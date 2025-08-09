9 de agosto de 2025 Inicio
El fútbol argentino movió más de u$s200 millones en el mercado de pases: así se renovaron los 30 equipos

El mercado de pases cerró el 24 de julio, pero los clubes que vendan jugadores tienen cupos extras hasta el 31 de agosto para sumar jugadores y pelear las cuatro competencias del segundo semestre.

Nicolás Ferreira
Por
Nicolás Ferreira
Paredes

Paredes, Di María y Quintero, los tres refuerzos de más renombre en el fútbol argentino.

Redes sociales
Su debut está previsto para el 9 de agosto frente a San José Earthquakes. 
Si bien hay varios equipos que apenas han conseguido reforzarse con jugadores libres o préstamos, los presentes económicos de Boca Juniors, Independiente, Racing Club y River Plate están por encima del resto y han erogado cifras muy altas. Por eso mismo es que las siete compras más caras pertenecen a ellos: Maximiliano Salas (€8M), Matías Galarza Fonda (u$s5M), Juan Portillo (u$s5M), Mateo Pellegrino (u$s3.8M), Walter Mazzantti (u$s3.5M), Leandro Paredes (€3M) y Tomás Conechny (u$s3M).

Al mismo tiempo, hay otros clubes que vendieron por montos muy altos, como son los casos de River (u$s53.8M), Argentinos Juniors (u$s17.2M), Vélez Sarsfield (u$s16.3M) y Talleres (u$s10M). Y justamente las salidas son las que provocan que el mercado de pases continúe abierto, ya que las ocurridas después del 24 de julio le abre un cupo de refuerzo a los dueños de los futbolistas hasta el 31 de agosto.

Salas Pellegrino Mazzantti Conechny mercado de pases fútbol argentino
Salas, Pellegrino, Mazzantti y Conechny, los refuerzos más caros de cada grande.

Salas, Pellegrino, Mazzantti y Conechny, los refuerzos más caros de cada grande.

Para llevar un orden, se dividieron a los 30 equipos entre las máximas competencias que cada uno disputará en el segundo semestre, es decir entre la Libertadores, la Sudamericana, la Copa Argentina y el Torneo Clausura 2025.

Copa Libertadores: 4 clubes

  • Estudiantes de La Plata: no pagó ni recibió dinero por jugadores.
    • Altas:
      • Fernando Muslera (libre desde Galatasaray).
      • Leandro González Pírez (libre desde River Plate).
      • Leonardo Suárez (préstamo hasta el 31/12/2025 con opción de compra desde Pumas UNAM).
  • Bajas:
    • Matías Mansilla (préstamo a Atlético Tucumán hasta el 30/6/2026 con opción de compra).
    • Sebastián Boselli (River Plate rescindió su préstamo).
    • Bautista Kociubinski (préstamo a Montevideo City Torque hasta el 30/6/2026 con opción de compra).
    • Alexis Manyoma (préstamo a Colorado Rapids hasta el 30/6/2026 con opción de compra).
    • Luciano Giménez (préstamo a Huracán hasta el 30/6/2026 con opción de compra de u$s1.8M en diciembre y u$s2M en junio).
    • Mauro Méndez (préstamo a Banfield hasta el 31/12/2026 con opción de compra de u$s1.3M).
    • Fernando Muslera Estudiantes de La Plata
    Muslera, el mejor refuerzo de Estudiantes LP.

    Muslera, el mejor refuerzo de Estudiantes LP.

    • Racing Club: gastó u$s11.4M y recibió €8M.
      • Altas:
        • Franco Pardo (compra por u$s1.3M desde Unión).
        • Alan Forneris (compra del 80% del pase por u$s1.2M desde Colón).
        • Tomás Conechny (compra por u$s3M desde Deportivo Alavés).
        • Duván Vergara (compra por u$s1M desde América de Cali, además de la deuda de u$s2M por Juan Fernando Quintero).
        • Elías Torres (compra del 80% del pase por u$s2.9M desde Aldosivi).
      • Bajas:
        • Germán Conti (préstamo a Gimnasia de La Plata hasta el 30/6/2026 sin opción de compra).
        • Matías Bergara (préstamo a Independiente Rivadavia hasta el 30/6/2026 con opción de compra).
        • Maximiliano Salas (River Plate ejecutó su cláusula de rescisión de €8M).
    Duván Vergara Racing Club
    Duván Vergara llegó para reemplazar a Maxi Salas.

    Duván Vergara llegó para reemplazar a Maxi Salas.

    • River Plate: gastó u$s21.5M y recibió u$s53.8M.
      • Altas:
        • Sebastián Boselli (repesca desde Estudiantes de La Plata).
        • Lautaro Rivero (repesca desde Central Córdoba).
        • Juan Carlos Portillo (compra del 90% del pase por u$s5M desde Talleres).
        • Matías Galarza Fonda (compra del 70% del pase por u$s5M desde Talleres).
        • Juan Fernando Quintero (compra por u$s2.2M desde América de Cali).
        • Maximiliano Salas (ejecución de cláusula de rescisión de Racing Club por €8M).
      • Bajas:
        • Lucas Lavagnino (préstamo a Independiente hasta el 31/12/2026 con opción de compra de u$s700 mil por el 55% del pase).
        • Leandro González Pírez (libre a Estudiantes de La Plata).
        • David Martínez (préstamo a Olimpia hasta el 30/6/2026 con opción de compra de u$s1M por el 50% del pase).
        • Rodrigo Aliendro (libre a Vélez Sarsfield).
        • Franco Mastantuono (Real Madrid ejecutó su cláusula de rescisión de €45M).
        • Gonzalo Tapia (préstamo a São Paulo FC hasta el 31/12/2026 con opción de compra de u$s2M).
        • Adam Bareiro (venta del 70% del pase por u$s1.8M a Fortaleza).
    Maxi Salas contra Platense
    Salas empezó su etapa en River con el icónico festejo del Matador.

    Salas empezó su etapa en River con el icónico festejo del Matador.

    • Vélez Sarsfield: no pagó por jugadores y recibió u$s16.3M.
      • Altas:
        • Álvaro Montero (préstamo hasta el 31/12/2026 con una opción de compra de u$s2M por el 80% del pase desde Millonarios).
        • Lisandro Magallán (libre desde Pumas UNAM).
        • Rodrigo Aliendro (libre desde River Plate).
        • Diego Valdés (libre desde Club América).
      • Bajas:
        • Randall Rodríguez (préstamo a Boston River hasta el 31/12/2025 sin opción de compra).
        • Damián Fernández (venta del 50% del pase por u$s800 mil a Defensa y Justicia).
        • Patricio Pernicone (préstamo a Always Ready hasta el 30/6/2026 con opción de compra).
        • Valentín Gómez (venta por u$s6.5M a Real Betis).
        • Felipe Bussio (préstamo a Platense hasta el 30/6/2026 con opción de compra).
        • Christian Ordoñez (fin de préstamo y regreso a Parma).
        • Mateo Seoane (libre a Gimnasia de La Plata).
        • Álvaro Montoro (venta del 90% del pase por u$s9M a Botafogo).
        • Maximiliano Porcel (préstamo a Godoy Cruz hasta el 31/12/2026 con una opción de compra de u$s1.2M por el 50% del pase).
        • Manuel Fernández (préstamo a Tigre hasta el 31/12/2026 con opción de compra).
        • Lenny Lobato (préstamo a Defensa y Justicia hasta el 31/12/2026 con opción de compra).
        • Benjamín Bosch (préstamo a Platense hasta el 31/12/2026 con opción de compra).
    Rodrigo Aliendro Vélez
    Aliendro llegó a Vélez tras largas negociaciones.

    Aliendro llegó a Vélez tras largas negociaciones.

    Copa Sudamericana: 5 clubes

    • Central Córdoba: no pagó ni recibió dinero por jugadores.
      • Altas:
        • Juan Pablo Pignani (préstamo hasta el 31/12/2026 con opción de compra desde Platense).
        • Matías Vera (libre desde Olimpia).
        • Fernando Juárez (préstamo hasta el 31/12/2026 con opción de compra desde Platense).
        • Lucas Besozzi (préstamo hasta el 30/6/2026 con opción de compra desde Lanús).
        • Matías Godoy (préstamo hasta el 30/6/2026 con opción de compra desde Estudiantes de La Plata).
      • Bajas:
        • Lautaro Rivero (River Plate rescindió su préstamo).
        • Lautaro Montoya (fin de préstamo y regreso a Estudiantes de Buenos Aires).
        • Dylan Glaby (fin de préstamo y regreso a Coquimbo Unido).
        • Nicolás Quagliata (fin de préstamo y regreso a PAOK FC).
        • Luis Miguel Angulo (Talleres rescindió su préstamo).
    Lucas Besozzi Central Córdoba
    Besozzi llegó para tener su segunda etapa en Central Córdoba.

    Besozzi llegó para tener su segunda etapa en Central Córdoba.

    • Godoy Cruz: no pagó ni recibió dinero por jugadores.
      • Altas:
        • Nicolás Cláa (préstamo hasta el 31/12/2026 con opción de compra desde Lanús).
        • Juan Escobar (libre desde CD Castellón).
        • Maximiliano González (préstamo hasta el 31/12/2025 con opción de compra desde Lanús).
        • Guillermo "Pol" Fernández (libre desde Fortaleza).
        • Walter Montoya (libre desde Defensor Sporting).
        • Maximiliano Porcel (préstamo hasta el 31/12/2026 con una opción de compra de u$s1.2M por el 50% del pase desde Vélez Sarsfield).
        • Misael Sosa (libre desde Sporting Cristal).
      • Bajas:
        • Sebastián Lomónaco (préstamo a Gimnasia de La Plata hasta el 30/6/2026 con opción de compra).
        • Bruno Leyes (préstamo a Tigre hasta el 31/12/2026 con opción de compra).
        • Matías Ramírez (préstamo a Águilas Doradas hasta el 31/12/2025 con opción de compra).
        • Gastón Moreyra (préstamo a Tristán Suárez hasta el 31/12/2026 sin opción de compra).
        • Valentín Burgoa (préstamo a Orense hasta el 31/12/2025 con opción de compra).
        • Juan José Pérez (libre a Gimnasia de La Plata).
        • Kevin Parzajuk (préstamo a Montevideo Wanderers hasta el 30/6/2026 con opción de compra).
    Pol Fernández Godoy Cruz
    Pol Fernández volvió a Godoy Cruz tras un mal paso por Fortaleza de Brasil.

    Pol Fernández volvió a Godoy Cruz tras un mal paso por Fortaleza de Brasil.

