En un partidazo, Boca y Vélez igualan 1-1 en el Ducó por el Torneo Clausura El equipo de Rodolfo Arruabarrena quiere acomodarse bien arriba en la Zona A y buscará su segunda victoria consecutiva en el torneo local: pone lo mejor que tiene para recibir al Fortín de Guillermo Barros Schelotto, líder del grupo. Dirige Yael Falcón Pérez. Por Agregar C5N en









El Ruso Ascacibar festeja su segundo gol consecutivo en Boca. El chileno Diego Valdez grita con el alma su golazo de tiro libre. @Velez Delgado y Pellegrini luchan por la pelota en el Ducó. Boca recibe a Vélez en Huracán.

Boca iguala con Vélez en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por la 4ª fecha de la Zona A del Torneo Clausura. Con la mente puesta en la Copa Sudamericana, el Xeneize se presenta con lo mejor que tiene ante el Fortín para acomodarse en la tabla y lograr su segunda victoria consecutiva ante el siempre difícil equipo de Guillermo Barros Schelotto, líder del grupo. Dirige Yael Falcón Pérez.

No parecía fútbol argentino el primer tiempo de Boca y Vélez en el Ducó. Poca falta, juego fluído, con la mente en el arco de enfrente. Una etapa inicial donde los dos equipos propusieron fútbol y goles; y el hincha de la redonda, agradecido. No era casualidad que el conjunto de Liniers llegaba con el puntaje ideal y el de Arruabarrena, en constante mejora. Así, tras 45 minutos frenéticos, los aplausos bajaron de los cuatros costados del estadio.

Y mientras Boca era el toque entre los pibes Tomás Aranda y Leonel Flores, Vélez era puro pragmatismo, con el despliegue de Matías Pellegrini, la magia del chileno Diego Valdés y el empuje de pibes como Dylan Godoy. Sin embargo, el primer gol llegó de la mano de un tiro libre magistral del 10 del Fortín: con un derechazo inatajable para el arquero Álvaro Montero. Enseguida, casi aumenta el marcador de no ser por una salvada providencial de Leandro Paredes en la línea. El líder decía presente.

El tema es que el Xeneize junta buen pie en la mitad de cancha para arriba y, de tanto atacar el área de Tomás Marchiori, algo iba a conseguir. Y lo logró gracias a un angelado Ruso Ascacibar, que viene de racha tras el gol frente a Estudiantes de La Plata en la fecha anterior, y volvió a mojar tras una linda jugada colectiva y un rebote del arquero.

El local llegaba al empate por amor propio y por juego, fundamentalmente. Era un partidazo en Parque Patricios. Minutos más tarde, Montero se lució al ganarle un mano a mano a Dilan Godoy y, sobre el cierre del primer tiempo, el palo le negó el segundo gol a Ascacíbar.