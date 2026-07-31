Habló el apuntado por "filtrar" que Franco Colapinto está en una app de citas tras separarse de Maia Reficco Alguien cercano a la actriz rompió el silencio en medio del escándalo mediático para responder contundentemente a las acusaciones en su contra. Agregar C5N en









Una captura de una app citas hizo estallar la polémica.

Luego de que cobrara una fuerte trascendencia el rumor sobre el quiebre de la relación entre Franco Colapinto y Maia Reficco, un insólito escándalo estalló de lleno en las redes sociales. La polémica se encendió tras la viralización de la captura de un supuesto perfil del corredor en una selecta plataforma de citas para celebridades. A partir de esa imagen, una enorme ola de especulaciones comenzó a copar las redes, alimentando todo tipo de teorías sobre el presente sentimental del deportista.

Gossip En medio del revuelo, la mirada de los usuarios y de diversas cuentas del mundo de la farándula se posó directamente sobre Joaquín Reficco Viqueira, hermano de la joven actriz. Los señalamientos indicaban que el actor de la tira Margarita habría utilizado una cuenta secundaria en redes para enviar la imagen del piloto en alta definición a un conocido periodista del espectáculo. La versión se masificó rápidamente en el entorno digital, colocándolo en el centro de las críticas de los fanáticos.

Frente al constante acoso y a las graves acusaciones que se le imputaban, el joven decidió romper el silencio mediante dos publicaciones en sus historias de Instagram para desligarse categóricamente de la maniobra. Con palabras contundentes, rechazó cualquier tipo de vinculación con la difusión del material privado y buscó dar por terminadas las sospechas en su contra. De este modo, intentó frenar las versiones que lo ponían como el responsable directo de exponer la presunta soltería del piloto argentino.

Qué dijo el hermano de Maia Reficco En primer lugar, Joaquín Reficco Viqueira apeló a la ironía para desarticular las supuestas capturas de pantalla que lo vinculaban con la difusión del material privado sobre el piloto. “Jamás empezaría un mensaje con mayúsculas. #FAKENEWS”, lanzó en sus historias de Instagram en referencia a las imágenes falsas que intentaban salpicarlo. Con ese guiño inicial, buscó restarle validez desde un comienzo a las capturas manipuladas que circulaban en las plataformas digitales.

Posteriormente, el actor de Margarita redobló la apuesta con un descargo extenso en el que hizo foco en los valores de su círculo íntimo. “Ni yo ni nadie de mi familia jamás filtraría absolutamente nada de la privacidad de mi hermana ni de nadie. Así que, porfa, dejen de inventar/asumir cosas para empujar esta narrativa porque no somos así. Tenemos todo el respeto por la intimidad ajena (y la nuestra)”, expresó enfáticamente para frenar el acoso mediático.

La respuesta del joven llegó justo cuando la filtración del perfil del corredor de Fórmula 1 encendía intensas discusiones en las redes. Las imágenes reavivaron las especulaciones sobre el presunto quiebre definitivo del noviazgo con la actriz, al tiempo que muchos usuarios cuestionaron duramente la invasión a la esfera personal del deportista y buscaron culpables detrás del envío del material a las cuentas de farándula. Por el momento, ni Franco Colapinto ni Maia Reficco se pronunciaron de manera pública para confirmar o desmentir tanto la autenticidad de la captura en la app de citas como el estado de su relación sentimental. Con este contundente descargo, el hermano de la artista logró despegar a su familia del escándalo y dio por desarmada una de las teorías con mayor trascendencia de las últimas horas.