    • Huracán: no pagó por jugadores y recibió u$s3.5M.
      • Altas:
        • Hugo Martín Nervo (libre desde Atlas).
        • Nehuén Paz (libre desde Tigre).
        • Juan Bisanz (libre desde Banfield a cambio de una deuda).
        • Luciano Giménez (préstamo hasta el 30/6/2026 desde Estudiantes de La Plata con opción de compra de u$s1.8M en diciembre y u$s2M en junio).
        • Facundo Waller (libre desde Puebla).
      • Bajas:
        • Santiago Moya (préstamo a Aldosivi hasta el 31/12/2026 sin opción de compra).
        • Marco Pellegrino (fin de préstamo y regreso a AC Milan).
        • Iván Valenzuela (libre a Cerro).
        • Franco Watson (fin de préstamo y regreso a Lanús).
        • Walter Mazzantti (venta por u$s3.5M a Independiente).
        • Leandro Garate (préstamo a Larissa FC hasta el 30/6/2026 con opción de compra).
    Hugo Martín Nervo Huracán
    Nervo también decidió pegar la vuelta a Huracán en este mercado.

    Nervo también decidió pegar la vuelta a Huracán en este mercado.

    • Independiente: gastó u$s7.6M y recibió u$s5.4M.
      • Altas:
        • Lucas Lavagnino (préstamo hasta el 31/12/2026 con una opción de compra de u$s700 mil por el 55% del pase desde River Plate).
        • Leonardo Godoy (compra por u$s1.9M desde Athletico Paranaense).
        • Milton Valenzuela (libre desde AC Lugano).
        • Facundo Zabala (compra del 70% del pase por u$s2.2M desde Olimpia).
        • Matías Abaldo (préstamo hasta el 30/6/2026 con una opción de compra por el 80% del pase desde Defensor Sporting).
        • Walter Mazzantti (compra por u$s3.5M desde Huracán).
        • Ignacio Pussetto (parte de pago por Álvaro Angulo desde Pumas UNAM).
      • Bajas:
        • Álvaro Angulo (venta por u$s500 mil a Pumas UNAM).
        • Adrián Spörle (libre a Belgrano).
        • David Martínez (préstamo a Volos hasta el 30/6/2026 con una opción de compra de u$s1.2M por el 70% del pase).
        • Braian Martínez (préstamo a Tigre hasta el 31/12/2026 con una opción de compra de u$s600 mil por el 70% del pase).
        • Santiago Salle (préstamo a San Martín de San Juan hasta el 31/12/2026 sin opción de compra).
        • Lucas Román (préstamo a Atlético Tucumán hasta el 31/12/2026 con una opción de compra de u$s1.5M por el 80% del pase).
        • Ignacio Maestro Puch (préstamo a San Martín de San Juan hasta el 31/12/2026 sin opción de compra).
        • Santiago Hidalgo (venta por €2.5M a Toulouse).
        • Matías Giménez Rojas (venta del 80% del pase por u$s2M a Argentinos Juniors).
    Walter Mazzantti Independiente
    Mazzantti llegó a Independiente tras un gran rendimiento en Huracán.

    Mazzantti llegó a Independiente tras un gran rendimiento en Huracán.

    • Lanús: gastó u$s2M y no recibió dinero.
      • Altas:
        • José María Canale (fin de préstamo en Querétaro).
        • Franco Watson (fin de préstamo en Huracán).
        • Rodrigo Castillo (compra del 80% del pase por u$s2M desde Gimnasia de La Plata).
      • Bajas:
        • Nicolás Cláa (préstamo a Godoy Cruz hasta el 31/12/2026 con opción de compra).
        • Leonel Di Plácido (rescindió).
        • Maximiliano González (préstamo a Godoy Cruz hasta el 31/12/2025 con opción de compra).
        • Agustín Rodríguez (préstamo a Anorthosis Famagusta hasta el 30/6/2026 con opción de compra).
        • Franco Orozco (préstamo a Newell's Old Boys hasta el 30/6/2026 con una opción de compra de u$s2M).
        • Lucas Besozzi (préstamo a Central Córdoba hasta el 30/6/2026 con opción de compra).
    Rodrigo Castillo Lanús
    Rodrigo Castillo llegó tras una sorpresiva erogación de Lanús.

    Rodrigo Castillo llegó tras una sorpresiva erogación de Lanús.

    Copa Argentina 2025: 7 clubes

    • Argentinos Juniors: gastó u$s5M y recibió u$s17.2M.
      • Altas:
        • Claudio Bravo (compra por u$s1M desde Portland Timbers).
        • Gabriel Florentín (libre desde Orenburg).
        • Joaquín Gho (compra del 50% del pase por u$s1M desde Sarmiento).
        • Hernán López Muñoz (préstamo hasta el 31/12/2026 con una opción de compra por el 50% del pase desde San Jose Earthquakes).
        • Lautaro Giaccone (compra del 50% del pase por u$s1M desde Rosario Central).
        • Matías Giménez Rojas (compra del 80% del pase por u$s2M desde Independiente).
      • Bajas:
        • Román Vega (venta del 90% del pase por u$s9M a Zenit).
        • Alan Rodríguez (venta del 80% del pase por u$s5M a SC Internacional).
        • Damián Batallini (préstamo a Bolívar hasta el 31/12/2026 con opción de compra).
        • José María Herrera (venta del 70% del pase por u$s2.4M a Fortaleza).
        • Thiago Nuss (venta del 50% del pase por u$s860 mil a OFI Creta).
        • Santiago Rodríguez (préstamo a Sarmiento hasta el 31/12/2026 con opción de compra).
        • Joaquín Ardaiz (préstamo a Sarmiento hasta el 31/12/2026 con opción de compra).
        • Maximiliano Romero (préstamo a O'Higgins hasta el 31/12/2025 sin opción de compra).
    Hernán López Muñoz Argentinos Juniors
    López Muñoz eligió a Argentinos Juniors para su vuelta al fútbol argentino.

