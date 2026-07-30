El récord que rompió Franco Colapinto en la Fórmula 1: se metió en el top histórico El piloto argentino alcanzó una marca en el Gran Premio de Hungría y se convirtió en uno de los corredores destacados de la máxima categoría en un rubro. Por Agregar C5N en









El récord que rompió Colapinto que lo metió en el top histórico de la Fórmula 1 Instagram

Franco Colapinto atraviesa un buen momento en la Fórmula 1 y, después del Gran Premio de Hungría, en el que finalizó 15°, consiguió ingresar a un selecto listado histórico de la máxima categoría del automovilismo.

El piloto argentino de Alpine acumula 28 carreras consecutivas en las que logró ver la bandera a cuadros, una marca que lo ubica entre los mejores registros de todos los tiempos. La estadística comienza a contar desde su llegada a Alpine, en el Gran Premio de Emilia Romaña de 2025, y contempla únicamente las competencias en las que el piloto pudo tomar la largada. Por ese motivo, no se incluye el Gran Premio de Gran Bretaña de 2025, donde Colapinto no llegó a iniciar la carrera debido a problemas mecánicos en su monoplaza.

De las 28 carreras que completó de manera consecutiva, 17 corresponden a la temporada 2025 y las 11 restantes a la actual campaña. Su último abandono se había producido en el Gran Premio de Abu Dhabi de 2024, cuando todavía competía para Williams y debió retirarse por inconvenientes en su auto.

X | Alpine Cómo quedó el top histórico de carreras consecutivas terminadas Con su nueva marca, Colapinto quedó undécimo en el ranking de pilotos que más carreras consecutivas finalizaron en la historia de la Fórmula 1. El listado es liderado por Lewis Hamilton, mientras que Oscar Piastri y Max Verstappen completan el podio.