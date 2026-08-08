Mirtha Legrand apuró a Adrián Suar por su nueva película: "¿Sos narcisista?" Durante "La Noche de Mirtha", la conductora acorraló al productor por el nombre de su nueva película "Yo, Narciso", que protagoniza junto a Natalia Oreiro y Moria Casán, y provocó una profunda reflexión sobre los vínculos. Agregar C5N en









El actor reaccionó a la pregunta de La Chiqui con una profunda reflexión sobre los vínculos. Redes sociales

Adrián Suar y Natalia Oreiro viistaron a Mirtha Legrand en La Noche de Mirtha. Los actores están presentando la película Yo, Narciso y, una vez más, la conductora descolocó al gerente de programación de El Trece: "¿Vos sos narcisista?", disparó.

El artista no se quedó atrás y sorprendió a "La Chiqui" con una verdadera y profunda reflexión: "No, no, creo que no. La patología del narcisista es un poco más dura y, en los vínculos, es muy difícil".

Si bien la pregunta y la respuesta se dieron entre risas, el intercambio sirvió para conocer la personalidad del invitado cuando profundizó en el personaje que interpreta en cine y la trampa del egocentrismo sin medida: "El que no puede ver al otro como un sujeto u objeto, de a poco se va muriendo, porque no te das cuenta y te vas quedando solo".

Si bien se habló seriamente de un trastorno, Suar explicó cómo abordaron el tema: "Del lado de la comedia, sabíamos que había un gran personaje".

Moria Casán elogió a Suar: "Tiene un timing..." Quien se sumó a la charla fue Moria Casán, invitada de este sábado en la mesa de Legrand, y elogió a Suar en su primer trabajo juntos, ya que "La One" forma parte del elenco del flamante film. "Es un extraordinario director, un caballero", destacó sobre la tarea detrás de cámara. "Me dirigió a mí y, la verdad, descubrí que hay un timing en él que, al ser actor, lo conoce a la perfección. Eso es impresionante", cerró la famosa.