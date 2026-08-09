Pampita cruzó a Yanina Latorre en PH: Podemos Hablar

En el regreso del programa de Andy Kusnetzoff hubo un intenso y picante debate donde la periodista hizo una pregunta directa sobre las separaciones y el impacto mediático.

El programa PH: Podemos Hablar volvió a la pantalla y con invitados explosivos se vivió el primer tenso cruce: las protagonistas fueron Pampita y Yanina Latorre. La modelo cruzó a la panelista cuando la panelista preguntó sin vueltas sobre las separaciones y el impacto mediático.

Durante el clásico Frente a Frente del ciclo conducido por Andy Kusnetzoff ambas fueron elegidas para hacerse una pregunta a elección a cada una y la mujer de exbotinera no dio vueltas con la consulta sobre las mediáticas relaciones y separaciones de Carolina Ardhoain. “¿Por qué te molesta tanto cuando cuentan una separación tuya?” , lanzó sin vueltas.

Si bien, la también conductora negó rotundamente que se enojara por esa cuestión sí explicó que no es fácil la situación ya que, en ese momento, está atravesando un fuerte impacto emocional. “ A veces yo estoy descolocada porque, bueno, si la están contando es que es en el momento y yo ya estoy con mi propia carga emocional . Ya no dormí, ya estoy viendo cómo hago, estoy tratando de salir a la calle, me maquillo en mi casa para salir decente”, explicó de manera calmada y agregó: “ Estoy lidiando con mi propio dolor, mi propia explosión”.

En esa línea, Yanina siguió insistiendo y pinchando a Pampita para contradecirle e incluso le recordó la frase que lanzó tras su ruptura con Pico Mónaco que apuntó contra los medios y los calificó como “la peor mierda”.

" A veces arruinan las cosas. Llegaron a hartar. Hay una cosa extra que en una pareja normal no pasa. Es como un grano en la relación, que a veces jode tanto que empieza a salir el pus”, analizó la invitada consultada y ratificó: “ Lo mediático puede arruinar una relación” . Del otro lado, Latorre eligió bajar el tono del cruce, pero fiel a su estilo indicó: “No comparto, pero te la tomo”.

"Los medios arruinaron mi relación" Pampita no se guardó nada con Yanina



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El duro relato de Yanina Latorre sobre la búsqueda para ser madre junto a Diego Latorre

En contrapunto, a la hora de pregunta, Pampita fue por el lado “más humanos” de Yanina Latorre y le preguntó sobre su lado maternal y le pidió que cuente los nacimientos de sus hijos.

“Yo soy primero madre y después persona, lo único que me importa en la vida son Lola y Dieguito, es lo que me completó y lo que me hizo. Yo tuve embarazos duros porque no podía tener hijos. Me costó mucho tener a Lola, estuvimos 7 años sin poder quedar embarazados. Perdí 4 embarazos”, comenzó contando la invitada en PH: Podemos hablar.

En su confesión, contó que Lola es “de tratamiento de fertilidad”. Por el embarazo de su primera hija atravesó 9 meses en la cama esperando que nazca la joven: “Me daban 18 inyecciones diarias, el tratamiento era tremendo. Lo único que quería era ser madre y que nazca Lola. Después no quería tener más hijos, sufrí mucho para tenerla, fue un parto difícil. Fue una hija muy buscada y muy querida, es la luz de mis ojos”.

“Después de Lola seguí perdiendo embarazos, siempre sola porque al estar casada con un jugador de fútbol mi vida no era como la de Wanda... Un día a Diego lo venden de México a Guatemala, no me viene, pasa el tiempo y dije 'lo voy a perder, si perdía todo el tiempo embarazos, ¿para qué le voy a decir? Nos vamos a ilusionar'. Cinco meses no me venía, le digo a Diego, cuatro meses nació Dieguito”, reveló Latorre.

Sin embargo, también contó el duro momento de ser pareja de un futbolista. En ese contexto, hizo sentido en el momento del parto que lo hizo sola, sin la compañía de Diego Latorre, sino que la que estuvo sosteniendo su mano fue su hermana, Maite.

“La vida de la botinera es mucho más dura de lo que uno cree, lo que pasa es que uno se queda con la fotito de la pulserita. Es muy duro, mucha soledad. Y también parí sola a mis dos hijos, siempre viví afuera pero elegí que fuera en Argentina por un tema de que los cuatro tuviéramos la misma nacionalidad. Las dos veces Diego llegó un día después porque tuve parto natural, se me adelantaron, rompí bolsa, la que entró a la sala de parto fue mi hermana”, afirmó Yanina.