8 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

En un partidazo, Boca y Vélez igualan 1-1 en el Ducó por el Torneo Clausura

El equipo de Rodolfo Arruabarrena quiere acomodarse bien arriba en la Zona A y buscará su segunda victoria consecutiva en el torneo local: pone lo mejor que tiene para recibir al Fortín de Guillermo Barros Schelotto, líder del grupo. Dirige Yael Falcón Pérez.

Por
El Ruso Ascacibar festeja su segundo gol consecutivo en Boca.

El Ruso Ascacibar festeja su segundo gol consecutivo en Boca.

El chileno Diego Valdez grita con el alma su golazo de tiro libre.

El chileno Diego Valdez grita con el alma su golazo de tiro libre.

@Velez
Delgado y Pellegrini luchan por la pelota en el Ducó.

Delgado y Pellegrini luchan por la pelota en el Ducó.

Boca recibe a Vélez en Huracán.

Boca recibe a Vélez en Huracán.

Boca iguala con Vélez en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por la 4ª fecha de la Zona A del Torneo Clausura. Con la mente puesta en la Copa Sudamericana, el Xeneize se presenta con lo mejor que tiene ante el Fortín para acomodarse en la tabla y lograr su segunda victoria consecutiva ante el siempre difícil equipo de Guillermo Barros Schelotto, líder del grupo. Dirige Yael Falcón Pérez.

Thiago Almada había confesado que su ídolo es Juan Román Riquelme y que antes que River, prefería jugar en Boca.
Te puede interesar:

Mientras negocia para llegar a River, se filtró el día que Thiago Almada confesó su preferencia por Boca

No parecía fútbol argentino el primer tiempo de Boca y Vélez en el Ducó. Poca falta, juego fluído, con la mente en el arco de enfrente. Una etapa inicial donde los dos equipos propusieron fútbol y goles; y el hincha de la redonda, agradecido. No era casualidad que el conjunto de Liniers llegaba con el puntaje ideal y el de Arruabarrena, en constante mejora. Así, tras 45 minutos frenéticos, los aplausos bajaron de los cuatros costados del estadio.

Y mientras Boca era el toque entre los pibes Tomás Aranda y Leonel Flores, Vélez era puro pragmatismo, con el despliegue de Matías Pellegrini, la magia del chileno Diego Valdés y el empuje de pibes como Dylan Godoy. Sin embargo, el primer gol llegó de la mano de un tiro libre magistral del 10 del Fortín: con un derechazo inatajable para el arquero Álvaro Montero. Enseguida, casi aumenta el marcador de no ser por una salvada providencial de Leandro Paredes en la línea. El líder decía presente.

El tema es que el Xeneize junta buen pie en la mitad de cancha para arriba y, de tanto atacar el área de Tomás Marchiori, algo iba a conseguir. Y lo logró gracias a un angelado Ruso Ascacibar, que viene de racha tras el gol frente a Estudiantes de La Plata en la fecha anterior, y volvió a mojar tras una linda jugada colectiva y un rebote del arquero.

El local llegaba al empate por amor propio y por juego, fundamentalmente. Era un partidazo en Parque Patricios. Minutos más tarde, Montero se lució al ganarle un mano a mano a Dilan Godoy y, sobre el cierre del primer tiempo, el palo le negó el segundo gol a Ascacíbar.

Los goles del partido entre Boca y Vélez en Huracán

Boca vs. Vélez en Huracán: las formaciones

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa (Marco Pellegrino), Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Tomás Aranda; Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Emanuel Mammana, Thiago Silvero, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Diego Valdés (Simón Escobar), Manuel Lanzini; Dilan Godoy. DT: Guillermo Barros Schelotto.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Leandro Paredes es una de las figuras de Boca. 

Atento Boca: un gigante de Europa viene a la carga por Leandro Paredes

Boca recibe a Vélez en el Ducó.

Boca busca acercarse a la cima: recibe a Vélez, el puntero de la zona

Tras el partido frente a Estudiantes, el Vasco Arruabarrena ya piensa en el próximo compromiso de Boca. 

Cuándo vuelve a jugar Boca tras el triunfo ante Estudiantes

Boca logró un gran triunfo contra Estudiantes en el Ducó. Santiago Ascacibar, autor del gol, pidió disculpas por su pasado en el León. 
play

Boca venció 1 a 0 a Estudiantes y consiguió su primer triunfo en el Torneo Clausura

Rodolfo Arruabarrena, DT de Boca.

Tras acordar la llegada de Enner Valencia, Boca busca un nuevo delantero

Boca va por una victoria contra el PIncha.

Boca busca su primer triunfo en el Clausura: recibe a Estudiantes en Huracán

Rating Cero

El mensaje de Sofi Martinez a Lionel Messi.

"Siempre seremos...": el mensaje que Sofi Martínez le dedicó a Messi tras la muerte de su papá

Las celebridades despidieron con dolor a Jorge Messi.

Desde Mirtha Legrand hasta Ricardo Montaner: las celebridades que despidieron a Jorge Messi

¿Cómo siguió la carrera del autor de Laura no está?

Qué fue de la vida de Filippo Neviani, conocido como Nek, el autor de "Laura no está"

Así es el dormitorio que comparte la pareja en su mansión.

Así es la destacada habitación donde duermen Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

Ana de Armas comenzó su carrera en Cuba, alcanzó la fama en España y luego dio el salto a Hollywood. 

Se destacó en su país, dio el salto a Hollywood y cuando se mudó a Estados Unidos cambió su carrera: la vida de Ana de Armas

Noelia Marzol mostró el antes y después de su tratamiento facial en redes sociales.

Antes y después: así fue la increíble transformación de Noelia Marzol

últimas noticias

En Uruguay, un choque se generó por una pelota que llegó a la ruta tras un despeje en un partido de fútbol.

La pelota salió de la cancha, llegó a la ruta y provocó un choque: el video de la insólita jugada

Hace 3 minutos
El mensaje de Sofi Martinez a Lionel Messi.

"Siempre seremos...": el mensaje que Sofi Martínez le dedicó a Messi tras la muerte de su papá

Hace 35 minutos
Enterate qué depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 9 de agosto

Hace 46 minutos
Jorge Messi luchó por la salud de su hijo y terminó construyendo un imperio en el fútbol mundial.

La historia de Jorge Messi: de supervisor metalúrgico a la mente detrás del mito de Lionel

Hace 49 minutos
Una persona falleció tras el trágico accidente en Mendoza. 

Dos autos cayeron de un puente en Mendoza: murió una persona y hay seis heridos

Hace 1 hora