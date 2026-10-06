Lionel Messi se despidió de la Selección: "Estoy orgulloso de ser argentino y de haber cumplido un sueño con todos ustedes"

Tras el partido ante Benín, el capitán cerró su ciclo con la Mayor y le dijo adiós a los hinchas ante un Monumental repleto. "Voy a extrañar muchísimo jugar acá, soy un agradecido por todo lo que me tocó vivir", aseguró.

Tras el triunfo ante Benín por 3 a 0, Lionel Messi cerró su ciclo con la Selección argentina en el Estadio Monumental con un discurso de despedida ante más de 85 mil personas. Con 207 partidos, 126 goles y seis mundiales en su haber, La Pulga marcó el final de una era dorada y el inicio de su legado eterno en la historia del fútbol. "Estoy orgulloso de ser argentino y de haber cumplido un sueño con todos ustedes", expresó emocionado.

Los shows, el partido ante el combinado africano y las miles de trapos en homenaje al 10 fueron apenas el telón de fondo del evento histórico que se llevó a cabo este martes 6 de octubre en Núñez: la despedida de Lionel Andrés Messi de la Selección Argentina tras dos décadas de magia con la Albiceleste.

El Monumental se vistió de fiesta para decir adiós al mejor jugador del mundo, en una noche que quedará marcada para siempre en la memoria de los hinchas. "No me queda más que agradecer, fue un orgullo muy grande defender esta camiseta durante 20 años, hasta en los peores momentos", comenzó diciendo Messi, micrófono en mano, ante un estadio repleto de almas rotas por su despedida. "Me gustaría venir toda la vida porque jugar en la Selección es lo más lindo que te puede pasar", añadió.

"El último Mundial estuvimos muy cerquita… El partido con Inglaterra fue un desgaste muy grande para nosotros. A nivel de pies, emocional, fue un desgaste; la verdad que llegamos con lo justo", expresó respecto a la Copa del Mundo en Estados Unidos y la derrota ante España en la final. "No pasó nada raro como dicen", aseguró.

"Todos mis compañeros que tuve al lado siempre lo dieron todo por esta camiseta. Me hicieron campeón del mundo. Sabía que tenía guerreros al lado que se dejaban la vida", dijo, reconociendo al equipo que lo acompañó en la gloria. También habló del cariño recibido: "Voy a extrañar muchísimo jugar acá. Tuve la suerte de ir por todo el país y siempre recibí un cariño enorme desde el inicio hasta el final. Soy un agradecido por todo lo que me tocó vivir".

En su repaso de momentos inolvidables, confesó: "El día más feliz de mi carrera fue jugar el primer partido después del Mundial. El día más triste de mi carrera es este, en el que digo adiós a la Selección y a todos ustedes".

Con un mensaje de unidad, remarcó: "Cuando nos juntamos y estamos unidos, somos más fuertes que cualquiera. Fuimos un equipo extraordinario, por eso conseguimos todo". Y dejó una advertencia: "Hay quienes quieren ver mal a la Selección, no hay que darles el gusto".

Así, entre lágrimas y ovaciones, el 10 cerró su historia con la celeste y blanca, dejando frases que quedarán grabadas en la memoria del fútbol argentino. "Siempre somos locales en todos lados. Soy un orgulloso de ser argentino, los quiero", se despidió ante la ovación del público.

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Gracias, Leo: Messi se despidió de la Selección argentina

Un Monumental rendido a sus pies, con miles de gargantas coreando su nombre y rostros atravesados por la emoción. Lágrimas que se escapaban de los hinchas de la celeste y blanca. Todo eso acompañó la última función de Messi con la Selección, una despedida donde el capitán se fue ovacionado por su gente.

Después de 20 años de gloria, frustraciones y renacimientos, La Pulga se despidió dejando un legado imposible de igualar: 207 partidos, 125 goles, seis mundiales, dos Copas América y la conquista máxima, la Copa del Mundo en Qatar 2022.

Su historia con la Albiceleste es la de un tipo simple que nunca bajó los brazos, un nuevo héroe que escribió la historia más grande de la Selección. Desde aquel debut el 17 de agosto de 2005 donde lo echaron y pensó "no me van a llamar nunca más", la renuncia tras la final perdida en 2016, el regreso por amor al país y la consagración en el Maracaná con la Copa América.

Con la conquista en Qatar de la Copa del Mundo, Messi demostró que después de tocar fondo siempre es posible volver a levantarse. Este martes, con 39 años y la 10 en la espalda, se despidió con la frente en alto y por la puerta grande, por respeto a su gran amor: la Selección argentina.