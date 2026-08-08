Murió Jorge, el padre de Lionel Messi

El papá y representante histórico del capitán de la Selección argentina atravesaba una larga enfermedad y estaba internado en una clínica de Rosario.

Jorge Messi, padre de Lionel Messi, falleció en un sanatorio de la ciudad de Rosario. El empresario y representante del futbolista tenía 68 años y atravesaba una larga enfermedad, la cual lo tuvo internado en varias ocasiones, incluso durante el Mundial 2026.

Fue esposo de Celia Cuccittini y padre de Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol . Durante años fue una figura clave en la carrera futbolística de su hijo. Se encargó de acompañarlo y de manejar gran parte de sus asuntos fuera de la cancha. También fue quien buscó el tratamiento que Leo necesitaba cuando todavía era juvenil de Newell’s y quien se quedó junto a él en Barcelona cuando comenzó la aventura de probar suerte en Europa, mientras su madre se ocupaba de la familia en Rosario.

Su presencia siempre estuvo cerca de Lionel, aunque eligió mantenerse en un segundo plano. Jorge habló pocas veces con la prensa a lo largo de los años, con entrevistas para medios como El Gráfico, Kicker de Alemania y el Informe Robinson de España. También aportó su testimonio para algunos libros sobre la vida de su hijo . En redes sociales mantenía un perfil bajo, con publicaciones ocasionales sobre los logros de Lionel y momentos compartidos con sus hijos, nietos y sobrinos.

Jorge Messi se formó como técnico químico y en la década del 80 comenzó a trabajar en la fábrica de Acindar. Según reconstruyó Guillem Balagué en su biografía Messi, llegó a ocupar el cargo de gerente. Antes de dedicarse de lleno a su vida laboral y familiar, también tuvo su propio vínculo con el fútbol: jugó como mediocampista en las inferiores de Newell’s, hasta que debió cumplir con el servicio militar y dejó la actividad.

Jorge Horacio Messi nació el 1 de enero de 1958, llevaba una vida tranquila junto a su esposa Celia María Cuccittini en Rosario, donde criaban a sus cuatro hijos: Rodrigo, Matías, Lionel y María Sol y era supervisor en una fábrica siderúrgica. Sin embargo, su vida dio un vuelco rotundo al dedicarse por completo a la carrera de Lionel.

El Club Atlético Newell's Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario. Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi. Jorge fue el sostén y la… pic.twitter.com/8dFPMRdM9Z

"La Pulga" dio sus primeros pasos en el fútbol en Grandoli y Newell's Old Boys, en Rosario. Sin embargo, la familia no podía costear un tratamiento de hormonas de crecimiento para Lionel, que tampoco quiso costear River. Ante esta situación, llevó a Jorge buscar la respuesta fuera del país en otros clubes del mundo.

Así la historia comenzó a escribirse en España, donde el Barcelona podía costear el tratamiento y donde Lionel brilló durante 20 años desde el año 2000 hasta 2021. La figura de Jorge se consolidó con el correr de los años junto a su hijo, no sólo era su padre, sino también su representante y la persona que negociaba con el club y sus futuros traspasos, tanto en el París Saint-Germain en Francia, como en el Inter Miami CF en Estados Unidos.

A pesar de mantener una figura fuera de las polémicas y con un perfil bajo nunca dudó a la hora de defender a su hijo en redes sociales en su cuenta de Instagram @jorge.sole. También compartió imágenes junto a su familia, y sobre el triunfo de la Selección argentina en el Mundial Qatar 2022: "Y al final de la historia los héroes se quedaron con el ansiado trofeo", compartió con una foto del equipo completo.

Murió Jorge Messi: qué dice el comunicado del sanatorio de Rosario donde estaba internado

El Sanatorio Centro de Rosario publicó el parte médico oficial con la información del fallecimiento de Jorge Messi, el papá de Lionel, de 68 años de edad, y detallaron que el deceso se produjo a las 2 del sábado. "Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, expresándoles nuestras más sinceras condolencias".

A través de las redes sociales, la clínica emitió la información y fue cauta con cada uno de los motivos: "En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de los pacientes, y por respeto a la privacidad de la familia, no se brindarán mayores detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento".