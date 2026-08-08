Lionel Messi viaja hacia a Rosario para despedir a su papá Jorge: a qué hora llegará

El capitán de la Selección argentina partió en un vuelo privado desde Miami y arribará antes de culminar la jornada a su ciudad natal, en medio de un fuerte operativo de seguridad.

Lionel Messi se encuentra en viaje hacia la ciudad de Rosario , donde se espera que arribe este noche para despedir a su padre, Jorge Messi, que falleció este sábado en una noticia que llenó de luto al mundo del fútbol nacional e internacional. El capitán de la Selección argentina partió en un vuelo privado desde Miami y arribará antes de culminar la jornada a su ciudad natal, en medio de un fuerte operativo de seguridad.

Conocida la triste noticia, distintos clubes, federaciones y organismos del fútbol mundial manifestaron sus condolencias, entre ellos la AFA, CONMEBOL, Barcelona y diversas instituciones vinculadas con la historia deportiva del rosarino.

En principio, según información de NA, la llegada de Messi a Rosario estaría prevista para alrededor de las 20 y la despedida de Jorge se llevaría exclusivamente en el ámbito familiar, sin velatorio público y con la mayor preservación de la intimidad familiar.

Por su parte, a la espera de confirmación oficial, detallaron que el cuerpo de Jorge Messi sería inhumado en el cementerio Parque del Solar, en la zona de Villa Gobernador Gálvez.

Jorge Horacio Messi nació el 1 de enero de 1958, llevaba una vida tranquila junto a su esposa Celia María Cuccittini en Rosario, donde criaban a sus cuatro hijos: Rodrigo, Matías, Lionel y María Sol y era supervisor en una fábrica siderúrgica. Sin embargo, su vida dio un vuelco rotundo al dedicarse por completo a la carrera de Lionel.

"La Pulga" dio sus primeros pasos en el fútbol en Grandoli y Newell's Old Boys, en Rosario. Sin embargo, la familia no podía costear un tratamiento de hormonas de crecimiento para Lionel, que tampoco quiso costear River. Ante esta situación, llevó a Jorge buscar la respuesta fuera del país en otros clubes del mundo.

Jorge Messi, pieza fundamental en la carrera y vida deportiva de Lionel.

Así la historia comenzó a escribirse en España, donde el Barcelona podía costear el tratamiento y donde Lionel brilló durante 20 años desde el año 2000 hasta 2021. La figura de Jorge se consolidó con el correr de los años junto a su hijo, no sólo era su padre, sino también su representante y la persona que negociaba con el club y sus futuros traspasos, tanto en el París Saint-Germain en Francia, como en el Inter Miami CF en Estados Unidos.

A pesar de mantener una figura fuera de las polémicas y con un perfil bajo nunca dudó a la hora de defender a su hijo en redes sociales en su cuenta de Instagram @jorge.sole. También compartió imágenes junto a su familia, y sobre el triunfo de la Selección argentina en el Mundial Qatar 2022: "Y al final de la historia los héroes se quedaron con el ansiado trofeo", compartió con una foto del equipo completo.

Murió Jorge Messi: qué dice el comunicado del sanatorio de Rosario donde estaba internado

El Sanatorio Centro de Rosario publicó el parte médico oficial con la información del fallecimiento de Jorge Messi, el papá de Lionel, de 68 años de edad, y detallaron que el deceso se produjo a las 2 del sábado. "Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, expresándoles nuestras más sinceras condolencias".

A través de las redes sociales, la clínica emitió la información y fue cauta con cada uno de los motivos: "En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de los pacientes, y por respeto a la privacidad de la familia, no se brindarán mayores detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento".