River empata 0 a 0 con Tigre por la cuarta fecha del Torneo Clausura

River Plate empata 0-0 con Tigre por la cuarta fecha del Torneo Clausura. El equipo de Eduardo "Chacho" Coudet se mide ante el conjunto de Diego Dabove en el estadio José Dellagiovanna, en Victoria, en un duelo que puede marcar un punto de inflexión. Dirige Andrés Gariano.
Cómo llegaron Tigre y River a este partido
El Millonario atraviesa un comienzo de semestre complicado y necesita revertir rápidamente una situación que generó malestar entre sus hinchas, especialmente después de la caída ante Rosario Central. Con un mercado de pases de fuerte inversión detrás, el equipo de Coudet afronta el desafío de recuperar confianza y empezar a mostrar otra imagen.
El conjunto de Núñez también tiene presente su compromiso internacional ante Independiente Santa Fe, por lo que llega con algunas bajas y variantes en su formación, mientras Ángel Correa reaparece tras recuperarse de una lesión y Francisco Ortega tendrá su estreno como titular, en una alineación que conserva buena parte de la estructura habitual.
Tigre, en cambio, atraviesa una actualidad más auspiciosa luego de avanzar en la Copa Sudamericana frente a Nacional de Uruguay, imponerse ante Racing en Avellaneda y rescatar un empate contra Belgrano, aunque el calendario no le da demasiado margen porque el miércoles volverá a tener acción internacional ante Montevideo City Torque.
El antecedente más reciente entre ambos también favorece al Matador, que se impuso 4-1 en el último cruce entre ambos equipos, en un partido que tuvo como protagonistas a Ignacio Russo, autor de dos goles, Tiago Serrago y David Romero, en otro capítulo de una rivalidad marcada por presentes diferentes.
Formaciones de Tigre y River
Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas; Jabes Saralegui, Martín Garay, Jalil Elías, Santiago López, Gonzalo Martínez; Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Joaquín Freitas, Ángel Correa, Tomás Galván; Lucas Beltrán. DT: Eduardo Coudet.
Quién es el árbitro de Tigre vs. River, por el Torneo Clausura 2026
- Árbitro: Andrés Gariano
- Árbitro asistente 1: José Savorani
- Árbitro asistente 2: Federico Cano
- Cuarto árbitro: Valentín Bocaccia
- VAR: Yamil Possi
- AVAR: Lucas Germanotta