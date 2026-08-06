Franco Colapinto sufrió un robo en Italia durante sus vacaciones: "Ni la matera dejaron" Durante su descanso en el Lago de Como, el piloto argentino de Fórmula 1 fue víctima de la inseguridad y le sustrajeron sus pertenencias personales. Fiel a su estilo, el corredor de Alpine lanzó un picante descargo en las redes sociales que se volvió viral. Por Agregar C5N en









El bonaerense de 23 años se tomó con humor el mal trago.

Franco Colapinto atravesó un mal momento en el receso de verano de la Fórmula 1 durante su descanso en Italia: mientras disfrutaba de unos días de relax en la exclusiva zona del Lago de Como, sufrió el robo de varias de sus pertenencias personales.

A través de sus historias de Instagram, Colapinto detalló que los delincuentes se llevaron diversos objetos de valor, haciendo especial hincapié en la pérdida de su ropa y su tradicional equipo de mate. "Últimas fotos de esta ropa, mate, etcétera... Espero que los italianos que se lo adueñaron lo disfruten", escribió con bronca, aunque optó por un tono irónico para describir el mal momento. En otra publicación, el piloto de Alpine lamentó con humor: "¡Plis, ni la matera dejaron loco, estoy seguro que no les va a gustar el mate!".

La respuesta del piloto ante la consulta de sus seguidores fue lo que terminó de viralizar la noticia en las plataformas digitales. Ante la incredulidad de un usuario que le preguntaba si realmente le habían robado, Franco respondió de manera tajante: "¡Y en Argentina no me robaron nunca! #MásSeguroQueEuropa".

A pesar del mal trago, la máxima promesa del automovilismo nacional venía de celebrar un importante reconocimiento deportivo antes del inicio de su descanso. Recientemente, la Fórmula 1 le otorgó el premio al mejor adelantamiento del mes por su espectacular maniobra en el circuito de Spa-Francorchamps, donde superó de forma simultánea a Pierre Gasly y Liam Lawson.

Tras este inesperado episodio en tierras italianas, el piloto ya se enfoca en el regreso a la actividad oficial de la máxima categoría del automovilismo mundial. La competencia se reanudará entre el 21 y el 23 de agosto con el Gran Premio de los Países Bajos en el circuito de Zandvoort.