    López Muñoz eligió a Argentinos Juniors para su vuelta al fútbol argentino.

    • Atlético Tucumán: no pagó ni recibió dinero por jugadores.
      • Altas:
        • Matías Mansilla (préstamo hasta el 30/6/2026 con opción de compra desde Estudiantes de La Plata).
        • Clever Ferreira (préstamo hasta el 31/12/2026 con opción de compra desde Sportivo Ameliano).
        • Fausto Grillo (libre desde Belgrano).
        • Ignacio Galván (préstamo hasta el 30/6/2026 con opción de compra desde Racing Club).
        • Maximiliano Villa (libre desde Montevideo City Torque).
        • Kevin Ortiz (préstamo hasta el 31/12/2026 con opción de compra desde Rosario Central).
        • Lucas Román (préstamo hasta el 31/12/2026 con una opción de compra de u$s1.5M por el 80% del pase desde Independiente).
      • Bajas:
        • Tomás Durso (préstamo a Unión hasta el 30/6/2026 sin opción de compra).
        • Matías de los Santos (libre a Nacional de Uruguay).
        • Matías Orihuela (libre a San Martín de San Juan).
        • Rodrigo Melo (fin de préstamo y regreso a Deportivo Cuenca).
        • Nicolás Castro (libre a San Martín de Tucumán).
        • Luis Miguel Rodríguez (libre a Colón).
    Matías Mansilla Atlético Tucumán
    Mansilla decidió partir rumbo a Atlético Tucumán tras la llegada de Muslera a Estudiantes LP.

    Mansilla decidió partir rumbo a Atlético Tucumán tras la llegada de Muslera a Estudiantes LP.

    • Belgrano: gastó u$s450 mil y no recibió dinero.
      • Altas:
        • Thiago Cardozo (préstamo desde Unión hasta el 31/12/2026 con una opción de compra de u$s1M en diciembre y u$s1.2M en junio).
        • Lisandro López (libre desde Olimpia).
        • Leonardo Morales (compra por u$s450 mil desde Gimnasia de La Plata).
        • Adrián Spörle (libre desde Independiente).
        • Federico Ricca (libre desde OH Leuven).
        • Rodrigo Saravia (libre desde Rostov pero a préstamo hasta el 31/12/2026 con una opción de compra de u$s1M en enero y u$s1.2M en julio).
      • Bajas:
        • Juan Espínola (fin de préstamo y regreso a Olimpia).
        • Agustín Dattola (fin de préstamo y regreso a Almirante Brown).
        • Fausto Grillo (libre a Atlético Tucumán).
        • Tiago Cravero (préstamo a San Miguel hasta el 31/12/2026 con una opción de compra de u$s500 mil por el 50% del pase).
        • Máximo Oses (préstamo a Mitre hasta el 31/12/2025 con una opción de compra de u$s1M por el 50% del pase).
    Lisandro López Belgrano
    Lisandro López, otro de los que volvió al fútbol argentino.

    Lisandro López, otro de los que volvió al fútbol argentino.

    • Independiente Rivadavia: gastó u$s3.3M y no recibió dinero.
      • Altas:
        • Ezequiel Bonifacio (libre desde Banfield).
        • Leonel Bucca (libre desde Estrela da Amadora).
        • Matías Bergara (préstamo hasta el 30/6/2026 con opción de compra desde Racing Club).
        • Tomás Muro (compra por u$s550 mil desde Orenburg).
        • Santiago Muñoz Gómez (libre desde Atlético Huila).
        • Álex Arce (compra del 90% del pase por u$s2.8M desde Liga de Quito).
      • Bajas:
        • Fabricio Amato (fin de préstamo y regreso a Estudiantes de La Plata).
        • Iván Valdez (préstamo a Nacional de Paraguay hasta el 30/6/2026 con opción de compra).
        • Luis Sequeira (Talleres rescindió su préstamo).
        • Fernando Romero (libre a Sportivo Trinidense).
        • Maximiliano Juambeltz (libre a Deportivo Macará).
    Independiente Rivadavia refuerzos
    Junto con la continuidad de Villa, Independiente Rivadavia presentó a sus refuerzos.

    Junto con la continuidad de Villa, Independiente Rivadavia presentó a sus refuerzos.

    • Newell's Old Boys: gastó u$s2.2M y recibió u$s4.8M.
      • Altas:
        • Juan Espínola (compra del 80% del pase por u$s1M desde Olimpia).
        • Williams Barlasina (fin de préstamo en Aldosivi).
        • Fabián Noguera (libre desde Abha FC).
        • Jherson Mosquera (fin de préstamo en Independiente Medellín).
        • Gaspar Iñíguez (libre desde Laferrere).
        • Martín Fernández Figueira (compra del 80% del pase por u$s1.2M desde Boston River).
        • Franco Orozco (préstamo hasta el 30/6/2026 con una opción de compra de u$s2M desde Lanús).
        • Genaro Rossi (fin de préstamo en Colón).
        • Darío Benedetto (libre desde Olimpia).
      • Bajas:
        • Keylor Navas (venta por u$s2M a Pumas UNAM).
        • Josué Reinatti (préstamo a Defensa y Justicia hasta el 31/12/2025 con una opción de compra de u$s900 mil por el 50% del pase).
        • Marco Campagnaro (libre a Deportivo Maipú).
        • Mateo Maccari (libre a Deportivo Cuenca).
        • Juan Ignacio Méndez (préstamo a Instituto hasta el 31/12/2026 con una opción de compra de u$s900 mil).
        • Tomás Jacob (venta del 80% del pase por u$s2.8M a Necaxa).
        • Fabricio Tirado (préstamo a Miramar Misiones hasta el 30/6/2026 con opción de compra).
        • Fernando Cardozo (préstamo a Olimpia hasta el 31/12/2026 con opción de compra).
        • Jeremías Pérez Tica (préstamo a Delfín hasta el 30/6/2026 con opción de compra).
        • Julián Contrera (préstamo a Sarmiento hasta el 31/12/2026 con opción de compra).
        • Juan Ignacio Ramírez (préstamo a Sport Recife hasta el 30/6/2026 con opción de compra).
    Darío Benedetto Newell's
    Benedetto aceptó la propuesta de Newell's tras irse de Olimpia sin hacer goles.

