Daniela Celis de Gran Hermano consiguió el trabajo de sus sueños y reveló de qué se trata: "Súper hot"

La exhermanita reveló detalles de su próximo proyecto laboral y causó furor entre sus seguidores.

Daniela Celis atraviesa uno de sus mejores momentos y decidió compartir con sus seguidores una propuesta de trabajo que la tiene muy entusiasmada.

La ex Gran Hermano reveló que recibió una propuesta con la que cumplirá una de las metas que venía manifestando desde hacía tiempo: será parte de Sex, el espectáculo dirigido por José María Muscari.

La noticia llegó después de su breve paso por la casa de Gran Hermano: Generación Dorada. Si bien su estadía en el reality fue corta, la mediática decidió abandonar el programa para regresar a su casa y reencontrarse con sus hijas, Laia y Aimé.

Actualmente, la ex de Thiago Medina divide su tiempo entre la maternidad, la creación de contenido y el mundo del streaming. Ahora, además, dará un nuevo paso en su carrera con su desembarco en los escenarios de una de las propuestas más hot de la cartelera porteña.

"Hoy vine a ver Sex, donde tanto manifesté estar", comenzó contando Celis a través de sus historias de Instagram. Minutos después, confirmó la noticia que tanto esperaba. "Recién salí de ver Sex. La verdad que es una obra que me encanta ver. Fui cuatro veces y mañana voy a estar debutando", expresó llena de entusiasmo.

Captura de pantalla: redes sociales.

De esta manera, Daniela manifestó la emoción por tener la posibilidad de demostrar su nueva faceta artística y animarse a un desafío diferente sobre el escenario. Según reveló, este sábado 8 por la noche será su gran debut y formará parte del espectáculo durante otros fines de semana. "Es un planazo para ir en pareja, para ir con amigas, para ir en familia, con hermanas. Si vas en pareja, salís superhot. Realmente se vive una gran experiencia y este sábado me toca a mí", detalló.

Imputaron a Thiago Medina por abuso sexual: la Justicia ordenó pericias para él y la denunciante

La causa judicial contra Thiago Medina, a quien su prima denunció por abuso, tuvo un avance este viernes. El ex Gran Hermano quedó imputado formalmente por abuso sexual con acceso carnal.

La prima del mediático, Lara Agustina Ledesma, lo denunció por los hechos ocurridos cuando la joven de 19 años era menor de edad. Los investigadores pidieron pericias psicológicas para ambas partes, tema que fue confirmado por el abogado de la denunciante, Rodolfo "Fito" Baqué.

La Justicia dio un paso clave al imputar formalmente al exparticipante de Gran Hermano. Redes sociales

El caso que involucra a la expareja de Daniela Celis tuvo un avance procesal importante, ya que se conoció la carátula legal exacta con la que está imputado: "Abuso sexual con acceso carnal", según revelaron en DDM, en América.

En este sentido, la imputación es una medida procesal que lo pone en situación de acusado en la investigación: "Que se lo impute no quiere decir que sea culpable, sino que está acusado", explicó el periodista Martín Candalaft.

Las evaluaciones psicológicas son las únicas pruebas que tendrán validez, ya que los abusos sucedieron cuando Ledesma tenía 12 años, por lo que el tiempo transcurrido inhabilita la posibilidad de recoger alguna muestra o rastro de la agresión sexual.