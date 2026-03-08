8 de marzo de 2026 Inicio
La reacción de Russell, Antonelli y Leclerc al ver la maniobra de Colapinto en la largada de Australia

Los tres pilotos que se subieron al podio del gran premio vieron el volantazo del piloto argentino para evitar chocar a Liam Lawson, quien tuvo una lenta salida en la pista. “La salvada del año”, indicó el británico después en redes.

Liam Lawson, quien estaba 8°, tuvo una lenta salida y Colapinto logró esquivarlo evitando el choque

Franco Colapinto tuvo un buen arranque en la temporada 2026 de la F1: finalizó 14° en el Gran Premio de Australia, pero su presentación estuvo marcada por una impresionante maniobra en la largada para evitar un choque, lo que generó una reacción de asombro por parte de los ganadores de la carrera, George Russell, Kimi Antonelli y Charles Leclerc.

cuando volvera a correr franco colapinto en la formula 1: dia y horario del gp de china
Cuándo volverá a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1: día y horario del GP de China

Los pilotos de Mercedes y Ferrari, líderes en el podio en Melbourne, estaban en el descanso postvictoria y allí observan todos los hechos de relevancia que suceden durante la carrera y uno de ellos fue el del argentino.

La secuencia del pilarense se dio en la largada cuando los monoplazas comenzaron a moverse, pero el Racing Bulls de Liam Lawson tuvo una lenta salida desde el octavo puesto de la grilla, y el piloto de Alpine, quien salió mucho más atrás, en una fracción de segundo, pudo esquivar el monoplaza y evitar lo que pudo ser el primer impacto fuerte de la jornada.

Tanto el británico como el italiano y monegasco se agarraron la cabeza en simultáneo, quedando atónitos y sorprendidos por el reflejo del argentino. “Me podría haber quedado tirado en la largada, ya que no sé qué le pasó a Lawson”, fue la queja del propio Colapinto ante los micrófonos de ESPN respecto a la situación.

Pero la secuencia no quedó solo allí, sino que más tarde, el propio ganador de la carrera, el británico piloto de Mercedes, replicó la secuencia de la maniobra del argentino junto a su reacción en redes sociales. “La salvada del año”, escribió junto a uno emoji de aplausos arrobando el pilarense y entre risas agregó: “Mi reacción, muy fría”.

George Russell Franco Colapinto

Cuándo volverá a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

Tras su debut en la temporada 2026 de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia, el piloto argentino Franco Colapinto volverá a competir el domingo 15 de marzo a las 4 de la madrugada (hora de Argentina) en el Gran Premio de China, que se disputará en el Circuito Internacional de Shanghái.

Ahora el argentino afrontará un nuevo desafío en Shanghái, un circuito que no conoce y que será escenario de la segunda carrera del calendario. Allí buscará completar otro fin de semana competitivo y, sobre todo, intentar sumar sus primeros puntos en el campeonato de Fórmula 1.

La actividad del Gran Premio de China comenzará el viernes con las primeras prácticas libres, continuará el sábado con la clasificación y se cerrará en la madrugada del domingo con la carrera.