    Benedetto aceptó la propuesta de Newell's tras irse de Olimpia sin hacer goles.

    • Tigre: no pagó por jugadores y recibió u$s4.3M.
      • Altas:
        • Tomás Sultani (libre desde Maccabi Haifa).
        • Tomás Cardona (préstamo hasta el 31/12/2025 con opción de compra desde Fortaleza).
        • Guillermo Soto (préstamo hasta el 30/6/2026 con opción de compra desde Universidad Católica).
        • Federico Álvarez (libre desde Asteras Tripolis).
        • Bruno Leyes (préstamo hasta el 31/12/2026 con opción de compra desde Godoy Cruz).
        • Jalil Elías (libre desde Johor Darul Ta'zim).
        • Simón Rivero (préstamo hasta el 31/12/2026 sin opción de compra desde Boca Juniors).
        • Manuel Fernández (préstamo hasta el 31/12/2026 con opción de compra desde Vélez Sarsfield).
        • Braian Martínez (préstamo hasta el 31/12/2026 con una opción de compra de u$s600 mil por el 70% del pase desde Independiente).
      • Bajas:
        • Alan Sosa (préstamo a Patronato hasta el 30/6/2026 con opción de compra).
        • Federico Tévez (préstamo a Quilmes hasta el 30/6/2026 sin opción de compra).
        • Nehuén Paz (libre a Huracán).
        • Lorenzo Scipioni (venta por u$s4.3M a Olympiakos).
        • Ignacio Neira (fin de préstamo y regreso a Rentistas).
        • Romeo Benítez (fin de préstamo y regreso a Athletico Paranaense).
        • Lucas Besozzi (fin de préstamo y regreso a Lanús).
        • Maximiliano Zalazar (fin de préstamo y regreso a Boca Juniors).
        • Ijiel Protti (libre a Atlético de Rafaela).
        • Eric Ramírez (fin de préstamo y regreso a Dynamo Kyiv).
    Jalil Elías Tigre
    Elías terminó su aventura en Malasia para jugar en su sexto club del fútbol argentino.

    Elías terminó su aventura en Malasia para jugar en su sexto club del fútbol argentino.

    • Unión: gastó u$s1.2M y recibió u$s1.3M.
      • Altas:
        • Tomás Durso (préstamo hasta el 30/6/2026 sin opción de compra desde Atlético Tucumán).
        • Maizon Rodríguez (compra del 50% del pase por u$s850 mil desde Juventud de las Piedras).
        • Fernando Díaz (compra del 50% del pase por u$s280 mil desde Sol de América).
        • Emiliano Álvarez Silva (libre desde Cerro).
        • Augusto Solari (libre desde Rosario Central).
        • Nicolás Palavecino (préstamo hasta el 30/6/2026 sin opción de compra desde Defensa y Justicia).
        • Cristian Tarragona (libre desde Talleres).
      • Bajas:
        • Thiago Cardozo (préstamo a Belgrano hasta el 31/12/2026 con una opción de compra de u$s1M en diciembre y u$s1.2M en junio).
        • Franco Pardo (venta por u$s1.3M a Racing Club).
        • Gastón Arturia (préstamo a Orense hasta el 30/6/2026 con una opción de compra de u$s250 mil por el 60% del pase).
        • Ezequiel Ham (libre a Atlético Goianiense).
        • Tomás González (préstamo a Arsenal hasta el 31/12/2025 sin opción de compra).
        • Lionel Verde (préstamo a CSKA Moskva hasta el 30/6/2026 con una opción de compra de u$s4M por el 80% del pase).
        • José Angulo (libre a Emelec).
    Cristian Tarragona Unión
    Tarragona llegó a Unión para cumplir su sueño de pequeño.

    Tarragona llegó a Unión para cumplir su sueño de pequeño.

    Torneo Clausura 2025: 14 clubes

    • Aldosivi: no pagó por jugadores y recibió u$s2.9M.
      • Altas:
        • Sebastián Moyano (libre desde Barracas Central).
        • Santiago Moya (préstamo hasta el 31/12/2026 sin opción de compra desde Huracán).
        • Federico Gino (libre desde PAS Giannina).
        • Tobías Cervera (préstamo hasta el 31/12/2026 con opción de compra desde Rosario Central).
        • Emiliano Rodríguez Rosales (libre desde Deportivo Cali).
        • Alejandro Villarreal (préstamo hasta el 31/12/2026 con opción de compra desde Santos FC).
      • Bajas:
        • Williams Barlasina (fin de préstamo y regreso a Newell's Old Boys).
        • Alexis Domínguez (fin de préstamo y regreso a Tristán Suárez).
        • Elías Torres (venta del 80% del pase por u$s2.9M a Racing Club).
    Alejandro Villarreal Aldosivi
    Alejandro Villarreal tiene una cláusula de €70M en Santos y fue compañero de Neymar.

