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Valentina Bassi y Lola Berthet cruzaron al Gobierno: "No pueden reprimir al que no piensa como ellos"

Las actrices pasaron por TVR tras el revés del oficialismo en el Senado y condenaron el operativo policial afuera del Congreso. Advirtieron sobre una "democracia débil" y rechazaron los ataques de Milei hacia los artistas.

Bassi y Berthet celebraron el freno a la Ley de Tierras y condenaron la represión a las manifestaciones.

C5N/ Imagen mejorada con la IA

Valentina Bassi y Lola Berthet estuvieron como invitadas en TVR y opinaron sobre la derrota parlamentaria del Gobierno, que no pudo avanzar en el Senado con la Ley de Tierras.

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En el clásico programa de actualidad y archivo de los sábados, conducido por Juan Di Natale y Carolina Papaleo, las actrices contaron que fueron a participar de las manifestaciones en las afueras del Congreso en contra del proyecto oficialista y lanzaron duras críticas a la represión policial.

"Me conmueve cuando la gente se junta por algo que los moviliza. Hubo mucha gente suelta que tiene un enorme amor por la Patria", remarcó Bassi, que se mostró conmovida por la movilización y destacó el compromiso de los manifestantes, aunque criticó el accionar desmedido de las fuerzas de seguridad en las calles.

En este sentido, aseguró que no hay que naturalizar la violencia institucional en un marco democrático: "La represión no puede ser, esto no pasaba antes. Si no están contentos con lo que votó el Congreso, no se la pueden agarrar con el pueblo o reprimir porque a la gente no le gusta lo que hacen. Estamos en una democracia", subrayó la actriz.

Por su parte, Lola Berhet apuntó a la gestión de Javier Milei y calificó el momento que vive el país como "una democracia débil y con un gobierno autoritario que manda a la Policía a reprimir durante cuatro horas". La artista recordó las palabras de un jubilado entrevistado por el canal en plena protesta que lanzó una frase demoledora: "Me quedo con lo que dijo un jubilado: 'Una bala de esas vale lo mismo que mi jubilación'".

Las actrices se sumaron a las voces que denuncian los ataques públicos de Javier Milei a la cultura y los artistas. Lola Berthet se refirió a los constantes insultos del presidente y de ciertos sectores de la prensa hacia el colectivo artístico local: "Siempre están tratando de atacar a la cultura; hay una persecución constante contra los artistas que piensan distinto", resumió en TVR.

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