L-Gante canceló su show en Israel y explicó los motivos con un duro mensaje: "Tengo que cuidar mi imagen" El cantante confirmó que no se presentará en Tel Aviv y reveló su temor a que se trate de una maniobra en su contra. Por Agregar C5N en









El músico dejó en claro su firme postura sobre el conflicto bélico. Redes sociales

L-Gante quedó otra vez en medio de las críticas porque suspendió definitivamente su show en Israel. La noticia transcendió en las redes del cantante de cumbia 420. "Gente, atención, lo que voy a hablar en este momento es bastante serio y sensible. Tengo que cuidar mi imagen", empezó.

El músico rompió el silencio y explicó que su decisión tiene que ver con el conflicto bélico en Gaza: "Esto me huele a ese tipo de campañas que hicieron cuando querían tacharme; siento que fue una jugada mafiosa para que me cancelen o la gente se me ponga en contra".

En su descargo, el artista dejó en claro su alineación con las causas pacíficas: "Yo estoy bastante en contra de todo eso y de lo que han ocasionado. Incluso he estado en una manifestación en Madrid hace tiempo en contra de esta situación. No me voy a presentar en Israel, ese acuerdo no estuvo bajo mi revisión y se dio por cancelado".

El tema empezó a tomar trascendencia y lo que era un simple anuncio se convirtió en una placa de alerta en la cuenta oficial del mediático: "Gente, para el que no entendió, lo que dije es que no me voy a presentar".

La firme decisión de L-Gante: "Hay gente que depende de mí" L-Gante sorprendió al público que lo iba a ver en Tel Aviv, y decidió aclarar el porqué de su decisión de suspender el recital: "Sé que iban a venir argentinos, paisanos, latinos y seguidores de cualquier parte del mundo que no tienen nada que ver con el tema. Mil disculpas a los que esperaban disfrutar de un show, pero son ocasiones en las que me tengo que poner rígido".