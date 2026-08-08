La emotiva dedicatoria de Rodrigo De Paul para Lionel Messi tras la muerte de su padre

El mediocampista del Inter Miami marcó ante Monterrey y mostró una camiseta de la Pulga que llevaba debajo de la suya, en un emotivo homenaje a su compañero.

Rodrigo De Paul convirtió un gol para Inter de Miami y se lo dedicó a Lionel Messi.

Tras la muerte del padre de Lionel Messi , Rodrigo De Paul protagonizó un emotivo gesto con el astro rosarino durante el partido entre Inter Miami y Rayados de Monterrey por la Leagues Cup. El mediocampista argentino abrió el marcador y, tras convertir, se quitó la camiseta para mostrar otra de la Pulga que llevaba debajo.

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El argentino convirtió a los 31 minutos del primer tiempo con un remate desde afuera del área que venció al arquero Luis Cárdenas. Apenas marcó el 1-0, corrió hacia las tribunas y levantó la camiseta de Messi para homenajearlo en un momento de profundo dolor.

De Paul llevó la cinta de capitán ante la ausencia del astro argentino, quien viajó a Rosario junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos para despedir a su padre, Jorge Messi. El gesto del mediocampista se produjo mientras su compañero atravesaba el duelo por la muerte de su padre.

El partido también estuvo atravesado por distintas muestras de apoyo para Messi y su familia. Antes del comienzo hubo un minuto de silencio por Jorge, mientras los futbolistas del Inter Miami utilizaron brazaletes negros y los hinchas desplegaron una bandera con el mensaje "Fuerza, Leo".

Rodrigo De Paul festejó sacándose la camiseta y TENÍA ABAJO LA ‘10’ DE LIONEL MESSI para mostrar el apoyo para su amigo. Hermoso. pic.twitter.com/NYUDSQJGsG

El club estadounidense también había expresado su acompañamiento a su capitán a través de las redes sociales, donde publicó: "Nuestro corazón está acompañando a nuestro capitán, Leo, y a toda la familia Messi". Además, la institución modificó su escudo digital con un listón negro en señal de duelo.

El mensaje de Claudia Villafañe a Lionel Messi y su familia

Claudia Villafañe también se sumó a las muestras de afecto hacia la familia Messi y publicó un sentido mensaje en sus redes sociales. La exesposa de Diego Maradona mencionó a varios integrantes del entorno del futbolista y expresó su acompañamiento ante la pérdida de Jorge.

"Celia, Leo, Rodri, Mati, Sol y a cada uno de los que componen esa gran familia, ¡los acompañamos en este inmenso dolor! ¡Que Jorge descanse en paz!", escribió la empresaria, quien hizo extensivo su mensaje a todos los seres queridos del padre del capitán argentino.

Gianinna Maradona también acompañó a Messi y su familia a través de sus redes sociales. La hija de Diego compartió una imagen del futbolista junto con el mensaje "Fuerza Messi, fuerza familia Messi" y agregó una reflexión: "No hay palabras para un dolor semejante".