontró el cuerpo. Este dato clave orienta la investigación hacia un posible móvil pasional o económico dentro del círculo íntimo de la víctima.

Las mujeres fueron localizadas y detenidas bajo la imputación preliminar de homicidio, a la espera de ser presentadas ante el juez para la audiencia. Los investigadores trabajan ahora para reconstruir las últimas horas de la víctima y determinar con exactitud el grado de participación de cada una de las detenidas en el violento episodio.

La autopsia al jubilado: la clave para determinar la implicancia de las detenidas por el asesinato Mientras la fiscalía avanza en la toma de declaraciones y el análisis de posibles rastros, se puso especial énfasis en el resultado de la autopsia. Este examen será crucial para establecer la causa precisa del deceso y la data de muerte, datos que serán fundamentales para fortalecer la acusación formal y establecer la cadena de hechos que derivaron en el fatal desenlace del jubilado.

Adicionalmente, se lleva a cabo una revisión exhaustiva las cámaras de seguridad en las inmediaciones del domicilio, así como también se analiza el registro de llamadas telefónicas y mensajes de texto para determinar si hubo algún tipo de planificación previa. La policía pide la colaboración de cualquier testigo que pueda aportar información relevante para esclarecer por completo las circunstancias de este caso.