30 de julio de 2026 Inicio
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El récord que rompió Franco Colapinto en la Fórmula 1: se metió en el top histórico

El piloto argentino alcanzó una marca en el Gran Premio de Hungría y se convirtió en uno de los corredores destacados de la máxima categoría en un rubro.

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El récord que rompió Colapinto que lo metió en el top histórico de la Fórmula 1

El récord que rompió Colapinto que lo metió en el top histórico de la Fórmula 1

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Franco Colapinto atraviesa un buen momento en la Fórmula 1 y, después del Gran Premio de Hungría, en el que finalizó 15°, consiguió ingresar a un selecto listado histórico de la máxima categoría del automovilismo.

La foto en Raya y la confirmación de LAM sellaron el final de uno de los romances más comentados del año.
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El piloto argentino de Alpine acumula 28 carreras consecutivas en las que logró ver la bandera a cuadros, una marca que lo ubica entre los mejores registros de todos los tiempos. La estadística comienza a contar desde su llegada a Alpine, en el Gran Premio de Emilia Romaña de 2025, y contempla únicamente las competencias en las que el piloto pudo tomar la largada. Por ese motivo, no se incluye el Gran Premio de Gran Bretaña de 2025, donde Colapinto no llegó a iniciar la carrera debido a problemas mecánicos en su monoplaza.

De las 28 carreras que completó de manera consecutiva, 17 corresponden a la temporada 2025 y las 11 restantes a la actual campaña. Su último abandono se había producido en el Gran Premio de Abu Dhabi de 2024, cuando todavía competía para Williams y debió retirarse por inconvenientes en su auto.

Cómo quedó el top histórico de carreras consecutivas terminadas

Con su nueva marca, Colapinto quedó undécimo en el ranking de pilotos que más carreras consecutivas finalizaron en la historia de la Fórmula 1. El listado es liderado por Lewis Hamilton, mientras que Oscar Piastri y Max Verstappen completan el podio.

  1. Lewis Hamilton: 62 carreras
  2. Oscar Piastri: 44
  3. Max Verstappen: 43
  4. George Russell: 40
  5. Kimi Räikkönen: 38
  6. Daniel Ricciardo: 34
  7. Nick Heidfeld: 33
  8. Carlos Sainz Jr.: 31
  9. Fernando Alonso: 29
  10. Charles Leclerc: 29
  11. Franco Colapinto: 28

El año de Colapinto en la Fórmula 1

La racha del argentino cobra todavía más relevancia por su rendimiento durante la temporada 2026. Colapinto suma 19 puntos y tuvo actuaciones destacadas en diferentes circuitos. Entre sus mejores resultados se encuentran el séptimo puesto en Miami y el sexto lugar en Canadá, además de las remontadas protagonizadas en los Grandes Premios de Gran Bretaña y Bélgica, donde consiguió finalizar dentro de los diez primeros.

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