Es una joya del fútbol argentino, tiene una cláusula por 16 millones y lo siguen de Europa

El joven nacido en Santiago del Estero atraviesa un momento brillante. Redes sociales

Maher Carrizo se consolidó como una de las grandes apariciones del fútbol argentino en 2025. Con solo 19 años, el delantero de Vélez se transformó en una pieza clave del equipo, gracias a su capacidad goleadora y su proyección que despierta miradas tanto en el plano local como en el internacional.

El joven nacido en Santiago del Estero atraviesa un momento brillante: convirtió tres goles en sus últimos tres encuentros oficiales, ante Fortaleza por la Copa Libertadores y frente a Godoy Cruz y Lanús en el torneo local. Esa racha no solo lo posiciona como figura del presente del “Fortín”, sino que también lo instala en la agenda de los grandes clubes europeos.

Guillermo Barros Schelotto, actual entrenador de Vélez, fue claro al analizar el rendimiento del delantero: “Está en un nivel bárbaro, seguramente tendrá la chance de irse a Europa, pero hoy está con la cabeza puesta en el club”. La valoración del "Mellizo" se suma a la de muchos especialistas que ven en Carrizo un jugador que se irá en el próximo mercado de pases.

El interés de equipos como Valencia, Manchester City y Barcelona ya había surgido en mercados anteriores. Ante ese escenario, la dirigencia velezana tomó precauciones y lo blindó con un contrato hasta diciembre de 2026 y una cláusula de salida de 16 millones de euros. De esta manera, el club busca asegurar su continuidad al menos en el corto plazo, mientras el jugador sigue sumando protagonismo.

Maher Carrizo River Getty Images Los números de Maher Carrizo en Vélez Hasta el momento, Maher Carrizo acumula desde su debut en primera, 43 encuentros oficiales con la camiseta de Vélez, en los que marcó 11 goles y repartió una asistencia.

Maher Carrizo Vélez Sarsfield En detalle, su recorrido incluye 28 partidos por liga local con 5 tantos, 7 presentaciones en copas nacionales con 1 gol, y 8 compromisos internacionales en los que firmó 5 conquistas y una asistencia. Ese balance lo convierte en una de las armas ofensivas más efectivas del equipo y justifica el creciente interés que despierta en el mercado europeo.