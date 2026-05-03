Franco Colapinto terminó 8° en el Gran Premio de Miami e igualó su mejor posición en la Fórmula 1

El piloto argentino, quien se desempeña en Alpine, tuvo un gran rendimiento en Estados Unidos y sumó puntos para su equipo. El italiano Kimi Antonelli ganó la carrera, mientras que el podio lo completaron Lando Norris y Oscar Piestri.

El piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto , finalizó en la octava posición en el Gran Premio de Miami , por lo que igualó su mejor puesto en la máxima categoría del automovilismo y sumó cuatro puntos en el campeonato. El italiano Kimi Antonelli (Mercedes) ganó la carrera, mientras que el británico Lando Norris (McLaren) y el australiano Oscar Piastri (McLaren) completaron el podio.

"Fue un finde lindo": Colapinto brilló en Miami y pidió Lionel Messi esté en todas las carreras

Colapinto perdió posiciones durante el comienzo de la carrera, aunque después avanzó a la sexta colocación debido a un trompo del neerlandés Max Verstappen. No obstante, fue superado por Hamilton y bajó al séptimo puesto, durante una maniobra que fue investigada por un toque entre los monoplazas pero los comisarios determinaron que se produjo un movimiento reglamentario.

En tanto, en la sexta vuelta, cuando el pilarense se encontraba en una disputa con Verstappen, ingresó el auto de seguridad debido a un choque entre los franceses Isack Hadjar (Red Bull) y Pierre Gasly (Alpine). Tras ese momento, Colapinto mantuvo un muy buen ritmo con sus neumáticos medios e incluso llegó a estar cuarto debido a las paradas en boxes de otros pilotos.

En este marco, el argentino cambió los neumáticos cuando faltaban poco más de 20 vueltas para el final y cayó a la octava posición , la cual mantuvo hasta la bandera a cuadros para redondear una de las mejores carreras desde que está en la Fórmula 1 y así sumar cuatro puntos.

Este fue su mejor resultado en la categoría junto al octavo puesto obtenido en el Gran Premio de Azerbaiyán de 2024, que había sido recién su segunda carrera en la Fórmula 1. Por su parte, Antonelli consiguió su tercera victoria consecutiva, rompió la maldición de los pole man en Miami y extendió su liderazgo en el campeonato.

El impactante choque y vuelco de Pierre Gasly en el Gran Premio de Miami

El piloto francés Pierre Gasly protagonizó uno de los momentos más impactantes del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 tras sufrir un violento accidente que lo obligó a abandonar en las primeras vueltas de la carrera. De esta manera, Franco Colapinto quedó como el único vehículo de la escudería francesa.

El incidente ocurrió en el giro seis, cuando el monoplaza de Gasly recibió un toque desde atrás por parte de Liam Lawson. El contacto desestabilizó por completo al Alpine, que perdió el control, giró dos veces y terminó estrellándose con fuerza contra el muro de contención en una posición muy llamativa.

Pese a la violencia del impacto, afortunadamente la situación no pasó a mayores. Apenas detenido el auto, Gasly se comunicó por radio con su equipo para confirmar que se encontraba en buen estado. Minutos después, salió del vehículo por sus propios medios y abandonó la pista caminando, llevando tranquilidad tanto al equipo como a los espectadores.

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Por el choque de Liam Lawson con Pierre Gasly en el #MiamiGP pic.twitter.com/ILpnZuYiT9 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) May 3, 2026

Desde la escudería Alpine reaccionaron con preocupación en un primer momento a través de sus redes sociales, reflejando la tensión que generó el accidente.

Luego, confirmaron que el piloto estaba fuera de peligro, aunque lamentaron el abandono temprano que lo dejó sin chances de competir en esta etapa de la Fórmula 1. Así las cosas, Franco Colapinto terminó siendo el único representante de la escudería francesa.

Así fue el encuentro entre Lionel Messi y Franco Colapinto en la previa del Gran Premio de Miami

La previa del Gran Premio de Miami estuvo marcada por el encuentro entre Lionel Messi y Franco Colapinto en la grilla del circuito estadounidense. El capitán argentino se acercó al paddock para saludar al piloto pilarense, en un gesto que combinó respaldo simbólico y alto impacto mediático.

Ambos se fundieron en un abrazo distendido minutos antes de la largada. Messi, acompañado por su familia, explicó que aprovechó su estadía en Miami para vivir de cerca una carrera de Fórmula 1 y, especialmente, para ver en acción al pilarense.

"Disfrutando con mi familia y viviendo esta experiencia por primera vez. Quería ver a Franco y siempre me quedaba lejos, ahora me voy para arriba a ver la carrera”, comentó el 10 ante las cámaras.

La presencia del futbolista alteró la rutina habitual del circuito. Su paso por boxes y motorhomes generó un movimiento constante de curiosos, mecánicos e ingenieros que buscaron una foto o un saludo. Incluso se lo vio interactuar con equipos de punta y observar de cerca detalles de los monoplazas, en una recorrida poco habitual para una figura de su dimensión.