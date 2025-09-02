2 de septiembre de 2025 Inicio
Top 3 futbolistas argentinos más caros que fueron vendidos en este mercado: el tercero promete mucho

Cerró la ventana de transferencias del fútbol europeo y, como siempre, los argentinos fueron protagonistas. Varios cambiaron de club por cifras millonarias.

Los tres jugadores argentinos más caros pasaron por la Selección.

El mercado de pases europeo cerró este lunes 1 de septiembre tras dos meses de intensas negociaciones donde no faltaron sorpresas ni bombazos de último minuto. Los futbolistas argentinos estuvieron entre los más codiciados y varios fueron transferidos por cifras millonarias.

Los futbolistas de Boca en uno de los entrenamientos de esta temporada.
Lo que despierta el interés en la Selección argentina, más allá de que viene de ganar el Mundial 2022 y la Copa América 2024, es la gran cantidad de jugadores jóvenes que se sumaron en el último tiempo. La mayoría tiene un gran presente y una proyección que promete aún más, lo que llama la atención de muchos clubes.

Esto quedó demostrado en el más reciente mercado de pases, que se desarrolló entre julio y agosto: los tres futbolistas argentinos con los fichajes más caros forman parte de la nueva generación que surgió al mando de Lionel Scaloni.

1. Alejandro Garnacho

alejandro garnacho

El delantero de 21 años se fue del Manchester United, pero seguirá jugando en la Premier League: acaba de ser presentado como nuevo refuerzo del Chelsea, club con el que firmó contrato hasta 2032. La operación rondó los u$s54 millones y estuvo entre las más importantes de este mercado de pases.

"Es un momento increíble para mi familia y para mí unirme a este gran club. Estoy deseando empezar. Vi el Mundial de Clubes y unirme a los campeones del mundo es especial: ¡somos el mejor equipo del mundo! Es increíble estar aquí y estoy muy feliz", aseguró en declaraciones al sitio oficial del club.

2. Franco Mastantuono

Franco Mastantuono - Real Madrid

El pase del ex River al Real Madrid se había cerrado en junio pero recién se concretó el 14 de agosto, cuando el delantero cumplió 18 años. Firmó contrato por seis temporadas, hasta junio de 2031. Según informaron los clubes, el monto de la cláusula de rescisión fue de u$s51,7 millones.

“Es un día muy especial para mí. Se me cumple un sueño como futbolista y como persona”, aseguró Mastantuono durante su presentación oficial en el club merengue. "Prometo que voy a dejar la vida por esta camiseta. Sepan que van a estar con un hincha más dentro de la cancha", agregó.

3. Thiago Almada

Thiago Almada en la Selección argentina

A mediados de julio, el mediocampista de 24 años se sumó al Atlético de Madrid procedente del Botafogo, aunque entre enero y junio de este año estuvo a préstamo en Lyon. Firmó contrato por cinco temporadas y la operación se cerró por unos u$s24,5 millones. Ahora promete formar una dupla letal junto a Julián Álvarez.

"Era mi sueño jugar acá y por suerte pude cumplirlo. Elegí al Atlético Madrid porque le tengo mucho cariño al club, a su historia, y tuve varios amigos que jugaron aquí. Cuando me dijeron que estaba la oportunidad de venir no lo dudé en ningún momento", aseguró.