    Alejandro Villarreal tiene una cláusula de €70M en Santos y fue compañero de Neymar.

    • Banfield: no pagó por jugadores y recibió u$s1.9M.
      • Altas:
        • Sergio Vittor (libre desde Kuwait SC).
        • Danilo Arboleda (libre desde Kazma SC).
        • Juan Luis Alfaro (libre desde Nacional de Paraguay).
        • Nicolás Colazo (libre desde Gimnasia de La Plata).
        • Frank Castañeda (libre desde Atlético Bucaramanga).
        • Rodrigo Auzmendi (compra por u$s25 mil desde Motagua).
        • Mauro Méndez (préstamo hasta el 31/12/2026 con una opción de compra de u$s1.3M desde Estudiantes de La Plata).
        • Julio Furch (libre desde Santos FC).
      • Bajas:
        • Paul Riveros (fin de préstamo y regreso a Guaraní).
        • Mathías De Ritis (fin de préstamo y regreso a Peñarol).
        • Juan Pablo Álvarez (rescindió).
        • Ezequiel Bonifacio (libre a Independiente Rivadavia).
        • Leonel Miranda (libre a San Telmo).
        • Juan Bisanz (libre a Huracán a cambio de una deuda).
        • Damián Díaz (rescindió).
        • Gerónimo Rivera (venta del 50% del pase por u$s1.9M a Al Wahda FC).
    Vittor Mauro Méndez Furch Banfield
    Banfield sumó experiencia con Vittor, Méndez y Furch.

    Banfield sumó experiencia con Vittor, Méndez y Furch.

    • Barracas Central: no pagó ni recibió dinero por jugadores.
      • Altas:
        • Dylan Glaby (préstamo hasta el 31/12/2025 sin opción de compra desde Coquimbo Unido).
      • Bajas:
        • Sebastián Moyano (libre a Aldosivi).
        • Agustín Irazoque (fin de préstamo y regreso a Alvarado).
        • Alex Juárez (préstamo a Arsenal hasta el 31/12/2025 sin opción de compra).
    Dylan Glaby Barracas Central
    Dylan Glaby es la única cara nueva del Guapo.

    Dylan Glaby es la única cara nueva del Guapo.

    • Boca Juniors: gastó u$s9.1M y recibió u$s1.7M.
      • Altas:
        • Marco Pellegrino (compra por u$s3.8M desde AC Milan).
        • Malcom Braida (compra por u$s1.8M desde San Lorenzo).
        • Leandro Paredes (compra por €3M desde AS Roma).
      • Bajas:
        • Walter Molas (préstamo a Universidad de Concepción hasta el 30/6/2026 sin opción de compra).
        • Jorman Campuzano (venta por u$s1.7M a Atlético Nacional).
        • Esteban Rolón (rescindió).
        • Simón Rivero (préstamo a Tigre hasta el 31/12/2026 sin opción de compra).
        • Maximiliano Zalazar (préstamo a Gimnasia de La Plata hasta el 31/12/2026 sin opción de compra).
    Paredes presentado Boca Juniors Riquelme
    La vuelta de Paredes opacó a los otros refuerzos de Boca.

    La vuelta de Paredes opacó a los otros refuerzos de Boca.

    • Defensa y Justicia: gastó u$s800 mil y recibió una cifra no revelada.
      • Altas:
        • Josué Reinatti (préstamo hasta el 31/12/2025 con una opción de compra de u$s900 mil por el 50% del pase desde Newell's Old Boys).
        • Damián Fernández (compra del 50% del pase por u$s800 mil desde Vélez Sarsfield).
        • Facundo Noguera (préstamo hasta el 30/6/2026 con opción de compra desde Juventud Unida de San Luis).
        • Lenny Lobato (préstamo hasta el 31/12/2026 con opción de compra desde Vélez Sarsfield).
        • Juan Manuel Gutiérrez (préstamo hasta el 30/6/2026 con opción de compra desde UD Almería).
        • Nicolás Stefanelli (libre desde Videoton FC Fehérvár).
      • Bajas:
        • Agustín Sienra (libre a CD Castellón).
        • Ignacio Galván (fin de préstamo y regreso a Racing Club).
        • Maximiliano González (fin de préstamo y regreso a Lanús).
        • Kevin Balanta (fin de préstamo y regreso a Club Tijuana).
        • Valentín Larralde (rescindió).
        • Matías Ramírez (fin de préstamo y regreso a Godoy Cruz).
        • Nicolás Palavecino (préstamo a Unión hasta el 30/6/2026 sin opción de compra).
        • Gastón Togni (préstamo a CF Pachuca hasta el 30/6/2026 con opción de compra).
        • Gastón González (libre a Sarmiento).
        • Francisco González (venta del 80% del pase a O'Higgins por una cifra no revelada).
        • Facundo Echevarría (préstamo a Los Andes hasta el 30/6/2026 sin opción de compra).
    Lenny Lobato Damián Fernández Defensa y Justicia
    El Halcón sumó a Lobato y Fernández desde Vélez.

    El Halcón sumó a Lobato y Fernández desde Vélez.

