9 de agosto de 2026 Inicio
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Tragedia en Río de Janeiro: tres integrantes de una familia colombiana murieron al caer un helicóptero turístico

Habían viajado a Brasil para celebrar un cumpleaños de 15. En el accidente también falleció el piloto. Los parientes se enteraron de la fatalidad por los medios mientras aguardaba su turno en el hangar.

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No hubo sobrevivientes en la tragedia en Río de Janeiro.

No hubo sobrevivientes en la tragedia en Río de Janeiro.

Reuters

Tres mujeres colombianas de una misma familia (abuela, madre e hija) y el piloto de un helicóptero turístico murieron este sábado luego de que la aeronave en la que realizaban un paseo se estrellara en una zona boscosa de Río de Janeiro, en Brasil.

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El siniestro ocurrió por la mañana en la región de Vista Chinesa, dentro del área de Alto da Boa Vista, en la zona sur de la ciudad. El Departamento de Bomberos recibió el aviso cerca de las 11:10 y movilizó al Grupo de Operaciones Aéreas, que localizó la nave destruida en una ladera de difícil acceso.

Las víctimas fueron identificadas como Rocío Cubillos, de 59 años; su hija, Wendy Manrique, de 37; su nieta, Sofía Murillo, de 17; y el piloto, Alessandro Rocha.

Un viaje de vacaciones que terminó en tragedia

Las tres mujeres habían arribado a Río de Janeiro el lunes en lo que representaba su primera visita a Brasil. Tenían previsto quedarse hasta el martes posterior y ya habían recorrido varios puntos emblemáticos de la ciudad, además de realizar una escapada a Búzios, en la Región de los Lagos. El vuelo en helicóptero formaba parte de las actividades contratadas para festejar el cumpleaños de 15 de una de las adolescentes del grupo.

En total, seis miembros de la familia planeaban hacer el recorrido aéreo. Rocío, Wendy y Sofía subieron a la primera aeronave. En tanto, la quinceañera se quedó en el hangar junto a sus padres, Víctor Manrique y Daniela Castañeda, a la espera de un segundo turno. Ese segundo vuelo nunca salió.

Mientras aguardaban en la sala de espera, los familiares escucharon a un empleado mencionar que la aeronave había realizado un "aterrizaje forzoso". Pese a los reclamos de información, no les comunicaron en ese momento la gravedad de la situación. Finalmente, se enteraron del desenlace fatal a través de la cobertura de los portales de noticias mientras aún permanecían en el lugar.

Incendio y operativo de rescate

El helicóptero, un modelo Robinson R44, impactó de lleno contra la ladera en un sector de vegetación tupida. A raíz del choque, la aeronave explotó y provocó un incendio forestal en los alrededores. Aunque las dotaciones de bomberos lograron controlar las llamas, los cuatro ocupantes murieron en el acto.

El despliegue de rescate requirió la intervención de unos 40 militares, 11 vehículos y cuatro unidades operativas. La complejidad del terreno obligó a los rescatistas a emplear técnicas de descenso con cuerdas y equipos especiales para acceder hasta el lugar donde se hallaban los restos.

Hasta el momento, las autoridades locales no brindaron precisión sobre las causas del siniestro y mantienen abierta una investigación para determinar las circunstancias del accidente.

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