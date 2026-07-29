29 de julio de 2026 Inicio
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Flavio Briatore elogió a Franco Colapinto tras el parate de la Fórmula 1: la promesa que hizo para la segunda mitad del año

El jefe del equipo Alpine hizo un balance de la primera parte de la temporada, en la que la escudería francesa pelea por el quinto puesto en el Campeonato Mundial de Constructores. ¿Qué le espera al piloto argentino en las 11 carreras que quedan en el calendario?

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Flavio Briatore elogió a Franco Colapinto tras el parate de la Fórmula 1: la promesa que hizo para la segunda mitad del año
Instagram: alpinef1team

La Fórmula 1 cerró la primera mitad de temporada tras el Gran Premio de Hungría con un olvidable rendimiento de Franco Colapinto, quien terminó 15° por detrás de su compañero, Pierre Gasly, y de ambos Aston Martin, quienes estuvieron en el fondo de la parrilla durante todo el año. Sin embargo, el piloto argentino está redondeando un gran 2026 tras haber puntuado en 6 de las 11 carreras del año, lo cual fue reconocido por el jefe del equipo en un balance publicado en Instagram previo al parate de verano.

Colapinto terminó 15° en Hungría
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"Todos han hecho un buen trabajo para volver a competir en el medio del pelotón, lo que supone una gran mejora respecto a dónde estábamos en esta misma época el año pasado", destacó Briatore, a la vez que elogió tanto a Colapinto y a Gasly: "Hemos sumado puntos en nueve de las 11 competencias y seguimos en la lucha por el quinto lugar en la clasificación de constructores".

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Para lo que se viene, el italiano prometió que "después de las vacaciones de verano vendrán novedades y mejoras, que esperamos que aumenten nuestra competitividad y les den a los pilotos las herramientas que necesitan para plantarle cara a Racing Bulls". Alpine marcha sexto, a solo cinco puntos del equipo B de Red Bull.

"Por ahora, el equipo aprovechará el período obligatorio de descanso para descansar y recargar energías. Las últimas carreras han sido difíciles, pero sabemos que lo importante es dónde terminemos en la temporada", cerró Briatore.

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