    • Deportivo Riestra: no pagó ni recibió dinero por jugadores.
      • Altas:
        • Miguel Barbieri (libre desde Rosario Central).
        • Carlos Gugenheim (libre desde Deportivo Laferrere).
        • Santiago Vera (préstamo hasta el 31/12/2026 sin opción de compra desde Almirante Brown).
        • Ángel Stringa (libre desde Arsenal).
      • Bajas:
        • Diego Mastrángelo (fin de préstamo y regreso a Gimnasia de La Plata).
        • Rodrigo Cavallera (fin de préstamo y regreso a J. J. Urquiza).
        • Mario Sanabria (fin de préstamo y regreso a Aucas).
        • Gonzalo Bravo (préstamo a Gimnasia y Tiro de Salta hasta el 31/12/2026 sin opción de compra).
        • Brian Sánchez (rescindió).
        • Gustavo Fernández (préstamo a Gimnasia de Jujuy hasta el 31/12/2026 sin opción de compra).
    Miguel Barbieri Deportivo Riestra
    Riestra sumó una cara conocida con Miguel Barbieri.

    Riestra sumó una cara conocida con Miguel Barbieri.

    • Gimnasia de La Plata: no pagó por jugadores y recibió u$s2.5M.
      • Altas:
        • Germán Conti (préstamo hasta el 30/6/2026 sin opción de compra desde Racing Club).
        • Diego Mastrángelo (repesca desde Alvarado luego de un mes a préstamo).
        • Juan Yangali (préstamo hasta el 31/12/2026 con una opción de compra de u$s320 mil por el 80% del pase desde San Telmo).
        • Mateo Seoane (libre desde Vélez Sarsfield).
        • Juan José Pérez (libre desde Godoy Cruz).
        • Maximiliano Zalazar (préstamo hasta el 31/12/2026 sin opción de compra desde Boca Juniors).
        • Sebastián Lomónaco (préstamo hasta el 30/6/2026 con opción de compra desde Godoy Cruz).
        • Marcelo Torres (libre desde United FC).
      • Bajas:
        • Leonardo Morales (venta por u$s450 mil a Belgrano).
        • Martín Fernández Figueira (fin de préstamo y regreso a Boston River).
        • Nicolás Colazo (libre a Banfield).
        • Pablo de Blasis (libre a FC Cartagena).
        • Rodrigo Castillo (venta del 80% del pase por u$s2M a Lanús).
    Germán Conti Gimnasia de La Plata
    Germán Conti llegó al Lobo para sumar rodaje.

    Germán Conti llegó al Lobo para sumar rodaje.

    • Instituto: no pagó ni recibió dinero por jugadores.
      • Altas:
        • Agustín Bravo (préstamo hasta el 31/12/2026 con opción de compra desde Rosario Central).
        • Juan Ignacio Méndez (préstamo hasta el 31/12/2026 con una opción de compra de u$s900 mil desde Newell's Old Boys).
        • Manuel Romero (préstamo hasta el 31/12/2026 con opción de compra desde Olimpia).
        • Jhon Córdoba (préstamo hasta el 30/6/2026 con opción de compra desde Millonarios).
        • Matías Fonseca (libre desde Racing de Montevideo).
      • Bajas:
        • Lautaro Carrera (préstamo a Gimnasia de Mendoza hasta el 30/6/2026 sin opción de compra).
        • Francesco Lo Celso (fin de préstamo y regreso a Rosario Central).
        • Matías Godoy (fin de préstamo y regreso a Estudiantes de La Plata).
        • Jonathan Dellarossa (préstamo a Atlanta hasta el 31/12/2025 sin opción de compra).
    Jhon Córdoba Instituto
    Instituto sorprendió con la llegada de Jhon Córdoba desde Millonarios.

    Instituto sorprendió con la llegada de Jhon Córdoba desde Millonarios.

    • Platense: no pagó ni recibió dinero por jugadores.
      • Altas:
        • Felipe Bussio (préstamo hasta el 30/6/2026 con opción de compra desde Vélez Sarsfield).
        • Marcos Portillo (préstamo hasta el 31/12/2026 con una opción de compra por el 80% del pase desde Talleres).
        • Mauro Luna Diale (préstamo hasta el 30/6/2026 con opción de compra desde Akhmat Grozny).
        • Benjamín Bosch (préstamo hasta el 31/12/2026 con opción de compra desde Vélez Sarsfield).
      • Bajas:
        • Juan Pablo Pignani (préstamo a Central Córdoba hasta el 31/12/2026 con opción de compra).
        • Fernando Juárez (préstamo a Central Córdoba hasta el 31/12/2026 con opción de compra).
    Luna Diale Platense
    Luna Diale llegó desde Rusia para reforzar el ataque del vigente campeón Platense.

    Luna Diale llegó desde Rusia para reforzar el ataque del vigente campeón Platense.

    • Rosario Central: no pagó por jugadores y recibió u$s1.2M.
      • Altas:
        • Francesco Lo Celso (fin de préstamo en Instituto).
        • Ángel Di María (libre desde Benfica).
        • Alejo Véliz (préstamo hasta el 30/6/2026 sin opción de compra desde Tottenham Hotspur).
      • Bajas:
        • Miguel Barbieri (libre a Deportivo Riestra).
        • Agustín Bravo (préstamo a Instituto hasta el 31/12/2026 con opción de compra).
        • Ramiro Peralta (venta del 60% del pase por u$s200 mil a Juventud de las Piedras).
        • Kevin Ortiz (préstamo a Atlético Tucumán hasta el 31/12/2026 con opción de compra).
        • Jonatan Gómez (libre a Sarmiento).
        • Giovanni Bogado (préstamo a Olimpia hasta el 30/6/2026 con opción de compra).
        • Augusto Solari (libre a Unión).
        • Lautaro Giaccone (venta del 50% del pase por u$s1M a Argentinos Juniors).
        • Elías Ocampo (préstamo a Colegiales hasta el 31/12/2025 con una opción de compra por el 80% del pase).
        • Tobías Cervera (préstamo a Aldosivi hasta el 31/12/2026 con opción de compra).
        • Sebastián Ferreira (libre a Olimpia).
    Ángel Di María camiseta
    Di María volvió luego de mucha espera por parte de los hinchas de Rosario Central.

