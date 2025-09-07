7 de septiembre de 2025 Inicio
Gallardo los borró de River y algunos eligieron destinos exóticos: dónde juegan ahora

Los futbolistas apartados por el técnico ya definieron su futuro. Algunos se quedaron en el país y otros eligieron mercados inesperados.

Por
La reestructuración del plantel coincidió con la llegada de refuerzos y el regreso de algunos jóvenes.

Marcelo Gallardo decidió encarar un recambio muy grande en River y varios jugadores quedaron fuera de los planes para el segundo semestre. Con el mercado de pases ya finalizado, todos los futbolistas que no fueron considerados encontraron nuevos clubes, algunos en ligas competitivas y otros en destinos menos habituales.

La reestructuración del plantel coincidió con la llegada de refuerzos y el regreso de algunos jóvenes, lo que terminó de cerrar el ciclo de nombres históricos y de incorporaciones que no lograron afianzarse. Con diferentes condiciones en cada caso, desde ventas hasta cesiones y rescisión de contratos, se completó una salida masiva en Núñez.

Ahora, las carreras de estos jugadores siguen caminos muy distintos, desde la liga mexicana y el fútbol brasileño hasta un regreso al fútbol argentino o la aventura en Turquía. El recorrido muestra cómo cada uno busca reinventarse y encontrar protagonismo lejos del club en el que alguna vez soñaron consolidarse.

Gonzalo Tapia

Gonzalo Tapia

El delantero fue cedido a San Pablo por 18 meses, con obligación de compra fijada en 2 millones de dólares según objetivos. Llegó libre desde Universidad Católica a comienzos de 2025, pero nunca logró continuidad con Gallardo. En River apenas disputó 7 partidos y sumó 200 minutos sin goles ni asistencias, aunque ya marcó en su nuevo equipo.

Leandro González Pírez

Tras finalizar su etapa en River después del Mundial de Clubes, el defensor regresó a Estudiantes de La Plata, donde ya había jugado a préstamo casi una década atrás. Firmó contrato por dos temporadas y rápidamente se convirtió en titular bajo la conducción de Eduardo Domínguez, incluso con dos goles anotados en este regreso.

Gonzalez Pirez

Rodrigo Aliendro

El mediocampista negoció durante semanas hasta concretar su llegada a Vélez, con vínculo hasta diciembre de 2027. Fue presentado como refuerzo clave y ya se consolidó como titular, demostrando que mantiene su nivel competitivo.

Rodrigo Aliendro Vélez

Matías Rojas

El paraguayo rescindió su contrato tras ocho meses con escasa participación: apenas 148 minutos repartidos en ocho partidos. Continuará su carrera en Portland Timbers de la MLS. Su salida liberó un cupo de extranjero y alivió un salario alto en el plantel.

Adam Bareiro

Fortaleza de Brasil pagó 1,8 millones de dólares por la mitad de su pase, con opción de sumar otro 50% si se cumplen ciertos objetivos. El club ya había recibido un millón por un préstamo en Catar, por lo que River recupera lo invertido. Sin embargo, el delantero todavía no pudo rendir: falló un penal y no convirtió en sus primeros 9 partidos.

Santiago Simón

El mediocampista, marginado tras el Mundial de Clubes, fue transferido a Toluca de México por 3,5 millones de dólares por la mitad de su ficha, con obligación de compra de otro porcentaje según rendimiento.

lanzini river
Manuel Lanzini, titular en River, quiere recuperar su nivel para la segunda parte del año.

Manuel Lanzini

Cuando parecía que iba a quedar inactivo, cerró su pase a Vélez en condición favorable para el club: contrato hasta diciembre de 2026 y habilitación para disputar todos los torneos. Ya debutó bajo la conducción de Guillermo Barros Schelotto y aspira a ser el enganche que necesita el club de Liniers.

Matías Kranevitter

El volante, último en resolver su salida, firmó con Fatih Karagümrük de Turquía tras rescindir con el pase en su poder. Su vínculo será por un año y marca una nueva etapa en su trayectoria.

