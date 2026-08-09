Tras un semestre positivo en Alpine, Franco Colapinto espera la confirmación para 2027 en la Fórmula 1

El piloto argentino tiene contrato hasta fin de año, pero su posible renovación se mantiene con total hermetismo. Sin embargo, en números, el pilarense mostró un gran avance sumando sus primeros puntos, a diferencia del año pasado, en el equipo francés.

En el primer semestre del 2026, Colapinto logró 19 puntos y se ubica 12° en el Campeonato de Conductores

Hace un año, Franco Colapinto terminaba cada fin de semana en la Fórmula 1 con más preguntas que respuestas. Su llegada a Alpine en plena temporada 2025 -en reemplazo de Jack Doohan- lo obligó a adaptarse rápidamente a un auto poco competitivo y a un equipo que atravesaba una etapa de reconstrucción. Los resultados no siempre reflejaron su rendimiento.

La respuesta de Franco Colapinto a un seguidor sobre el robo que sufrió en Europa: "En Argentina no..."

Es que, el A525 fue uno de los monoplazas más limitados de la categoría y, en ese contexto, evaluar el verdadero potencial del argentino resultó complejo. Más allá de que dentro del propio equipo pusieron en duda su continuidad, con el tiempo llegaron a reconocer que ese escenario hacía difícil separar las virtudes del piloto de las limitaciones del auto.

Pero su revelación dentro de la pista en las últimas carreras de dicho año fue, sin dudas, lo que hizo que, con Flavio Briatore a la cabeza, desde el equipo francés sigan apostando por el oriundo de Pilar. Doce meses después, el panorama cambió . Con el nuevo reglamento de 2026 y un proyecto pensado desde el inicio junto a Alpine, el argentino encontró continuidad y tuvo un crecimiento de menor a mayor, a tal punto que comenzó a sumar puntos , algo que no había podido hacer el año anterior, y dejó de ser una apuesta para convertirse en un piloto capaz de pelear de igual a igual con su compañero, Pierre Gasly , en varios fines de semana.

La Fórmula 1 completó el primer semestre, ahora entró en el receso del verano europeo y, a seis meses de que finalice el año, una de las principales dudas es qué sucederá con el futuro del pilarense y su contrato con Alpine. En ese contexto, más allá de que la relación entre la escudería y el piloto termina en diciembre de este 2026, hay un gran chance de que los franceses cuenten con él para el próximo año y continúe con la dupla de Gasly.

Luego de once Grandes Premios, Franco Colapinto no solo completó todas las carreras en la Fórmula 1 , sino que logró algo que no pudo en su primer año: sumar puntos. En el Campeonato de Pilotos está 12° con 19 puntos . Si bien aún está por debajo de Pierre Gasly, hay un dato no menor a tener en cuenta: el francés lleva 9 años compitiendo al máximo nivel.

Los aspectos en los que Colapinto tuvo un margen de mejora desde que apareció en la F1 y se reflejan en los números, aunque el dato más importante para Alpine no fue únicamente quién terminó delante del otro, sino cómo el argentino fue reduciendo la diferencia.

Con el correr de las carreras empezó a superar al francés en distintas presentaciones, se acercó en clasificación y dejó de existir la amplia distancia que había entre ambos al comienzo del año.

Instagram: Alpine

Fi de semana tras fin de semana, demostró que no le pesa pelear de igual a igual, aunque en el balance de lo que va de temporada deja al piloto que usa el número 10 con un saldo a favor de 7 a 4, en cuanto a los resultados obtenidos en carrera, dejando de lado las sprint.

La mejor ubicación de Colapinto se dio en Canadá cuando se posicionó 6°, mientras que el ex-Alpha Tauri cosechó el 3° lugar en Mónaco como su mayor éxito, tras una larga espera en la decisión de la FIA que le terminó quitando el lugar a Isack Hadjar.

Los mejores momentos de Colapinto en 2026

El primer gran momento del año llegó incluso antes de los resultados. Es que, durante la largada del Gran Premio de Australia, protagonizó una espectacular maniobra para esquivar el auto detenido del neozelandés Liam Lawson.

