El equipo ideal de Conmebol en la temporada de la Copa Libertadores con cuatro argentinos

Flamengo se coronó campeón de la Copa Libertadores 2025 tras ganarle la final a Palmeiras en Lima, y ahora Conmebol eligió el 11 ideal a lo largo de toda la competencia que cuenta con cuatro futbolistas argentinos.

La entidad máxima del fútbol sudamericano escogió un 3-4-3, con tres centrales, cuatro volantes y tres delanteros en los que se destacan dos jugadores de Racing . El primer argentino que aparece es en la última línea: en el arco, Agustín Rossi, del Fla, que fue clave en todo el campeonato y mantuvo la vaya invicta en nueve de 13 partidos. Además de atajar dos penales en la serie de cuartos de final contra Estudiantes de La Plata.

Ya en la mitad de la cancha, figura el jugador de la Academia, Santiago Sosa, mientras que en la delantera estuvo compuesta por los otros dos argentinos: Adrián “Maravilla” Martínez, uno de los dos máximos goleadores del certamen con siete tantos, junto con José Flaco López, delantero de la Selección argentina que milita en Palmeiras, subcampeón del certamen.

En cuanto a mayor cantidad de jugadores aportados por equipo, el actual campeón es quien tiene 6 futbolistas más nominados. Además, de Rossi, se sumaron Leo Pereira, Danilo, Jorge Carrascal, Erick Pulgar, Giorgian De Arrascaeta y Pedro.

Conmebol Copa Libertadores 2025

Flamengo, nuevo rey de América: igualó un récord argentino y alcanzó a River y Estudiantes LP

Flamengo gritó campeón en Lima, tras superar a Palmeiras por 1-0, con gol de Danilo, y se convirtió en el nuevo rey de América. El Mengao se convirtió en el primer equipo brasileño en conseguir cuatro Copa Libertadores y alcanzó un récord argentino. Además, se metió entre los gigantes del continente y confirmó la hegemonía de los clubes de Brasil en la región.

Con la consagración del equipo de Río de Janeiro, los equipos brasileños llegaron a los 25 títulos de Copa Libertadores, un número que hasta hoy sólo ostentaba Argentina. Flamengo se convirtió en el dueño del máximo torneo continental y en el séptimo conjunto de Brasil consecutivo en quedarse con el trofeo: desde el recordado triunfo de River en Madrid en 2018, que una institución de otro país no gana la copa.

Por otra parte, el Flamengo con esta victoria ratifica una era dorada para su historia, tras conseguir tres Libertadores en siete años (2019, 2022 y 2025; el primero fue en 1981 con un tal Zico) y convertirse en el más ganador de Brasil, con el tetracampeonato, superando a gigantes como San Pablo, Gremio, Santos y Palmeiras, que poseen tres estatuillas.