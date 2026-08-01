1 de agosto de 2026 Inicio
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Fórmula 1: el elogio de Flavio Briatore a Franco Colapinto que alimenta la ilusión de renovación con Alpine

El líder de la escudería se refirió a la actualidad del piloto argentino, que acumula 19 puntos en lo que va de la temporada y viene de quedar 15º en el GP de Hungría. Destacó la importancia de conformar un buen equipo de trabajo y mejorar a nivel mecánico el monoplaza.

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Del año pasado a este

"Del año pasado a este, está mejorando un 100%”, aseguró Briatore sobre Colapinto. 

El líder de la escudería francesa Alpine, Flavio Briatore, se refirió durante una entrevista a la realidad del piloto argentino Franco Colapinto, que acumula 19 puntos en lo que va de la temporada y viene de quedar 15º en el GP de Hungría, y dejó un fuerte elogio que alimenta las ilusiones de renovación del pilarense para su continuidad en el equipo de cara temporada 2027 de la Fórmula 1.

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Ante la consulta de si necesita un Schumacher o Alonso para construir el equipo a su alrededor, Briatore reconoció que la dupla de corredores no es su “prioridad” en este momento, sino que el foco está puesto en conformar un buen equipo de trabajo y mejorar a nivel mecánico el monoplaza.

"En este momento el conductor no es nuestra prioridad. Hay que integrar el piloto al equipo en el momento en que creamos que puede marcar la diferencia. En este momento necesitamos generar confianza entre los ingenieros, complicidad entre todos. Mi prioridad es construir un equipo de carreras", sostuvo en un primer momento Briatore en una entrevista al medio especializado The Race.

Luego se enfocó en las miradas sobre el corredor francés y argentino. “Creo que si hablamos de los mejores seis pilotos, creo que Pierre (Gasly) está entre los seis mejores. Sólo necesitamos un coche mejor, más confianza aquí en la fábrica y eso es lo que tenemos que hacer ahora”.

“Claro, en el momento en que necesitas a los grandes, las dos décimas (de un piloto estrella) marcan la diferencia, pero ¿por qué no Pierre? ¿Por qué no el piloto que ya tenemos? En cierto modo, lo mismo ocurre con Franco: es muy joven. Es su primera experiencia, su primer año en la Fórmula 1. Y del año pasado a este año, está mejorando al 100%. No sabes cómo evoluciona un piloto joven. Veamos qué nos depara el futuro, pero de momento, la verdad, el piloto no es mi prioridad“, completó Briatore.

Los resultados de Franco Colapinto con Alpine en la temporada 2026

  • GP de Australia (Circuito de Albert Park) – 14° puesto (0 pts)

  • GP de China (Circuito Internacional de Shanghái) – 10° puesto (1 pt)

  • GP de Japón (Circuito de Suzuka) – 16° puesto (0 pts)

  • GP de Miami (Autódromo Internacional de Miami) – 7° puesto (6 pts)

  • GP de Canadá (Circuito Gilles Villeneuve) – 6° puesto (8 pts)

  • GP de Mónaco (Circuito de Mónaco) – 14° puesto (0 pts)

  • GP de España (Circuito de Barcelona-Cataluña) – 10° puesto (1 pt)

  • GP de Austria (Red Bull Ring) – 15° puesto (0 pts)

  • GP de Gran Bretaña (Circuito de Silverstone) – 9° puesto (2 pts)

  • GP de Bélgica (Circuito de Spa-Francorchamps) – 10° puesto (1 pt)

  • GP de Hungría (Hungaroring) – 15° puesto (0 pts)

  • Total de puntos acumulados: 19 puntos

  • Mejor actuación: 6° puesto en el GP de Canadá

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