En apenas unas décimas de segundo encontró un espacio donde parecía no haberlo y evitó un accidente múltiple que pudo haber terminado con su carrera. Aunque aquella actuación no terminó en un gran resultado, sí dejó una imagen que recorrió el mundo y que muchos dentro del paddock consideraron una muestra de sus reflejos y capacidad para reaccionar bajo presión, incluyendo los buenos comentarios de George Russell, Kimi Antonelli y Charles Leclerc.

ES IMPERDIBLE LA REACCIÓN DE RUSSELL A LA GRAN MANIOBRA DE COLAPINTO. ¡Hasta Leclerc se agarró la cabeza!



#AusGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premiumpic.twitter.com/CDAyaiTy9Z — SportsCenter (@SC_ESPN) March 8, 2026

Si Australia le permitió mostrar su talento, China y Miami confirmaron su crecimiento: en Shanghái llegaron los primeros puntos con Alpine terminando 10°, mientras que en Miami completó probablemente el mejor fin de semana de su carrera en la Fórmula 1.

Ante los ojos de Lionel Messi, tuvo un excelente fin de semana en lo que respecta en la pelea por los puntos desde la clasificación hasta la bandera a cuadros: había clasificado en el 8° lugar para la carrera del domingo y logró, lo que hasta ese momento, su mejor ubicación en su historia en la Fórmula 1. Después, en la carrera principal, finalizó 7°.

Redes sociales

Fue justamente después de esas carreras cuando Alpine comenzó a hablar de un Colapinto más maduro, más consistente y con mayor capacidad para trabajar junto a los ingenieros durante todo el fin de semana.

En Canadá, el pilarense logró su mejor actuación en la máxima categoría: terminó 6° y sumó 8 puntos, el máximo en toda su carrera, quedando por delante de Gasly, quien también sumó unidades, pero finalizó 8°. Pese a que en Gran Bretaña sumó 2 puntos, esa jornada quedó marcada por la gran remontada que logró: largó 19° y terminó 9°.

Antes del receso llegó otra imagen para el recuerdo, nada más ni nada menos que en Spa-Francorchamps, Bélgica. Allí, el ex-Williams protagonizó uno de los adelantamientos más destacados del Gran Premio, una maniobra que volvió a demostrar la confianza con la que terminó la primera mitad del campeonato.

Durante la vuelta 31, el argentino aprovechó el momento justo para ejecutar la maniobra que le permitió escalar al décimo puesto: después de la aparición del virtual safety car, Nico Hülkenberg se había beneficiado con su parada y había quedado por delante de los dos Alpine, que rápidamente lograron recuperar esa posición. Entonces se armó una fila con Liam Lawson adelante, seguido por Gasly y el joven piloto de 23 años: Colapinto los pasó a los dos y quedó dentro del Top 10.

¡COLAPINTO, PROTAGONISTA DE LA MEJOR MANIOBRA DEL MES DE JULIO EN LA FÓRMULA 1! Con este doble sobrepaso a Gasly y Lawson en el #BelgianGP, el piloto argentino se quedó con la mencionada distinción tras haber obtenido el 56% de los votos.



Toda la temporada de #F1 por… pic.twitter.com/DgPLCt7kW2 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 5, 2026

No fue un hecho aislado. Fue el reflejo de un piloto que, doce meses después de luchar por adaptarse, hoy pelea por consolidarse como una de las piezas del futuro de Alpine.

Buenos Aires, el punto de inflexión de Franco Colapinto en la Fórmula 1

La presentación en Buenos Aires representó mucho más que un evento promocional. Sino que terminó siendo un antes y después en la vida de Franco Colapinto, un punto de inflexión para su carrera.

En Palermo se desató la locura por el primer argentino que llegó a la Fórmula 1 luego de 23 años: llegó a convocar a aproximadamente 600.000 de personas. “Traer un Fórmula 1 a Argentina también es para mi familia porque mi vieja y mi viejo vienen, pero mi abuela no puede. Que sea acá tan cerca de su casa es algo muy lindo, que me pueda ver y me pueda disfrutar”, expresó y emocionó a todos los presentes.

