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Se supo la verdad detrás de la separación de Franco Colapinto y Maia Reficco: "Venía tenso por..."

Salieron a la luz los motivos reales que desencadenaron el sorpresivo distanciamiento entre el piloto argentino y la joven artista.

La realidad de la separación entre el piloto y la artista.

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A semanas de confirmarse el final del noviazgo entre Franco Colapinto y Maia Reficco, salieron a la luz los verdaderos motivos del distanciamiento. Gustavo Méndez reveló los detalles en La mañana con Moria, donde recordó que la pareja había formalizado su historia con la presentación de sus respectivas familias en el mes de marzo. La noticia generó una enorme repercusión y revuelo entre los seguidores de ambas figuras.

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El periodista situó el punto de inflexión durante la exhibición de la Fórmula 1 en Buenos Aires y aclaró que el desgaste no obedecía a un problema sentimental. "No venía tenso por el cariño que se tenían ellos, sino por lo que hay alrededor de ellos. La familia y todo el entorno", remarcó el comunicador sobre la presión externa que rodeaba a la pareja. El clima de incertidumbre ya se hacía notar en el ambiente mientras avanzaba la temporada.

Entre los condicionantes principales apareció el estricto control institucional de la máxima categoría del automovilismo y los compromisos profesionales de Reficco en el exterior. "Todo lo que él haga en sus redes sociales y en su vida privada está supervisado por Alpine y por la Fórmula 1. La Fórmula 1 es como la monarquía, te miden hasta con quién salís", explicó Méndez sobre el impacto de la escudería en la cotidianidad del joven argentino.

Finalmente, el panelista descartó de forma categórica la existencia de infidelidades y atribuyó el desenlace a la complejidad de sus respectivas agendas: "No hay terceros en discordia. Es realmente por el calendario que tienen ellos, por las presiones y porque los dos están creciendo muchísimo en sus carreras". No obstante, anticipó que la historia podría no estar del todo cerrada y dejó abierta la posibilidad de un futuro reencuentro.

Cómo se conocieron Franco Colapinto y Maia Reficco

La historia de amor entre el piloto de Fórmula 1 y la cantante comenzó a construirse de manera muy natural a principios de 2026. El primer contacto entre ambos argentinos se gestó gracias a un círculo de amistades compartidas en el plano internacional. En esa etapa inicial, y con agendas laborales que demandaban constantes viajes por el mundo, los primeros encuentros transcurrieron en un marco de total complicidad juvenil y lejos de la mirada mediática.

Las especulaciones en el país cobraron fuerza cuando se viralizó una imagen de la actriz posando con el casco de automovilismo del deportista oriundo de Pilar. Tras esa señal en el entorno digital, las reuniones privadas se transformaron en salidas públicas por Europa, e incluso la artista eligió radicarse en Madrid para acortar distancias y afianzar la relación sentimental.

La prueba definitiva del romance se produjo cuando se mostraron juntos abiertamente en el paddock de la máxima categoría durante el Gran Premio de Miami, caminando tomados de la mano y compartiendo mates. A partir de ese momento, Reficco se estableció como un sostén clave dentro del garaje de Colapinto, manifestando en varias oportunidades el gran orgullo que le producía estar a su lado mientras él competía.

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