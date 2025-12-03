Ascenso a lo grande: Estudiantes de Río Cuarto prendió la parrilla en plena cancha y el video fue viral El plantel del equipo cordobés, que jugará en la máxima categoría del fútbol argentino después de cuatro décadas, sorprendió con un festejo a lo grande en pleno campo de juego. Por + Seguir en







El asado en pleno estadio Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini.

Estudiantes de Río Cuarto ascendió a la Primera División, tras una histórica final frente a Deportivo Madryn y el plantel profesional festejó a lo grande con una fiesta que se viralizó enseguida: hicieron un asado en pleno campo de juego, con un pozo para el asador en el círculo central, mesas sobre el césped, música con DJ y una reunión a todo trapo.

El equipo cordobés volvió a la máxima categoría del fútbol argentino y decidió festejar de la mejor manera tras un ascenso histórico. Alberto Gomila, canchero de Estudiantes desde el 2006, se mostró feliz y preocupado: "Esto hace tiempo que se venía hablando con la comisión directiva de que el día que ascendiéramos hacíamos un asado en el centro de la cancha. Parecía lejano, pero llegó, ja”, expresó en diálogo con Fox Sports.

Embed Estudiantes de Río Cuarto celebró el ascenso a la Primera División del fútbol argentino con un asado en el medio de su cancha.https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/XNL3yNSqoo — Corta (@somoscorta) December 3, 2025 “Cuando vi el asado en la cancha me quería morir. Salí del trabajo, llegué al club a las 17.30 y ya estaba hecho. Estaba consensuado con los chicos que trabajan en el estadio, cómo íbamos a hacer, de cómo sacar las chapas... Pero una cosa es decirlo y otra es ver el hueco hecho, las estacas para el asado clavadas, humeando la leña. Me quería morir, ja”, aseguró. Y agregó: “Por lo menos disfruté la cena”.

La última participación de Estudiantes (RC) en la máxima categoría había sido en el Nacional 1985. El León jugará en la Liga Profesional tras imponerse en la serie final del Reducido de la Primera Nacional frente a Madryn, con un global de 3-1. El equipo de Iván Delfino terminó segundo en la Zona B con 60 puntos y luego eliminó a Patronato, superó a Gimnasia y Tiro y dejó atrás a Estudiantes de Buenos Aires para meterse en la definición.