“Es una locura, estoy muy feliz de haber venido acá porque era algo que quería hacer hace mucho tiempo”, reveló ante los micrófonos de la transmisión y lanzó: “Ojalá que pueda mostrarle a la Fórmula 1 lo que generamos y que volvamos dentro de muy poquito a tener la fórmula 1 en Argentina”.

Franco Colapinto en el Road Show en Palermo.

El respaldo institucional que recibió Colapinto reforzó la confianza del piloto y coincidió con el mejor tramo de su temporada. Desde entonces llegaron actuaciones más sólidas, menos errores y una mayor regularidad, aspectos que también destacaron puertas adentro del equipo.

Briatore respaldó el proyecto y Nielsen recordó que la F1 no espera

El crecimiento del argentino en las pistas hizo que el jefe del equipo de Alpine, Flavio Briatore, se rindiera a los pies de Franco Colapinto y dejar abierta la puerta que se le renueve el contrato.

Para el italiano, Colapinto se ganó su lugar gracias a la evolución mostrada durante el último año y destacó especialmente el cambio en su forma de trabajar. "Todos han hecho un buen trabajo para volver a competir en el medio del pelotón, lo que supone una gran mejora respecto a dónde estábamos en esta misma época el año pasado", destacó a la vez que elogió tanto a argentino como a Pierre Gasly: "Hemos sumado puntos en nueve de las 11 competencias y seguimos en la lucha por el quinto lugar en la clasificación de constructores".

Según trascendió, la jornada clave sobre el futuro del pilarense será durante el fin de semana del Gran Premio de Países Bajos, tras el receso del verano europeo, donde se estima que se confirme la renovación del contrato hasta 2028.

Instagram: alpinef1team

Respecto a ese punto, el director del equipo francés, Steve Nielsen, había dejado una advertencia que resume la exigencia de la categoría y puso en duda qué sucederá con Franco: mantener el asiento dependerá de seguir rindiendo al mismo nivel, porque en la Fórmula 1 nadie tiene garantizado el futuro únicamente por el talento.

Sin embargo, con el correr de los días el británico cambió su discurso y destacó lo que fue la presentación del número 43 en Silverstone: “Fue un evento complicado, pero ambos pilotos hicieron un buen trabajo para recuperarse de posiciones de largada difíciles y terminar dentro de los puntos, especialmente Franco Colapinto, que ganó 10 lugares para pasar de P19 a P9”.

La Fórmula 1, rendida a los pies de Franco Colapinto

Después del Gran Premio de Hungría, en el que finalizó 15°, Franco Colapinto consiguió ingresar a un selecto listado histórico de la máxima categoría del automovilismo: acumuló 28 carreras consecutivas en las que logró ver la bandera a cuadros, una marca que lo ubica entre los mejores registros de todos los tiempos.

La estadística comienza a contar desde su llegada a Alpine, en el Gran Premio de Emilia Romaña de 2025, y contempla únicamente las competencias en las que el piloto pudo tomar la largada. Por ese motivo, no se incluye el Gran Premio de Gran Bretaña de 2025, donde Colapinto no llegó a iniciar la carrera debido a problemas mecánicos en su monoplaza.

De las 28 jornadas que completó de manera consecutiva, 17 corresponden a la temporada 2025 y las 11 restantes, a la actual campaña. Su último abandono se había producido en el Gran Premio de Abu Dhabi de 2024, cuando todavía competía para Williams y debió retirarse por inconvenientes en su auto.

Durante este parate, desde la Fórmula 1 presentó un ranking destacando a los mejores 10 pilotos de la primera mitad de la temporada, es decir, a lo largo de las primeras 11 fechas. Según el Power Rankings de la F1, que funciona con un panel de cinco expertos, asigna una calificación a cada piloto por su actuación durante todo el fin de semana.

Los puntajes individuales de cada juez se promedian para obtener la nota de la carrera, y esas notas se acumulan a lo largo del año para construir la tabla general. De esta manera, el piloto de 23 años cerró la primera mitad de la temporada 2026 de la Fórmula 1 entre los diez pilotos mejor evaluados, acumulando promedio de 7 puntos sobre 10 y quedó décimo en la tabla general, con el mismo puntaje que el francés Isack Hadjar, de Red Bull.