De qué se tratan los $120.000 extras que entrega ANSES en agosto 2026 El organismo previsional ya confirmó cómo será la liquidación de este beneficio durante agosto y quiénes podrán acceder al cobro este mes. Por Agregar C5N en









Conocé a quienes les corresponden los $120.000 extras de ANSES en agosto.

ANSES actualizó los montos de las asignaciones con el nuevo índice de movilidad.

Un grupo de beneficiarios cobrará un pago superior a los $120.000 por hijo.

El estado de la prestación puede consultarse de forma online desde Mi ANSES.

Ya se encuentra disponible el calendario de pagos de agosto según la terminación del DNI. La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó el cronograma de pagos para el actual período e incorporará un nuevo ajuste en las asignaciones sociales. Luego de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio registrara un 1,89%, los haberes se actualizarán por movilidad y ese incremento se verá reflejado en las cuentas bancarias de los beneficiarios.

El incremento mensual también se abonará junto con los programas de asistencia alimentaria vigentes. De esta manera, las familias recibirán ambos beneficios de forma unificada en sus cuentas bancarias desde la fecha establecida en el calendario oficial de pagos.

El nuevo ajuste en las asignaciones sociales será del 1,89%. Freepik Qué grupos de ANSES recibe $120.000 extras en agosto 2026 Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) percibirán un pago neto de $120.678,40 por cada menor a cargo. Este beneficio está destinado a madres, padres o tutores que sean trabajadores informales, personas desempleadas, empleadas de casas particulares o monotributistas sociales con hijos menores de 18 años.

Con el aumento del 1,89% por movilidad, el monto bruto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) se elevó a $150.848 por cada menor. Sin embargo, ANSES abona de manera mensual el 80% del beneficio, por lo que las titulares reciben $120.678,40 por hijo, mientras que el 20% restante, equivalente a $30.169,60, queda retenido y se paga en un único desembolso anual tras la presentación de la Libreta AUH con la acreditación de los controles de salud y la asistencia escolar.

El monto corresponde a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Freepik Quienes deseen comprobar si la prestación se encuentra activa y será abonada este mes pueden ingresar a Mi ANSES con su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. En la sección "Hijos y Familia", el sistema permite consultar el estado de la liquidación y verificar la cuenta bancaria donde se acreditará el beneficio.

Cuándo cobra AUH de ANSES en agosto 2026 El cronograma de pagos de ANSES se establece de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada titular del beneficio: DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto de 2026.

DNI terminados en 1: martes 11 de agosto de 2026.

DNI terminados en 2: miércoles 12 de agosto de 2026.

DNI terminados en 3: jueves 13 de agosto de 2026.

DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto de 2026.

DNI terminados en 5: martes 18 de agosto de 2026.

DNI terminados en 6: miércoles 19 de agosto de 2026.

DNI terminados en 7: jueves 20 de agosto de 2026.

DNI terminados en 8: viernes 21 de agosto de 2026.

DNI terminados en 9: lunes 24 de agosto de 2026.