Video: el espectacular doble sobrepaso de Colapinto en el Gran Premio de Bélgica El argentino estaba 12° y en la vuelta 31 aprovechó la pelea de su compañero Pierre Gasly con Liam Lawson para escalar dos posiciones y ubicarse en el top 10. Por Agregar C5N en









En la largada, Colapinto había escalado 3 lugares.

Franco Colapinto volvió a tener una maniobra destacada en el Gran Premio de Bélgica, y luego de su impresionante largada donde escaló tres lugares, a lo largo de la carrera tuvo otro gran sobrepaso dejando atrás a su compañero, Pierre Gasly, y Liam Lawson.

Durante la vuelta 31, el argentino aprovechó el momento justo para ejecutar la maniobra que le permitió escalar al décimo puesto: después de la aparición de virtual safety car, Nico Hülkenberg se había beneficiado con su parada y había quedado por delante de los dos Alpine, que rápidamente lograron recuperar esa posición. Entonces se armó una fila con Lawson adelante, seguido por Gasly y Colapinto.

Al llegar a la recta, el francés fue directamente a atacar al neozelandés y mientras ambos estaban en la lucha de un lugar, el argentino aprovechó y se lanzó por el sector externo y, cuando nadie lo esperaba, dejó atrás a los dos al mismo tiempo.

De esta manera, el pilarense pasó de ser 12° a ubicarse 10°, dejando así a Lawson en 11° y Gasly en 12°. De igual modo, antes que termine la jornada el piloto de Alpine logró pasar al de Racing Bulls.