    Di María volvió luego de mucha espera por parte de los hinchas de Rosario Central.

    • San Lorenzo: no pagó por jugadores y recibió u$s4.8M.
      • Altas:
        • Diego Herazo (fin de préstamo en Nacional de Uruguay).
      • Bajas:
        • José Devecchi (préstamo a Sarmiento hasta el 31/12/2025 sin opción de compra).
        • Jeremías James (préstamo a Deportes Magallanes hasta el 31/12/2025 sin opción de compra).
        • Elián Irala (venta del 65% del pase por u$s3M a Shabab Club).
        • Malcom Braida (venta por u$s1.8M a Boca Juniors).
        • Alexis Sabella (libre a Deportes Magallanes).
        • Juan Cruz Vega (fin de préstamo y regreso a Argentino de Rosario).
        • Iker Muniain (rescindió y se retiró del fútbol).
    Iker Muniain
    Sin refuerzos, el retiro de Muniain fue lo más importante del mercado de San Lorenzo.

    Sin refuerzos, el retiro de Muniain fue lo más importante del mercado de San Lorenzo.

    • San Martín de San Juan: no pagó ni recibió dinero por jugadores.
      • Altas:
        • Julián Marchio (libre desde Sportivo Luqueño).
        • Matías Orihuela (libre desde Atlético Tucumán).
        • Santiago Salle (préstamo hasta el 31/12/2026 sin opción de compra desde Independiente).
        • Pablo García Lafluf (libre desde Plaza Colonia).
        • Ignacio Maestro Puch (préstamo hasta el 31/12/2026 sin opción de compra desde Independiente).
      • Bajas:
        • Hernán Lopes (libre a Águilas Doradas).
        • Damián Adín (fin de préstamo y regreso a Dock Sud).
        • Gino Olguín (rescindió).
        • Gastón Moreyra (fin de préstamo y regreso a Godoy Cruz).
        • Maximiliano Casa (libre a Gimnasia de Jujuy).
        • Ezequiel Montagna (libre a Deportivo Madryn).
    Matías Orihuela
    Orihuela llegó a San Martín de San Juan y tuvo problemas con la ley.

    Orihuela llegó a San Martín de San Juan y tuvo problemas con la ley.

    • Sarmiento: no pagó por jugadores y recibió u$s1M.
      • Altas:
        • José Devecchi (préstamo hasta el 31/12/2025 sin opción de compra desde San Lorenzo).
        • Jonatan Gómez (libre desde Rosario Central).
        • Gastón González (libre desde Defensa y Justicia).
        • Julián Contrera (préstamo hasta el 31/12/2026 con opción de compra desde Newell's Old Boys).
        • Santiago Rodríguez (préstamo hasta el 31/12/2026 con opción de compra desde Argentinos Juniors).
        • Joaquín Ardaiz (préstamo hasta el 31/12/2026 con opción de compra desde Argentinos Juniors).
        • Lucas Pratto (libre desde Olimpia).
      • Bajas:
        • Gabriel Carabajal (libre a Quilmes).
        • Valentín Burgoa (fin de préstamo y regreso a Godoy Cruz).
        • Joaquín Gho (venta del 50% del pase por u$s1M a Argentinos Juniors).
        • Benjamín Borasi (préstamo a Criciúma hasta el 30/6/2026 con opción de compra).
        • David Gallardo (préstamo a Mitre hasta el 31/12/2025 sin opción de compra).
    Lucas Pratto Sarmiento
    Sarmiento quedó en boca de todos con la incorporación de Pratto.

    Sarmiento quedó en boca de todos con la incorporación de Pratto.

    • Talleres: gastó u$s2.6M y recibió u$s10M.
      • Altas:
        • José Luis Palomino (libre desde Cagliari).
        • Rodrigo Guth (compra por u$s1.5M desde Fortuna Sittard).
        • Gabriel Báez (compra por u$s300 mil desde Nacional de Uruguay).
        • Mateo Cáceres (compra del 80% del pase por u$s800 mil desde Racing de Montevideo).
        • Luis Sequeira (repesca desde Independiente Rivadavia).
        • Luis Miguel Angulo (repesca desde Central Córdoba).
      • Bajas:
        • Gastón Benavídez (préstamo a Athletico Paranaense hasta el 31/12/2025 con una opción de compra de u$s1.7M).
        • Lucas Suárez (préstamo a Liverpool de Uruguay hasta el 30/6/2026 con opción de compra).
        • Tomás Cardona (fin de préstamo y regreso a Fortaleza).
        • Blas Riveros (venta del 80% del pase a Cerro Porteño por una cifra no revelada).
        • Marcos Portillo (préstamo a Platense hasta el 31/12/2026 con opción de compra por el 80% del pase).
        • Juan Carlos Portillo (venta del 90% del pase por u$s5M a River Plate).
        • Matías Galarza Fonda (venta del 70% del pase por u$s5M a River Plate).
        • Alejandro Martínez (préstamo a Cuiabá EC hasta el 31/12/2025 con opción de compra).
        • Sebastian Palacios (libre a Levadiakos).
        • Cristian Tarragona (libre a Unión).
    Rodrigo Guth Talleres
    Talleres volvió a comprar un brasileño y ahora fue turno de Rodrigo Guth.

    Talleres volvió a comprar un brasileño y ahora fue turno de Rodrigo Guth.

