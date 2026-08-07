La respuesta de Franco Colapinto a un seguidor sobre el robo que sufrió en Europa: "En Argentina no..." El piloto argentino comentó con humor el robo que sufrió en Italia. Su regreso a la Fórmula 1 será en el Gran Premio de Países Bajos, el 21 de agosto en Zandvoort. Por Agregar C5N en









﻿Al piloto argentino le robaron en sus vacaciones y lo compartió en sus redes sociales. Instagram

Franco Colapinto fue víctima de un robo durante sus días de descanso en Italia, en pleno receso de la Fórmula 1, y decidió compartirlo con sus seguidores en redes sociales. El piloto argentino, que se encontraba de vacaciones en Europa, dio a conocer el episodio a través de su cuenta de Instagram junto a una serie de fotos de sus días libres.

"Últimas fotos de esta ropa, mate, etc., etc. ¡Espero que los italianos que se lo adueñaron lo disfruten!", escribió Colapinto, sumando emojis de enojo e insultos hacia quienes le sustrajeron sus pertenencias. En sus historias, agregó con tono irónico: "Y quién hubiera dicho que europeos le iban a robar todo a un latino…".

El posteo dio pie a una catarata de mensajes de apoyo y sorpresa entre sus fanáticos, que no esperaban este tipo de episodio en medio de las vacaciones del piloto. Uno de los comentarios que más repercusión tuvo fue el del usuario @migueluve, que le escribió "Noooo, no jodas que te robaron", acompañado de emojis de lágrima.

Colapinto respondió con humor y un toque de picardía. "Y en Argentina no me robaron nunca!", escribió, sumando el hashtag #masseguroqeuropa. Pese al mal momento, el piloto eligió tomarse la situación con relajación: "Plis, ni la matera dejaron loco. Estoy seguro de que no les va a gustar el mate", bromeó, dejando en claro que ni siquiera sus elementos más personales, como los del mate, se salvaron del robo.

Redes sociales Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1 Franco Colapinto volverá a la actividad oficial de la Fórmula 1 del 21 al 23 de agosto de 2026, cuando dispute el Gran Premio de Países Bajos en el circuito de Zandvoort. La categoría está actualmente en el receso de verano europeo, por lo que no habrá competencias hasta esa fecha, que marcará el regreso del piloto argentino al volante de su Alpine.